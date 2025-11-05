【飛騨高山・岐阜県高山市】直径20cm！絢爛豪華な西洋菊「飛騨マム」の収穫が最盛期 ～飛騨の寒暖差が生む、丈夫で長持ちする大輪の美～

高山市

岐阜県高山市の特産品「飛騨マム」の収穫が最盛期を迎えています。飛騨マムは、直径約20cmにもなる大輪が特徴の西洋菊で、飛騨地域特有の昼夜の寒暖差を活かして栽培される、色づきの良さと日持ちの良さが自慢の高級花材です。JAひだ花卉出荷組合の3軒の農家が丹精込めて育て、結婚式や贈答用として東京・京都・大阪方面へ出荷されています。収穫は11月上旬まで続く見込みです。

■ 「飛騨マム」とは？

飛騨マムは、高山市で栽培される大輪の西洋菊（マム）のブランド名です。

【飛騨マムの特徴】

１. 圧倒的な存在感の大輪

直径約20センチ（品種によっては20センチ近く）にもなる豪華な花姿。一輪でも十分な存在感を放ちます。

２. 飛騨の寒暖差が生む鮮やかな発色

標高が高く、昼夜の寒暖差が大きい飛騨高山の気候が、花の色づきを良くします。オレンジ、ピンク、クリーム色、ブラウンなど、色とりどりの品種があります。

３. 丈夫で日持ちが良い

冷涼な気候でじっくり育てられるため、花持ちが良く、結婚式や贈答用として高い評価を得ています。

４. 一輪一輪に保護ネットをかける丁寧な栽培

傷つきやすい花びらを守るため、開花時には一輪ずつ保護ネットをかける手間をかけています。

高山市丹生川町坊方で飛騨マムを栽培する車戸良輔さんは、約20種類の飛騨マムを育てており、毎年約1万5000本を出荷しており、「夏の暑さ対策がしっかりできたおかげで、今年は最高の仕上がりになりました」と話されました。

ビニールハウスでは、色とりどりの飛騨マムが咲き誇り、車戸さんが手際よく茎を切り取る様子が見られました。

