【新登場】オール10Gマルチギガ・PoE++ 対応スイッチ2種 高速・大容量通信をより柔軟に構築













https://digitalpr.jp/table_img/631/121572/121572_web_1.png

※ 本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。

●AT-x540L-28XHmの詳細情報はこちらよりご確認ください。https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-x540l-28xhm/

●AT-x250-28XHmの詳細情報はこちらよりご確認ください。https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-x250-28xhm/

●エッジスイッチソリューションの詳細はこちらよりご確認ください。https://www.allied-telesis.co.jp/it-infra/solution/hard/switch/edge/



※1 EPSR：Ethernet Protected Switched Ringは、リング構成のネットワークに特化した、レイヤー2のループ防止・冗長化機能です。トポロジーをリング構成に限定し、各スイッチの役割をあらかじめ固定することにより、障害の検出と経路の切り替えをより高速に行います。

【製品仕様】出荷開始日：2025年11月5日（水）※ 本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。●AT-x540L-28XHmの詳細情報はこちらよりご確認ください。https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-x540l-28xhm/●AT-x250-28XHmの詳細情報はこちらよりご確認ください。https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-x250-28xhm/●エッジスイッチソリューションの詳細はこちらよりご確認ください。https://www.allied-telesis.co.jp/it-infra/solution/hard/switch/edge/※1 EPSR：Ethernet Protected Switched Ringは、リング構成のネットワークに特化した、レイヤー2のループ防止・冗長化機能です。トポロジーをリング構成に限定し、各スイッチの役割をあらかじめ固定することにより、障害の検出と経路の切り替えをより高速に行います。

注）サポートチケットについては当社ホームページをご覧ください。注）最新の情報は当社ホームページをご覧ください。注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。