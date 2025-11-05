こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ConSeek TM」×「トレーダム為替ソリューション」財務管理と為替リスク管理領域での連携開始
プレスリリース
日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下「NSSOL」）は、2024年11月に出資をしたトレーダム株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：浦島 伸一郎、以下「トレーダム」）との連携を開始いたしました。
財務戦略重要度の高まり
近年、企業経営はVUCA（変動性・不確実性・複雑性・曖昧性）の時代に突入し、急激な為替や金利の変動といった外的リスクがこれまで以上に高まっています。
こうした経営環境下においては、迅速かつ精度の高い意思決定を支える財務戦略の重要性が一段と高まっています。
一方、財務管理業務においては、複数システムへの多重入力による日常業務負荷の増加や、グループ各社の資金状況やリスクポジションをリアルタイムで把握できないことによる経営判断に必要な情報不足などの課題が顕在化しています。
加えて、為替のボラティリティが拡大する中、財務管理においても高度な為替リスク管理の重要性が一層高まっています。
ConSeek TM×トレーダムで提供できる価値
上記の課題を解決するため、財務情報を集約・可視化するプラットフォーム「ConSeek TM」と、AIを活用して未来の為替を予測し、企業に最適なヘッジ戦略を提案する「トレーダム為替ソリューション」との連携を開始します。
本連携強化により、複雑化するグローバル経営環境においても、企業が競争力を維持・向上できるよう、財務・外為戦略構築を、ワンストップかつシームレスにご支援いたします。
今後もNSSOLは、当社のパーパス「ともに未来を考え 社会の新たな可能性を テクノロジーと情熱で切り拓く」のもと、「ConSeek TM」を通じた財務管理のデジタル化推進及び財務戦略を支援し、国内企業の発展に貢献してまいります。
ConSeek TMについて
ConSeek TMは、財務業務の効率化、キャッシュマネジメントおよびリスク管理の高度化を実現し、グループ全体の戦略的な資金運用を強力にサポートする100％NSSOL自製のシステムです。金融機関との自動連携によるリアルタイム資金情報管理やグループ会社を横断した資金繰り・運用の一元管理を可能としております。また導入～保守運用までNSSOL1社で対応するため、長期的に安心してご利用いただけます。
トレーダム為替ソリューションについて
トレーダム為替ソリューションは、40,000体以上のAIが最新の経済指標を読み込んで未来を予測する『AIトレンド予測』を基に、最も「安定的かつ有利」な為替予約の取り方を導きだす『ヘッジガイド』を提案するクラウドサービス。従来だと意思決定に時間がかかっていた為替ヘッジ取引を月に一度の定常的な利用で高度なヘッジ取引を実現します。
・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）、ConSeek、ConSeek（ロゴ）は、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。
・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
【本件に関するお問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
金融ソリューション事業本部 営業本部
Mail：fin-conseektm-sales@jp.nssol.nipponsteel.com
【報道関係お問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
管理本部 総務部 広報グループ
Mail：press@jp.nssol.nipponsteel.com
関連リンク
ConSeek TMについて
https://www.marketing.nssol.nipponsteel.com/solution/financialmanagement/conseek-tm/
トレーダム為替ソリューションについて
https://www.tradom.jp/
2025年11月5日
日鉄ソリューションズ株式会社
トレーダム株式会社
日鉄ソリューションズ株式会社
トレーダム株式会社
日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下「NSSOL」）は、2024年11月に出資をしたトレーダム株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：浦島 伸一郎、以下「トレーダム」）との連携を開始いたしました。
財務戦略重要度の高まり
近年、企業経営はVUCA（変動性・不確実性・複雑性・曖昧性）の時代に突入し、急激な為替や金利の変動といった外的リスクがこれまで以上に高まっています。
こうした経営環境下においては、迅速かつ精度の高い意思決定を支える財務戦略の重要性が一段と高まっています。
一方、財務管理業務においては、複数システムへの多重入力による日常業務負荷の増加や、グループ各社の資金状況やリスクポジションをリアルタイムで把握できないことによる経営判断に必要な情報不足などの課題が顕在化しています。
加えて、為替のボラティリティが拡大する中、財務管理においても高度な為替リスク管理の重要性が一層高まっています。
ConSeek TM×トレーダムで提供できる価値
上記の課題を解決するため、財務情報を集約・可視化するプラットフォーム「ConSeek TM」と、AIを活用して未来の為替を予測し、企業に最適なヘッジ戦略を提案する「トレーダム為替ソリューション」との連携を開始します。
本連携強化により、複雑化するグローバル経営環境においても、企業が競争力を維持・向上できるよう、財務・外為戦略構築を、ワンストップかつシームレスにご支援いたします。
今後もNSSOLは、当社のパーパス「ともに未来を考え 社会の新たな可能性を テクノロジーと情熱で切り拓く」のもと、「ConSeek TM」を通じた財務管理のデジタル化推進及び財務戦略を支援し、国内企業の発展に貢献してまいります。
以上
ConSeek TMについて
ConSeek TMは、財務業務の効率化、キャッシュマネジメントおよびリスク管理の高度化を実現し、グループ全体の戦略的な資金運用を強力にサポートする100％NSSOL自製のシステムです。金融機関との自動連携によるリアルタイム資金情報管理やグループ会社を横断した資金繰り・運用の一元管理を可能としております。また導入～保守運用までNSSOL1社で対応するため、長期的に安心してご利用いただけます。
トレーダム為替ソリューションについて
トレーダム為替ソリューションは、40,000体以上のAIが最新の経済指標を読み込んで未来を予測する『AIトレンド予測』を基に、最も「安定的かつ有利」な為替予約の取り方を導きだす『ヘッジガイド』を提案するクラウドサービス。従来だと意思決定に時間がかかっていた為替ヘッジ取引を月に一度の定常的な利用で高度なヘッジ取引を実現します。
・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）、ConSeek、ConSeek（ロゴ）は、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。
・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
【本件に関するお問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
金融ソリューション事業本部 営業本部
Mail：fin-conseektm-sales@jp.nssol.nipponsteel.com
【報道関係お問い合わせ先】
日鉄ソリューションズ株式会社
管理本部 総務部 広報グループ
Mail：press@jp.nssol.nipponsteel.com
関連リンク
ConSeek TMについて
https://www.marketing.nssol.nipponsteel.com/solution/financialmanagement/conseek-tm/
トレーダム為替ソリューションについて
https://www.tradom.jp/