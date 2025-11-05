学校法人常翔学園 西村泰志理事長　令和７年秋の叙勲「旭日中綬章」を受章 -- 常翔学園

写真拡大



　学校法人常翔学園の西村泰志理事長が、令和7年秋の叙勲におきまして、「旭日中綬章」を受章しました。西村理事長は、長年にわたる私学振興等の功績を称えられ、このたびの受章の運びとなりました。
　2025年11月12日、「伝達式」及び皇居にて「天皇陛下の拝謁」に出席します。　
　「旭日中綬章」は、国家または公共に対し、特に優れた功績が認められた方に授与される勲章です。





【受章コメント】
　このたび叙勲の栄に浴し、大変光栄に存じます。この受章は、これまで私を支えてくださった皆様と共に拝受したものと存じます。今後も理事長として、常翔学園設置各学校のブランド力を高めるべく、引き続き励んで参ります。


1．氏名等
　氏　名　西村 泰志（にしむら・やすし）
　学　位　博士（工学）＜京都大学＞
　年　齢　75歳
　受　賞　2018年5月30日 2018年日本建築学会賞（論文）

2．略歴
　1976年 4月　大阪工業大学工学部助手
　1983年 4月　　同 　　　　　　 講師
　1992年 4月　　同 　　　　　　 助教授
　1999年 4月　　同 　　　　　　 教授
　2007年 4月　　同　　　 八幡工学実験場長・構造実験センター長
　2010年 4月　　同 　　　 学生部長
　2013年 4月　　同 　　　 工学部長・大学院工学研究科長
　2014年 4月　　同　　　　特任教授（2020年3月まで）
　2015年 11月　 同 　　　 学長・常翔学園理事（2019年10月まで）
　2020年 1月 常翔学園　理事（現在に至る）
　2020年 4月 大阪工業大学　名誉教授（現在に至る）
　2020年 7月 常翔学園　理事長（現在に至る）



▼本件に関する問い合わせ先
学校法人常翔学園　広報室
木下、上田
住所：大阪市旭区大宮5-16-1
TEL：06-6954-4026


【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/