こだわりの品質と彩り豊かな学童向け鉛筆『uni Palette（ユニ パレット）』よりお子さまの「これがすき！」が見つかる、新デザインが登場 11月12日（水）新色発売

こだわりの品質と彩り豊かな学童向け鉛筆『uni Palette（ユニ パレット）』よりお子さまの「これがすき！」が見つかる、新デザインが登場 11月12日（水）新色発売