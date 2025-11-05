こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
こだわりの品質と彩り豊かな学童向け鉛筆『uni Palette（ユニ パレット）』よりお子さまの「これがすき！」が見つかる、新デザインが登場 11月12日（水）新色発売
三菱鉛筆株式会社（本社：東京都品川区 社長：数原滋彦）は、こだわりの品質と彩り豊かな学童向け鉛筆『uni Palette（ユニ パレット）』より、お子さまの選ぶ喜びが広がる新デザインを11月12日（水）に新発売いたします。
『uni Palette（ユニ パレット）』
左からアイボリー、ピスタチオ、もふエナガ、シバイヌ
『uni Palette Fit（ユニ パレット フィット）』
左からメタリックネイビー、パールホワイト
2008年から展開している『uni Palette』シリーズは、パレットに広がるような多彩なカラーラインアップを取りそろえ、シンプルなデザインの中に遊び心を詰め込んだ学習文具シリーズです。今回の新商品では、既に発売しているカラフルな商品に加えて、『uni Palette』から2種、新たな『uni Palette Fit（ユニ パレット フィット）』から1種と合わせて3種のコンセプトの鉛筆を展開いたします。『uni Palette』では大人っぽいニュアンスカラーと、パッケージに人気の動物を採用し鉛筆軸には足跡をあしらったかわいらしいデザインを発売いたします。そして、新たなラインアップとしてスポーツ用品から着想を得たデザインにノンスリップ加工を施した機能性鉛筆『uni Palette Fit』をデビューいたします。
近年の教育現場では、子どもたちが学習に集中しやすい環境づくりのため、過度な装飾のないシンプルなデザインの学用品を推奨されることが多くなっています。今回の『uni Palette』は、教育現場で求められる学用鉛筆でありつつ、1ダース1色の展開、大人っぽさやシンプルな中にもこだわりを表現できる色・デザインで、子どもたちの選べる幅を広げてまいります。
【商品特長】
＜共通のテーマ＞
■「これがすき！」が見つかる、『uni Palette』の新しいかたち
従来の『uni Palette』では、1ダースに複数の軸色を組み合わせることで、色の楽しさや選ぶ喜びを届けてきました。
今回の新色では、“いろ”を単なるカラーではなく、それぞれの子どもが持つ「すき」や「ジブンらしさ」として捉え、1ダース1色という新しいスタイルを提案します。シンプルな中にもこだわりのある“いろ”を選ぶことで、子どもたちが「これがすき！」と感じる気持ちを育んでまいります。
『uni Palette』は、これからもさまざまなラインアップを取りそろえることで、“子どもの学びと暮らしを彩るかきかたえんぴつ”として、子どもたちの“すき”に寄り添うシリーズを展開してまいります。
＜新デザインに込めたコンセプト3種＞
■コンセプト①：『uni Palette』大人っぽいニュアンスカラー
アイボリー、ピスタチオの2色は、最近のトレンドである大人っぽいニュアンスカラーを採用しています。ファッションや雑貨のようなテイストを取り入れており、かきかたえんぴつでありながらさりげなく個性を表現できるデザインとなっております。
■コンセプト②：『uni Palette』かわいい動物をあしらったパッケージと鉛筆軸
「もふエナガ」、「シバイヌ」の2柄は、子どもたちに人気の動物であるシマエナガと柴犬をモチーフにしました。パッケージには顔を、鉛筆軸には足跡がプリントしてあり、無地柄鉛筆でありつつかわいらしいデザインとなっております。
■コンセプト③：『uni Palette Fit』ノンスリップ加工を搭載したスポーティーなデザイン
スポーツ用品に着想を得た『uni Palette Fit』の2色は、グラデーションを利かせたスポーティーなデザイン、カラーリングとなっております。ノンスリップ加工を搭載し、滑りにくく握りやすいという機能性を持たせております。『uni Palette』シリーズでは初の機能性鉛筆であり、名前も『uni Palette Fit』とフィット感、握りやすさをイメージしやすいものとなっております。
特設サイト：https://www.mpuni.co.jp/special/gakuyou_enpitsu/uni_palette/index.html
【商品概要】
https://digitalpr.jp/table_img/2212/121363/121363_web_1.png
https://digitalpr.jp/table_img/2212/121363/121363_web_2.png
【ご参考】 「こだわりの品質」について
三菱鉛筆の鉛筆は、1887年の創業時より続く長年にわたって培われたノウハウと、実績を基に作られた高品質で安心安全な鉛筆です。
■軸曲がりと芯折れが少ない厳選された素材
長年の研究により厳選された素材を使用した鉛筆は、軸の曲がりや芯の折れが少ないため、お子様にとって使いやすく、品質の高さを実感できる製品となっています。
■黒鉛と粘土配合の独自の技術
当社独自の技術により、黒鉛と粘土などの材料が均一に混ざっているため、書き味が非常に良く、快適に筆記ができることで、お子様の学習を支えます。
■お子様でも安心の安全性
鉛筆の芯や軸、外装に使用される素材は、安全基準（※）をクリアし、有害物質が限度値以下であることを確認していますので、お子様でも安心してご使用いただけます。
※JIS S 6006等に基づき社内基準を設けています。
＜三菱鉛筆のプレスリリース一覧はこちら＞
https://www.mpuni.co.jp/company/press/index.html
※ 商品に関するお問い合わせは「三菱鉛筆お客様相談室」でお受けしています。
フリーダイヤル ０１２０－３２１４３３
本件に関するお問合わせ先
〈報道関係 お問い合わせ先〉
三菱鉛筆株式会社 経営企画部 広報グループ
ＴＥＬ ０３－３４５８－６２２２
ＦＡＸ ０３－３４５８－６２１７
