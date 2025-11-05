【福岡県小郡市】市民まつり大盛況　米国プロレスでも活躍の伊藤麻希が地元凱旋

筑後地区観光協議会伊藤麻希選手の登場に歓喜する市民やファンら（左から）チャールズ・クラウリー、伊藤麻希、TAJIRI

2025年10月19日、福岡県小郡市で「小郡市民まつり～小郡ば元気にするバイ！～」を開催しました。

今年はプロレスリングを初設置。九州プロレス所属選手や小郡市出身・伊藤麻希選手のプロレス試合には、選手コールに拍手と熱い声援が送られました。

また、ばってん×ぶらぶら選手によるちびっこプロレス教室や、福岡県警察音楽隊（カラーガード）の演奏、市民による歌うまコンテスト・和太鼓・吹奏楽などで会場は大にぎわい。市立味坂小学校の児童はオリジナル曲「みんな大好きかもんちゃん」を初披露し、鴨のまちをPRしました。

ミニ救急車などの試乗やグルメ出店も充実したまつりのフィナーレは、リングを囲んで「小郡音頭」などの総踊りと餅まき。約7千人が訪れた小郡市民まつりは、最後まで熱気に包まれました。

★11月から米国ツアーに参加する伊藤麻希選手。凱旋メッセージを小郡市公式YouTubeで公開しています。ぜひご覧ください。

詳細を見る :https://www.city.ogori.fukuoka.jp/205/211/5082

会場中央にリング設置ちびっこプロレス教室ちびっこプロレス教室伊藤麻希選手

飲酒運転は、ばってん！（小郡警察署ら）歌うまコンテストおごおり七夕太鼓 白鷺会小郡高校吹奏楽部

陸上自衛隊小郡駐屯地音楽隊味坂小学校「みんな大好きかもんちゃん」（左から）オリリン・ヒコリン、エコトン、ワンヘルスぼうやミニ救急車試乗（三井消防署）消火体験小郡音頭などを踊る市民総踊りに市長も（中央）餅まき

【主催・問合せ】

小郡市民まつり実行委員会

（事務局：小郡市役所商工観光課内）

TEL:0942-73-9103(#)

参考：小郡市観光ガイド（https://www.crossroadfukuoka.jp/areaguide/ogori-shi）

【発信】

筑後地区観光協議会

（事務局：久留米市役所観光・国際課内）

TEL:0942-30-9137、FAX:0942-30-9707(#)