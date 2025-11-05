銀座おのでら×なだ万、初のコラボレーションおせち！新春の食卓を彩る、「銀座おのでら×なだ万『2026年 匠の饗宴おせち』」

株式会社 ONODERAフードサービス※画像はイメージです。

株式会社ONODDERAフードサービスと、株式会社なだ万（両社共に、代表取締役社長：長尾 真司、所在地：東京都千代田区）は、それぞれが運営する外食ブランド「銀座おのでら」と「なだ万」のコラボレーション商品「銀座おのでら×なだ万『2026年 匠の饗宴おせち』」（39,800円／税込）のご予約を11月5日（水）から「Ginza ONODERA Online Store」にて受付開始いたしますのでお知らせいたします。

本コラボレーションは、ONODERA GROUPを母体とするグループ子会社である両社が運営する2大外食ブランド「銀座おのでら」と「なだ万」により実現。2024年に「なだ万」ブランドがONODERA GROUPへの傘下を契機に、グループ内の強力なシナジーから生まれた試みとなります。本年9月に、「銀座おのでら」の本格的な江戸前鮨と、「なだ万」の誇る伝統的な日本料理が融合した初のコラボレーション店舗「鮨 銀座 おのでら 新宿なだ万店」、続く10月に「鮨 銀座おのでら なだ万高輪プライム店」がオープン。今後も両ブランドの融合した極みを通して、新たな食の価値の創造を実現してまいります。

このたび、両ブランドが贈る新たなコラボレーションとして、お正月の食卓を華やかに彩る「銀座おのでら×なだ万『2026年 匠の饗宴おせち』」が登場いたします。伝統のおせち料理を堪能できる「なだ万 おせち重 慶（よろこび）」と、本格的な江戸前鮨の「銀座おのでら 極上鮨」がセットになり、一度に両ブランドの匠が織りなす本格的な味わいをご堪能いただけます。また、おせちの段、鮨の段共に、お好きなタイミングでお召し上がりいただける冷凍仕様です。

お正月を迎える場にふさわしい「なだ万 おせち重 慶」には、日本伝統のおせち料理である「黒豆」や、「伊達巻」、「紅白なます」、「味付け数の子」など縁起の良い17品目をラインナップ。一つひとつ食材を選び抜き、丁寧に丹精込めて作られた、新年を祝うなだ万ならではのおせち料理をお楽しみいただけます。

「銀座おのでら 極上鮨」は、本年5月にオープンした「Ginza ONODERA Online Store」でご好評をいただいている「鮨 銀座おのでら 冷凍鮨」をおせち特別仕様としてご用意いたしました。「車エビ」、「やま幸 本マグロ大トロ」、「自家製煮穴子」などを新たに加えた全24貫が新春の食卓を彩ります。本商品は特殊冷凍機「アートロックフリーザー」の開発を手掛けるデイブレイク社と約3年前より共同開発を実現。ご自宅やお好きな場所で「鮨 銀座おのでら」クオリティーの本格的な江戸前鮨をお楽しみいただけます。

「銀座おのでら」と「なだ万」は、きたる2026年・午年を華麗に、そして健やかにスタートしていただけますよう、皆さまへの心からの感謝と益々のご活躍を祈念すべく、よりいっそう精進してまいります。どうぞご期待ください。

【「銀座おのでら×なだ万『2026年 匠の饗宴おせち』」予約概要】

《価格》

39,800円（税込）

《予約期間》

2025年11月5日（水）～ ※上限に達した時点で終了とさせていただきます。

《予約サイト》

URL：https://shop.onodera-group.com/products/osechi2026

《お届け日》

2025年12月30日（火）～31日（水）

※天候、交通状況、その他事情により、お届けまでにお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

《お届け地域》

日本全国（※北海道・沖縄県・離島・一部地域を除きます）

【「なだ万 おせち重 慶（よろこび）」について】（3人前）

なだ万 おせち重 慶（解凍後）

《ポイント》

なだ万の料理人が一つひとつの食材を選び抜き、丁寧に丹精込めて作り上げたおせち重です。色艶よく上品に炊かれた「黒豆」をはじめ、「海老芝煮」、「伊達巻」、「紅白なます」など、新年のお祝いを飾るにふさわしい伝統の逸品を、少しずつお楽しみいただけます。

《内容》

黒豆、鰤柚庵焼、鶏香草焼、牛肉香味焼、焼目湯葉含め煮、海老高野豆腐煮、田作り、海老芝煮、紅白なます、栗きんとん、いくら醤油漬、味付け数の子、伊達巻、白花豆、鰊甘露煮、紅小袖蒲鉾、松笠烏賊白焼

【「銀座おのでら 極上鮨」について】（12貫×2段）

銀座おのでら 極上鮨 上段（解凍後）銀座おのでら 極上鮨 下段（解凍後）

《ポイント》

豊洲の有名仲卸「やま幸」の本マグロ（赤身、中トロ、大トロ）をはじめ、「鮨 銀座おのでら」でも人気の「自家製小肌」、「自家製煮穴子」など贅を尽くしたラインナップです。シャリは、ネタの味を一層引き立てる伝統の赤酢仕立て。本格的な「鮨 銀座おのでら」クオリティーの味をご堪能いただけます。

《内容》

・銀座おのでら 極上鮨 上段

やま幸 本マグロ赤身、かんぱち、金目鯛、自家製小肌、いくら、自家製煮穴子

・銀座おのでら 極上鮨 下段

やま幸 本マグロ中トロ、真鯛、やま幸 本マグロ大トロ、ひらめ、車エビ、いか

【「銀座おのでら」運営元：株式会社ONODERAフードサービスについて】

ONODERAフードサービスが運営する「銀座おのでら」は、「銀座から世界へ」をコンセプトに、鮨・天ぷら・鉄板焼・薪焼・麺・海鮮丼といった伝統の日本食を世界へ伝えていくことを目的としております。そのネットワークは３カ国24店舗に広がり、一部の店舗ではミシュランガイドの星を獲得。より多くの方々に「本物」の味を楽しんでいただくべく、さらなる精進を重ねてまいります。

- 所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目1番3号 大手センタービル19階- 代表者：代表取締役社長 長尾 真司- URL：https://onodera-group.com/(https://onodera-group.com/)

【「なだ万」 および運営元：株式会社なだ万について】

なだ万の歴史は、江戸時代の天保元年 1830年に初代・灘屋萬助が料亭「灘萬」の母体というべき料理屋を大阪で創業したことに始まります。1919年（大正8年）、3代目の灘屋萬助がパリ講和会議に西園寺公望公の訪欧随行料理人として渡欧、1986年（昭和61年）には民間施設初となる東京サミット公式晩餐会が「なだ万本店 山茶花荘」で開催されました。2005年（平成17年）の愛知万博では日本料理の代表として出店しました。現在3カ国30店舗のレストランを展開。弁当・惣菜販売の「なだ万厨房」ブランドは42店舗。天保から令和まで190余年に渡り、日本料理の伝統を守りながらも時代やお客様の嗜好に合わせて進化し、日本国内のみならず、世界各国の方々に日本料理を届けてきたことから、現在も日本料理店の老舗として多くのお客様にご愛顧いただいています。

- 所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目1番3号 大手センタービル19階- 代表者：代表取締役社長 長尾 真司- URL：https://www.nadaman.co.jp/

【ONODERA GROUPについて】

ONODERA GROUP は全国3,000カ所以上で食事提供を行う株式会社LEOC をはじめ、フードサービス、フランチャイズフードサービス、ヒューマンリソース＆テクノロジー、メディカル、ファーマ、スポーツなど、多様な事業をグローバルに展開しております。「お客様に喜びと感動を」「パートナーに成長と幸福を」「社会に貢献を」との企業理念のもと、一人ひとりの「幸せづくり」におけるリーディングカンパニーとして、さらなる挑戦を続けてまいります。

- 代表者：グループ代表CEO 小野寺 裕司- URL：https://www.onodera-group.jp/(https://www.onodera-group.jp/)