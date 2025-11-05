「止まらないサイバー攻撃、なぜ守りきれない？ 」というテーマのウェビナーを開催

フォアスカウト・テクノロジーズ株式会社詳細・参加申し込みはこちら :https://forescout.zoom.us/webinar/register/2317617112903/WN_IQBnS8MxQXGzcsUT4baoDQ

近年、日本企業を狙ったサイバー攻撃による被害が後を絶ちません。 多くの企業はすでにEDRやSASE、脆弱性管理などの高度なセキュリティ対策を導入しています。それでもなお、侵害は発生しています。

本ウェビナーでは、「なぜ守りきれないのか」という根本課題に焦点を当てます。その理由のひとつは、企業ネットワークに接続する“管理外・非セキュアなデバイス”の存在です。これらは攻撃者にとって格好の侵入口であり、どれほど高度なソリューションを導入しても、見えていないデバイスが環境内に残れば、組織は完全には守れません。

また、セキュリティソリューション導入において最初に行うべきは、「自社環境に何が接続しているかを把握すること」です。この“可視化”がなければ、EDR、SASE、脆弱性管理、どんな施策も十分に機能しません。

本ウェビナーでは、Forescoutが提供する全デバイス可視化と制御のアプローチについて分かりやすくご紹介し、「なぜまずForescoutなのか」を解説します。

開催概要

開催日時：2025年12月4日（木）11:00～11:30

受講形式：Zoom ウェビナー

参加費 ：無料

主催

フォアスカウト・テクノロジーズ株式会社

詳細・参加申し込みはこちら :https://forescout.zoom.us/webinar/register/2317617112903/WN_IQBnS8MxQXGzcsUT4baoDQ