欧州の頂点を決する「UEFAチャンピオンズリーグ」Matchday5、Matchday6の日本人所属クラブを含む注目カードをLeminoプレミアムにて配信決定！

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の月額990円（税込）※1「Leminoプレミアム」にて配信中の「UEFAチャンピオンズリーグ」において、この度Matchday5とMatchday6の配信カードが決定しました。

特設サイト：https://bit.ly/47sAXNL(https://bit.ly/47sAXNL)

今シーズンも、遠藤航（リヴァプール）、南野拓実（モナコ）、堂安律（フランクフルト）、伊藤洋輝（バイエルン）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）など、複数の日本人選手が欧州の大舞台に臨んでいます。リーグフェーズは中盤戦に突入し、欧州の名門・強豪クラブによる熾烈な順位争いが繰り広げられています。日本人選手たちが強豪クラブを相手にどのような活躍を見せ、クラブを勝利へ導くのか、注目が集まっています。

Leminoでは、Matchday5とMatchday6の注目試合を日本時間の試合開催当日24:00から配信予定です。Matchday5では、欧州王者経験を持つ名門同士が激突する「チェルシー vs バルセロナ」、伊藤洋輝選手が所属するバイエルン・ミュンヘンがプレミアリーグの強豪アーセナルと対戦する「アーセナル vs バイエルン・ミュンヘン」をお届けします。さらにMatchday6では、堂安律選手が所属するフランクフルトがスペイン王者バルセロナと対戦する「バルセロナ vs フランクフルト」、そして欧州屈指のビッグマッチ「レアル・マドリード vs マンチェスター・シティ」を配信いたします。

また、試合だけでなく、全試合・全ゴールをお届けする人気番組「チャンピオンズリーグダイジェスト！」や、選手のインタビュー、注目試合のプレビューなどを紹介する「UEFAチャンピオンズリーグマガジン」も配信中です。

世界中のスター選手が競演する最先端のサッカーを、ぜひLeminoでお楽しみください。

【配信試合】

・2025年11月26日（水）24:00 チェルシー vs バルセロナ

欧州王者経験を持つ名門同士の対戦。伝統がぶつかる一戦。

・2025年11月27日（木）24:00 アーセナル vs バイエルン・ミュンヘン

プレミアとブンデスの強豪対決。磨き上げられた攻守のぶつかり合いに注目。

・2025年12月10日（水）24:00 バルセロナ vs アイントラハト・フランクフルト

スペインの雄とドイツの実力派が激突。最終局面での勝点争いに目が離せない。

・2025年12月11日（木）24:00 レアル・マドリード vs マンチェスター・シティ

欧州屈指のビッグマッチ。決勝戦級のクオリティが期待される注目カード。

【配信概要】

■タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ

■配信開始日：2025年10月22日（水）より順次配信中

■配信時間：日本時間の試合開催当日24:00～

■配信試合：

リーグフェーズ Matchday毎に2試合/18試合

※Matchday3のみ3試合/18試合

※Matchday1～2はアーカイブとしてMatchday毎に3試合/18試合

プレーオフ Matchday毎に2試合/8試合

ベスト16 Matchday毎に1試合/8試合

ベスト8 Matchday毎に1試合/4試合

ベスト4 Matchday毎に1試合/2試合

決勝 1試合

■配信形態：Leminoプレミアム (月額990円(税込) ※1、初回初月無料※2)にて配信

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※１の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

