愛され続けた人気メニューが「guilt free plate」へ刷新｜QR注文で自動カウント、3回来店で「対象メニュー390円OFF」クーポン配布
大阪を中心に飲食店を展開する株式会社have（本社：石川県加賀市／大阪オフィス：大阪市中央区）は、「食堂カフェpotto×タニタカフェ」2店舗にて、店内のQRコードからLINE登録・オーダーいただくと来店履歴を“自動カウント”し、期間中3回以上のご来店で「guilt free plate チキン南蛮 390円OFF」クーポンをLINEでお届けするキャンペーンを実施します。
実施期間：2025年11月5日（水）～12月15日（月）／クーポン配布日：2025年12月16日（火）。
guilt free plate メインは全5種類
◆背景
オープン以来ご好評いただいてきた「vegeplate」を大幅リニューアル。“カラダにイイ、ココロにイイ”を、もっと多くのお客様に気軽に楽しんでいただくため、今回の記念キャンペーンを行います。店内のQRオーダー×LINE連携で、お得でスムーズなお食事体験をご提供します。
◆企画概要
期間：2025年11月5日（土）～12月15日（月）
対象店舗：
食堂カフェpotto×タニタカフェイオンモール堺北花田店
食堂カフェpotto×タニタカフェフレンドタウン交野店
参加方法（お客様）
o 店内卓上のQRコードからLINE登録＆オーダーで来店履歴を自動カウント
o 期間中3回以上の達成で、390円OFFクーポンプレゼント
o 2025年12月16日（火）当社LINE公式アカウントより配信
対象メニュー：
guilt free plate チキン南蛮（通常価格から390円OFF）
guilt free plate チキン南蛮 特製スイートチリタルタルソース
◆実施店舗食堂カフェpotto×タニタカフェ イオンモール堺北花田店
大阪府堺市北区東浅香山町４丁１－１２ イオンモール堺北花田 3F
TEL：072-245-9123
営業時間：10:00-21:00
※最新情報は公式Instagram(https://www.instagram.com/potto_tanitacafe_kitahanada/)でも配信
食堂カフェpotto×タニタカフェ フレンドタウン交野店
大阪府交野市星田北２丁目２６－１ フレンドタウン交野 1F
TEL：072-807-8557
営業時間：10:00-21:00
※最新情報は公式Instagram(https://www.instagram.com/pottokatanoxtanitacafe/)でも配信
◆ご利用条件
配布対象：実施期間中に店内のQRオーダーで3回以上ご注文いただいたお客様
クーポン有効期間：配布日から45日間
ご利用店舗：
・食堂カフェpotto×タニタカフェ イオンモール堺北花田店
・食堂カフェpotto×タニタカフェ フレンドタウン交野店
併用可否：他クーポンとの併用不可
利用回数：1会計につき1枚／1名様1回限り
よくあるご質問（FAQ）
Q.「3回」のカウント対象は？
A. 店内でのQRオーダーによるご注文が対象です。テイクアウト／デリバリーは対象外です。
Q. カウントの確認はできますか？
A. LINEのマイページで最新の来店回数をご確認いただけます。
Q. 3回達成後、クーポンはいつ届きますか？
A. 2025年12月16日（火）にLINEで自動配信します。配布時点で友だち登録を解除されている場合は配布されません。
Q. 同じ日に複数回注文したらどうカウントされますか？
A. 一度お会計済みで、別のQRコードでご注文された場合は各1回としてカウントされます。
◆食堂カフェpotto
カラダにイイ、ココロにイイ
食べ慣れている日常食に、ちょっとイイものを取り入れた食事を提供します。
pottoが創りたいのは、0歳から100歳以上だって誰もがそれぞれの時間を、穏やかに楽しく過ごせる空間。お子様連れのお客様にも、周りを気にせず、食事の時間を楽しんでほしいという想いから、オリジナルのメニューの提供や空間演出を行っております。
今回のリニューアルを皮切りに、“guilt free”なメニューや季節限定メニューの拡充、LINEを活用した会員向け企画を継続的に展開し、より快適で楽しいお食事体験を育ててまいります。
◆会社概要
会社名： 株式会社have
所在地： 石川県加賀市山代温泉参六の177番地1
代表者： 代表取締役 山崎輝芳
URL ： https://www.potto-has.com/
事業内容： 飲食店の企画、運営、コンサルティング
運営店舗：自家製ミートソースpotto(1店舗)、食堂カフェpotto(2店舗)、potto×タニタカフェ(3店舗)、pasta gallery potto(1店舗)、生姜焼き食堂上出来、飲食店.β
◆お問い合わせ先
株式会社have
北田 瑞希
e-mail：kitada@potto-has.com
※詳細はお気軽にお問い合わせください。