愛され続けた人気メニューが「guilt free plate」へ刷新｜QR注文で自動カウント、3回来店で「対象メニュー390円OFF」クーポン配布

株式会社have

大阪を中心に飲食店を展開する株式会社have（本社：石川県加賀市／大阪オフィス：大阪市中央区）は、「食堂カフェpotto×タニタカフェ」2店舗にて、店内のQRコードからLINE登録・オーダーいただくと来店履歴を“自動カウント”し、期間中3回以上のご来店で「guilt free plate チキン南蛮 390円OFF」クーポンをLINEでお届けするキャンペーンを実施します。

実施期間：2025年11月5日（水）～12月15日（月）／クーポン配布日：2025年12月16日（火）。

◆背景

guilt free plate メインは全5種類

オープン以来ご好評いただいてきた「vegeplate」を大幅リニューアル。“カラダにイイ、ココロにイイ”を、もっと多くのお客様に気軽に楽しんでいただくため、今回の記念キャンペーンを行います。店内のQRオーダー×LINE連携で、お得でスムーズなお食事体験をご提供します。

◆企画概要

期間：2025年11月5日（土）～12月15日（月）

対象店舗：

食堂カフェpotto×タニタカフェイオンモール堺北花田店

食堂カフェpotto×タニタカフェフレンドタウン交野店

参加方法（お客様）

o 店内卓上のQRコードからLINE登録＆オーダーで来店履歴を自動カウント

o 期間中3回以上の達成で、390円OFFクーポンプレゼント

o 2025年12月16日（火）当社LINE公式アカウントより配信

対象メニュー：

guilt free plate チキン南蛮（通常価格から390円OFF）

◆実施店舗

guilt free plate チキン南蛮 特製スイートチリタルタルソース食堂カフェpotto×タニタカフェ イオンモール堺北花田店

大阪府堺市北区東浅香山町４丁１－１２ イオンモール堺北花田 3F

TEL：072-245-9123

営業時間：10:00-21:00

※最新情報は公式Instagram(https://www.instagram.com/potto_tanitacafe_kitahanada/)でも配信

食堂カフェpotto×タニタカフェ フレンドタウン交野店

大阪府交野市星田北２丁目２６－１ フレンドタウン交野 1F

TEL：072-807-8557

営業時間：10:00-21:00

※最新情報は公式Instagram(https://www.instagram.com/pottokatanoxtanitacafe/)でも配信

◆ご利用条件

配布対象：実施期間中に店内のQRオーダーで3回以上ご注文いただいたお客様

クーポン有効期間：配布日から45日間

ご利用店舗：

・食堂カフェpotto×タニタカフェ イオンモール堺北花田店

・食堂カフェpotto×タニタカフェ フレンドタウン交野店

併用可否：他クーポンとの併用不可

利用回数：1会計につき1枚／1名様1回限り

よくあるご質問（FAQ）

Q.「3回」のカウント対象は？

A. 店内でのQRオーダーによるご注文が対象です。テイクアウト／デリバリーは対象外です。

Q. カウントの確認はできますか？

A. LINEのマイページで最新の来店回数をご確認いただけます。

Q. 3回達成後、クーポンはいつ届きますか？

A. 2025年12月16日（火）にLINEで自動配信します。配布時点で友だち登録を解除されている場合は配布されません。

Q. 同じ日に複数回注文したらどうカウントされますか？

A. 一度お会計済みで、別のQRコードでご注文された場合は各1回としてカウントされます。

◆食堂カフェpotto

カラダにイイ、ココロにイイ

食べ慣れている日常食に、ちょっとイイものを取り入れた食事を提供します。

pottoが創りたいのは、0歳から100歳以上だって誰もがそれぞれの時間を、穏やかに楽しく過ごせる空間。お子様連れのお客様にも、周りを気にせず、食事の時間を楽しんでほしいという想いから、オリジナルのメニューの提供や空間演出を行っております。

今回のリニューアルを皮切りに、“guilt free”なメニューや季節限定メニューの拡充、LINEを活用した会員向け企画を継続的に展開し、より快適で楽しいお食事体験を育ててまいります。

◆会社概要

会社名： 株式会社have

所在地： 石川県加賀市山代温泉参六の177番地1

代表者： 代表取締役 山崎輝芳

URL ： https://www.potto-has.com/

事業内容： 飲食店の企画、運営、コンサルティング

運営店舗：自家製ミートソースpotto(1店舗)、食堂カフェpotto(2店舗)、potto×タニタカフェ(3店舗)、pasta gallery potto(1店舗)、生姜焼き食堂上出来、飲食店.β

◆お問い合わせ先

株式会社have

北田 瑞希

e-mail：kitada@potto-has.com

※詳細はお気軽にお問い合わせください。