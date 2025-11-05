【テジョンデ25周年記念企画】新大久保韓国海鮮専門店テジョンデの25周年を記念し「プレミアムカンジャンケジャン(醤油づけワタリガニ)」を特別価格で提供

TANBI株式会社

テジョンデ25周年記念企画プレミアムカンジャンケジャン

自分で選べる２種類の蟹

25周年記念企画として、１.北海道産、２.韓国・延坪島産の２種類の中から、お客様自身で蟹を選べる“プレミアムカンジャンケジャン”を特別価格でご提供いたします。


最上級の内子

今回ご用意する蟹は、いずれも内子の乗り具合が最上級で、鮮やかなオレンジや黄色に発色した内子は、豊かな海から水揚げされた“旬の証”です。その蟹をお客様自らお選びいただき、スタッフが目の前で仕上げてご提供いたします。


25年前から変わらぬ秘伝のタレ

ニンニクや薬味を効かせた醤油ベースのタレを意味する「カンジャン」。テジョンデでは、25年前から変わらない特製のタレで、蟹の風味をじっくり味わえます。





テジョンデ北海道産プレミアムカンジャンケジャン
北海道産プレミアムカンジャンケジャン

通常価格5,478円(税込) → 特別価格4,708円(税込)








テジョンデ韓国・延坪島産プレミアムカンジャンケジャン
韓国・延坪島産プレミアムカンジャンケジャン

通常価格5,478円(税込) → 特別価格3,278円(税込)





最高級ワタリガニの持つ濃厚な旨味と繊細な甘みを、この機会にぜひお楽しみください。



※なくなり次第終了





■店舗情報


テジョンデは新大久保に4店舗展開！どの店舗でもカンジャンケジャンをお楽しみいただけます。



店舗名　：テジョンデ本店


所在地　：〒169-0073　東京都新宿区百人町1-6-15 NKビル2階


営業時間：月～木・日　　11:00～02:00(LO.01:00)


　　　　　金・土・祝日　11:00～03:00(LO.02:00)



店舗名　：テジョンデ　カンジャンケジャン館　2号店


所在地　：〒169-0073　東京都新宿区百人町1-1-8 第七コート101


営業時間：月～金　11:15～15:00　17:00～22:45(LO.22:00)


　　　　　土　　　11:15～22:45(LO.22:00)


　　　　　日　　　11:15～22:00(LO.21:30)



店舗名　：テジョンデ　新大久保駅前店　3号店


所在地　：〒169-0073　東京都新宿区百人町2-4-2 ヤマキビル3階


営業時間：月～土　11:00～22:45(LO.22:00)


　　　　　日　　　11:00～22:00(LO.21:30)



店舗名　：テジョンデ　鮮Senサンナッチ館　4号店


所在地　：〒169-0073　東京都新宿区百人町1-10-7 一番街ビル1階


営業時間：月～土　11:00～22:45(LO.22:00)


　　　　　日　　　11:00～22:00(LO.21:30)



予約番号：03-3207-8881



