【テジョンデ25周年記念企画】新大久保韓国海鮮専門店テジョンデの25周年を記念し「プレミアムカンジャンケジャン(醤油づけワタリガニ)」を特別価格で提供

TANBI株式会社テジョンデ25周年記念企画プレミアムカンジャンケジャン自分で選べる２種類の蟹

25周年記念企画として、１.北海道産、２.韓国・延坪島産の２種類の中から、お客様自身で蟹を選べる“プレミアムカンジャンケジャン”を特別価格でご提供いたします。

最上級の内子

今回ご用意する蟹は、いずれも内子の乗り具合が最上級で、鮮やかなオレンジや黄色に発色した内子は、豊かな海から水揚げされた“旬の証”です。その蟹をお客様自らお選びいただき、スタッフが目の前で仕上げてご提供いたします。

25年前から変わらぬ秘伝のタレ

ニンニクや薬味を効かせた醤油ベースのタレを意味する「カンジャン」。テジョンデでは、25年前から変わらない特製のタレで、蟹の風味をじっくり味わえます。

テジョンデ北海道産プレミアムカンジャンケジャン北海道産プレミアムカンジャンケジャン

通常価格5,478円(税込) → 特別価格4,708円(税込)

テジョンデ韓国・延坪島産プレミアムカンジャンケジャン韓国・延坪島産プレミアムカンジャンケジャン

通常価格5,478円(税込) → 特別価格3,278円(税込)

最高級ワタリガニの持つ濃厚な旨味と繊細な甘みを、この機会にぜひお楽しみください。

※なくなり次第終了

■店舗情報

テジョンデは新大久保に4店舗展開！どの店舗でもカンジャンケジャンをお楽しみいただけます。

店舗名 ：テジョンデ本店

所在地 ：〒169-0073 東京都新宿区百人町1-6-15 NKビル2階

営業時間：月～木・日 11:00～02:00(LO.01:00)

金・土・祝日 11:00～03:00(LO.02:00)

店舗名 ：テジョンデ カンジャンケジャン館 2号店

所在地 ：〒169-0073 東京都新宿区百人町1-1-8 第七コート101

営業時間：月～金 11:15～15:00 17:00～22:45(LO.22:00)

土 11:15～22:45(LO.22:00)

日 11:15～22:00(LO.21:30)

店舗名 ：テジョンデ 新大久保駅前店 3号店

所在地 ：〒169-0073 東京都新宿区百人町2-4-2 ヤマキビル3階

営業時間：月～土 11:00～22:45(LO.22:00)

日 11:00～22:00(LO.21:30)

店舗名 ：テジョンデ 鮮Senサンナッチ館 4号店

所在地 ：〒169-0073 東京都新宿区百人町1-10-7 一番街ビル1階

営業時間：月～土 11:00～22:45(LO.22:00)

日 11:00～22:00(LO.21:30)

予約番号：03-3207-8881

TANBI株式会社

https://www.tejongde.jp/