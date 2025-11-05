【テジョンデ25周年記念企画】新大久保韓国海鮮専門店テジョンデの25周年を記念し「プレミアムカンジャンケジャン(醤油づけワタリガニ)」を特別価格で提供
自分で選べる２種類の蟹
25周年記念企画として、１.北海道産、２.韓国・延坪島産の２種類の中から、お客様自身で蟹を選べる“プレミアムカンジャンケジャン”を特別価格でご提供いたします。
最上級の内子
今回ご用意する蟹は、いずれも内子の乗り具合が最上級で、鮮やかなオレンジや黄色に発色した内子は、豊かな海から水揚げされた“旬の証”です。その蟹をお客様自らお選びいただき、スタッフが目の前で仕上げてご提供いたします。
25年前から変わらぬ秘伝のタレ
ニンニクや薬味を効かせた醤油ベースのタレを意味する「カンジャン」。テジョンデでは、25年前から変わらない特製のタレで、蟹の風味をじっくり味わえます。
テジョンデ北海道産プレミアムカンジャンケジャン
北海道産プレミアムカンジャンケジャン
通常価格5,478円(税込) → 特別価格4,708円(税込)
テジョンデ韓国・延坪島産プレミアムカンジャンケジャン
韓国・延坪島産プレミアムカンジャンケジャン
通常価格5,478円(税込) → 特別価格3,278円(税込)
最高級ワタリガニの持つ濃厚な旨味と繊細な甘みを、この機会にぜひお楽しみください。
※なくなり次第終了
■店舗情報
テジョンデは新大久保に4店舗展開！どの店舗でもカンジャンケジャンをお楽しみいただけます。
店舗名 ：テジョンデ本店
所在地 ：〒169-0073 東京都新宿区百人町1-6-15 NKビル2階
営業時間：月～木・日 11:00～02:00(LO.01:00)
金・土・祝日 11:00～03:00(LO.02:00)
店舗名 ：テジョンデ カンジャンケジャン館 2号店
所在地 ：〒169-0073 東京都新宿区百人町1-1-8 第七コート101
営業時間：月～金 11:15～15:00 17:00～22:45(LO.22:00)
土 11:15～22:45(LO.22:00)
日 11:15～22:00(LO.21:30)
店舗名 ：テジョンデ 新大久保駅前店 3号店
所在地 ：〒169-0073 東京都新宿区百人町2-4-2 ヤマキビル3階
営業時間：月～土 11:00～22:45(LO.22:00)
日 11:00～22:00(LO.21:30)
店舗名 ：テジョンデ 鮮Senサンナッチ館 4号店
所在地 ：〒169-0073 東京都新宿区百人町1-10-7 一番街ビル1階
営業時間：月～土 11:00～22:45(LO.22:00)
日 11:00～22:00(LO.21:30)
予約番号：03-3207-8881
TANBI株式会社
https://www.tejongde.jp/