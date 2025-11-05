『三河一色うなぎ』の消費拡大キャンペーンに参加

株式会社サガミホールディングス

和食麺処サガミを展開するサガミレストランツ株式会社（本社：名古屋市守山区八剣2丁目118番地 代表取締役社長 鷲津 年春）は、西尾市が発表した、『三河一色うなぎ』の消費拡大キャンペーンに参加し、2025年11月11日（火）から11月22日（土）までの12日間、愛知県の和食麺処サガミ61店舗にて、うなぎ料理全品100円(税込)値引きを実施いたします。

【販売概要】

■販売期間 ：2025年11月11日（火）～2025年11月22日（土）

■対象店舗 ：愛知県の和食麺処サガミ61店舗

■対象メニュー：うなぎ料理全品 100円（税込）引き

■詳細URL ：https://www.sagami.co.jp/202511_unagi_campaign/

『三河一色うなぎの日』について

11月22日は「三河一色うなぎの日」として日本記念日協会にて公式記念日として登録されました。 これは、地域ブランド『一色産うなぎ』のブランド認定日でもあります。この記念日は、消費が落ち込む冬季の需要を喚起し、11月にうなぎを食べる習慣を定着させることを目指して制定されました。 サガミでは、このキャンペーンに参加し、『三河一色うなぎ』の消費拡大を応援致します。

メニュー紹介

うなぎひつまぶし上（一尾）と麺うなぎ丼上（一尾）御膳

このほかにも多数のメニューをご用意しております。

【和食麺処サガミのこだわり】

東海地方を中心に、関東、関西、北陸で156店舗を展開しております。挽きたて、打ちたて、湯がきたての“三たて”にこだわり、全店舗に石臼を設置し毎日そば粉を挽いています。

そば・うどんなどの「麺料理」、みそ煮込、手羽先などの「なごやめし」、四季折々の素材を活かした「和膳」など、幅広いメニューを取り揃えております。

テイクアウト専用麺、韃靼そば、うどん、きしめんは弊社工場にて製造しております。

■石臼挽き国産そば

厳選素材「国産そば」を「挽きたて」「打ち立て」「湯がきたて」にこだわり、毎日店頭の石臼でそばの実を挽き、毎日かかさず店頭で製麺し、注文のたびに湯がくことを全店行っています。

店内製麺だから感じる「香り・喉ごし」が自慢の逸品です。

■みそ煮込

販売数日本一※の名古屋名物「みそ煮込」。秘伝の味噌は、赤・白・八丁味噌の黄金バランスが味の決め手。

みそ煮込専用麺を生麺から煮込むことで独自の風味、コシを引き出します。味噌の効能は、「味噌は医者いらず」と言われる程、栄養価が高いといわれています。 ※レストラン部門

■手羽先

サガミ不動の人気No.1の一品メニュー「自慢の手羽先」。その味は認められた味で、2018年手羽先サミットで殿堂入り認定を受けた逸品。タレ・塩より選べて、パリッとした皮とジューシーな肉の味わいが人気の商品です。

■厳選素材 黒毛和牛宮崎牛

国内屈指の黒毛和牛の産地は宮崎県。その中でも最上級のものだけが「宮崎牛」と名前を許され、その豊潤で奥深い味わいは国内外で最高の評価を得ています。

※名古屋市の店舗は飛騨牛を使用しています。

■自社製麺『うどん』

小麦粉の香りと味わいを、さらに引き立てるこだわり製法。麺の長さと量を増やし、出汁との相性もさらに良くなりました。

