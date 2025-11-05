AVILENの生成AI活用ツール「ChatMee」にWeb検索機能を追加

株式会社AVILEN

株式会社AVILEN（本社：東京都中央区、代表取締役：高橋 光太郎、以下「AVILEN」）は、生成AI活用ツール「ChatMee」に新たに「Web検索機能」を追加したことをお知らせいたします。

ChatMeeは、業界最安水準となる1IDあたり月額150円（税別）から利用可能な法人向け生成AIツールであり、この機能追加により、社内ドキュメントやナレッジに加えてインターネット上の最新情報も活用し、従来より多角的かつ実用的な応答を生成できるようになりました。

◆「Web検索機能」追加の背景

ChatMeeは、企業内のドキュメントや議事録、FAQをもとに、生成AIが質問に回答する業務支援ツールです。これまで多くの企業で「社内情報には強いが、外部の動向まではカバーできない」という課題がありました。今回の「Web検索機能」追加により、ChatMeeは外部の情報を踏まえた回答を生成できるようになりました。

◆主な機能概要

◆今後の展望

- ワンクリックで検索ON/OFF切替：地球アイコンをクリックで簡単操作- 検索状態を可視化：マークが色づいているときはWeb検索有効- 検索結果を反映した自然な回答：チャット送信後、自動でWeb検索を実施- ChatMee管理画面で利用設定が可能：管理者による機能の有効化・制限設定が可能

AVILENは、ChatMeeの開発・提供を通じて、企業の生成AI活用を「業務単位」から「全社レベル」へと拡大し、情報活用と意思決定の高度化を支援してまいります。

今後も、社内ナレッジと外部情報を融合させた「次世代のAI活用インフラ」としての進化を続けていきます。

◆ご相談・お見積り

サービスページ

https://avilen.co.jp/dev/saas/chatmee/

資料ダウンロードフォーム

https://avilen.co.jp/ai-dev/saas/chatmee/form/download/

お見積り依頼・お問い合わせ

https://avilen.co.jp/ai-dev/saas/chatmee/form/contact/

◆株式会社AVILENについて

社名 ：株式会社AVILEN（アヴィレン）

代表者 ：代表取締役 高橋光太郎

ホームページ：https://avilen.co.jp/

所在地 ：東京都中央区日本橋馬喰町2-3-3 秋葉原ファーストスクエア9階

設立日 ：2018年8月15日

事業内容 ：

AVILENは「データとアルゴリズムで、人類を豊かにする」をパーパスに掲げ、上場企業を中心に約950社の企業（2025年6月末時点）に対し、AI搭載のソフトウェア開発とビルドアップパッケージ（デジタル組織の構築支援）を主軸としたAIソリューションを提供。企業のAIトランスフォーメーション戦略の策定から、AIの構築・導入、AI活用を内製化する組織構築・人材育成まで一気通貫で支援しています。