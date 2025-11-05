通い放題×低価格×コミュニティで“続けられる”パーソナルジム「精神と時のジム」が11月7日に恵比寿にオープン！

僕と私と株式会社

Z世代向けの企画・エモマーケティング(R)を行う『僕と私と株式会社』は、株式会社Earth Rapportが展開するパーソナルトレーニングジム「精神と時のジム」のフランチャイズに加盟し、「精神と時のジム 恵比寿店」を2025年11月7日（金）にオープンいたします。

行動指針に「Wellbeing」を掲げる僕と私とから、初のパーソナルジム事業がスタート

近年、健康を大切にする意識が高まり、運動や食事、睡眠などを意識的に整える人が増えてきました。また身体だけでなく、気分をリフレッシュしたり、気の合う仲間と過ごしたりといった“心の健康づくり”にも関心が集まり、心身の両面から健康を意識する考え方が広がっています。

このようなニーズに応えるべく、僕と私と株式会社は、パーソナルトレーニングジム「精神と時のジム 恵比寿店」を2025年11月7日（金）にオープンいたします。「通い放題」「低価格」に加えて、会員同士で繋がれる「コミュニティ」という新しい要素をかけ合わせました。当ジムは、仲間と励まし合いながら、無理なく、楽しくトレーニングを続けられます。

また、僕と私と株式会社では、会社の行動指針のひとつに「Wellbeing（ウェルビーイング）」を掲げています。「持続的に最高のパフォーマンスを発揮するためには、心身ともに健康であることが欠かせない」という考えのもと、メンバーが安心して働ける環境づくりを進めています。

そうした価値観のもと、現在、美容や食に関するブランド事業を展開。その一環として、健康には欠かせない“運動”にアプローチする「精神と時のジム 恵比寿店」が誕生いたしました。

心身の健康意識が高まる今、僕と私と株式会社が掲げる行動指針「Wellbeing」のもと、Z世代がより自分らしく生きられる「心と身体の整う空間」を提供してまいります。

恵比寿駅から徒歩5分の好立地！“続けられる”を大切にしたパーソナルジム「精神と時のジム」

「精神と時のジム」は、“通い放題×低価格×コミュニティ”をコンセプトに掲げるパーソナルトレーニングジムです。楽しみながら継続できるトレーニング習慣を通して、人生そのものを前向きに変えることを目指しています。

一般的なパーソナルジムは、短期間で成果を出すことを目的とするケースも多いなか、「精神と時のジム」は“続けられること”を最も大切にしています。自分のペースで通える通い放題プランや、Z世代でも始めやすい価格設定など、無理なく健康習慣を身につけられる環境を整えました。

また、会員同士が自然に交流できるコミュニティ運営にも力を入れています。トレーニングの悩みを共有したり、運動を続けるコツを話し合ったりすることで、「ひとりでは続けにくい運動」も、励まし合える関係の中で習慣化しやすくなります。

さらに、恵比寿駅から徒歩5分という通いやすい立地。学校や仕事終わりにも立ち寄りやすく、ライフスタイルに合わせて無理なく続けられます。

■店舗紹介・概要

店名：精神と時のジム 恵比寿店

住所：東京都渋谷区恵比寿西2-2-8 えびす第2ビル5階

アクセス：恵比寿駅より徒歩5分

営業時間：平日9:30～22:00 / 土日10:00～20:00

定休日：木曜日・祝日

予約方法：HOT PEPPER Beauty（https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000784266/?cstt=4）、公式ライン（https://lin.ee/nzy3CM2）

▼メニュー

パーソナルトレーニング＆マッサージ30分通い放題：月額 39,600円（税込）

パーソナルトレーニング＆マッサージ50分通い放題：月額 59,800円（税込）

パーソナルトレーニング＆マッサージ50分×月5回：月額 29,800円（税込）

法人プラン50分×月12回：月額 59,800円（税込）

僕と私と株式会社について

僕と私と株式会社は、Z世代を代表する企画・エモマーケティング会社です。また、リモート制度やサウナ採用、地方へのワーケーションなどを取り入れた新しい働き方も実践中。「メンバー全員天才」を目指し、社内からも多くの企業が生まれています。

（1）企画・エモマーケティング(R)

Z世代に特化した心を動かす企画・マーケティングを専門としています。ハッピーな共感をフックに購買行動に繋げる「エモマーケティング(R)」をベースに、今を生きるリアルなZ世代の視点も取り入れた企画、クリエイティブ制作、コミュニケーションまでを一貫して担当しています。

（2）Z世代調査・ブレストサービス「Zview lab.(R)」

「餅は餅屋に、Z世代はZ世代に」をコンセプトに、Z世代の本音やインサイトを調査する事業です。Webアンケートなどからデータを取得・分析する定量調査と、インフルエンサーをはじめとするキーオピニオンリーダーへのインタビューやワークショップなどの定性調査を実施しています。

（3）ブランド事業

神泉にある大人のための隠れ家バー「8jikai（ハチジカイ）」や、韓国で話題の肌質管理をZ世代向けにアレンジしたスキンケアサロン「belle渋谷店」、名作ゲームをタイパ良く楽しめる令和のボードゲームブランド「タイパ至上主義」など、さまざまな自社ブランドを展開しています。

■会社概要

代表取締役：今瀧 健登

所在地：東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷V 3階

事業内容：Z世代に関する企画・マーケティング事業、ブランド事業

HP：https://boku-to-watashi-and.com