全グルメ出展者を公式ホームページで発表！『Japan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショー』で同時開催のグルメの大型祭典「味わいロード」

テレビ大阪株式会社

＜インテックス大阪／1号館＞

大阪モーターショー実行委員会は、『Japan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショー』で『味わいロード』を同時開催。全国から物販出展も含め40店舗以上の出展が予定されており、

この程、全出展の一覧を公式ホームページで公開しました。お腹いっぱい食べつくそう！

■味わいロード/全出展一覧：公式ホームページ

https://www.tv-osaka.co.jp/event/osaka-motorshow/ajiwai(https://www.tv-osaka.co.jp/event/osaka-motorshow/ajiwai.php).php(https://www.tv-osaka.co.jp/event/osaka-motorshow/ajiwai.php)

＜インテックス大阪／スカイプラザ＞

【味わいロード/出展予定企業】

がブリチキン。／ザ・グリルふじ／ピザーラ／GIBIER ALL STARS KITCHEN／クンテープ道頓堀本店／一富士製菓／大阪プリン専門店 うっふぷりん／十勝牛とろ丼／じぃじの餃子／ココロ焦がれ／

佐世保バーガー／松阪牛取扱店小池／スマイルステーキ／ジャージー牧場カップル／

ハミングウォーター／コスモウォーター／eight one cafe／出雲日本海／大分中津 諭吉のからあげ／

Old kitchen／肥後丸乃屋／魚と肉と北海道 蔵／麦香房epi／あっちち本舗／KEBAB TIME／博多八助／D'sチーズステーキ／ワインハウスゲアハルト／肉焼総本家 三輪／三代目岩崎本舗／

タルタル卵サンド専門店 黄白舎／ハクシュカッサイ／風雲児 日ノ本／ツルマサ餃子／nene／

JANGOOD SPICE／West-takeover／風炎／糸島フルーツパーラー／ほっかほっか亭／パン屋むつか堂

／nut cafe&crepe／halal kebab／my_churros／華麗なるスパイスカレー

■開催概要

〇名称 Japan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショー

〇公式ホームページ https://www.tv-osaka.co.jp/event/osaka-motorshow/

〇テーマ いいね！モビリティ

〇会期 2025（令和7）年12月5日（金）～7日（日） 3日間

5日（金）・6日（土）9:00～19:00、7日（日）9:00～18:00

〇会場 インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1‐5‐102）

1号館/味わいロード

2～5号館/国内メーカー、インポーター、一般出展

6号館A、B/自販連ディーラーコーナー、カスタマイズワールド、

キャンピングカーワールド他

〇主催 大阪モーターショー実行委員会

構成：（一社）日本自動車販売協会連合会大阪府支部、日本自動車輸入組合、

日刊自動車新聞社、テレビ大阪（順不同）

〇共 催

（一社）日本自動車販売協会連合会滋賀県支部

（一社）日本自動車販売協会連合会京都府支部

（一社）日本自動車販売協会連合会兵庫県支部

（一社）日本自動車販売協会連合会奈良県支部

（一社）日本自動車販売協会連合会和歌山県支部

〇協賛 タカラトミー、日本たばこ産業、ヒット

〇テーマソング 梅田サイファー

〇入場料

・一般：当日券2,000円（税込）、前売券1,800円（税込）

・大学・専門学生：当日券1,500円（税込）、前売券1,300円（税込）

・レイトチケット1,300円（前売なし）※各日の終演2時間半前から入場可。

※高校生以下無料／障碍者手帳をお持ちの方本人と付き添い1名無料

・購入方法 ：チケットぴあ ⇒https://w.pia.jp/t/osaka-motorshow/

ローソンチケット⇒https://l-tike.com/search/?lcd=55385

イープラス ⇒https://eplus.jp/osakamotorshow/

CNプレイガイド ⇒https://www.cnplayguide.com/oms2025/

セブンチケット ⇒https://7ticket.jp/s/111476

アソビュー！ ⇒https://www.asoview.com/channel/tickets/AzE8q25P0A

⇒アソビュー！は電子チケットのみ

※セブンチケットでは公式ガイドブック付き前売りチケットを販売中！

〇公式SNS

X https://twitter.com/motorshow2023

Instagram https://www.instagram.com/osakamotorshow/

Facebook https://www.facebook.com/osakamotorshow2023

〇公式HP https://www.tv-osaka.co.jp/event/osaka-motorshow/

Japan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショー ナビメイト