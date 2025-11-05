CDO / CAIO Summit Tokyo 2025 Winter 連日開催

共奏 Human-AI Symphony

～人・AI・データ・技術が織りなす次世代の社会・経済・組織を考える～

一般社団法人 CDO Club Japan

一般社団法人CDO Club Japanは、企業のDXの推進リーダーとして活躍するCDO（最高デジタル責任者）、CAIO（最高AI責任者）が一同に集結する国内唯一のイベントであるCDO Summit Tokyo 2025 Winterを来る2025年12月10日～11日の2日間で開催いたします。

「デジタル変革（DX）」から「Human×リアル×デジタルの共奏経営

（HX＝Harmonized Transformation）」

～共奏 人間とテクノロジーがハーモナイズする、境界なき社会と経営へ～

【人とAIの共奏を軸に、新たに再定義される社会と組織】

AIが人間の能力を超え、社会・経済・文化のあらゆる領域に浸透しはじめた今、

私たちは「AIをどう使うか」ではなく、「人間とAIの共奏をどのように実現するか」を問われています。

生成AIやAIエージェントの発達によって、経営判断・業務遂行にAIが関与する今、

企業は「AIを導入する」から「社員とAIとの共奏を実現する」段階へと進化しています。

テクノロジーは今、AIという知だけでなく、ロボティクス・IoT・デバイス・センシング・クラウドなど、あらゆる領域で互いに結びつくことで、単なる知能・インテリジェンスだけでなく、エッセンシャルワーカー、ものづくりなど、多様な領域にテクノロジーが当たり前のように溶け込む段階へと進化しようとしています。

そのような段階においては、テクノロジーは、もはや人間の外にある“道具”ではなく、

私たちと共に考え、創り、行動し、進化する“パートナー”として存在し、経営・社会・人間のあり方を根本的に変えて行きます。つまり、人間とAIとの共奏をいかに進めるか、が大事になってきています。

～公開CAIO・CDO RoundTableの開催～

【国内のAI・DXの先進企業のリーダーが2025年を総括し、2026以降のAI・DXの展望を議論する】

AI、ロボティクス、IoT、ハードウェア、データ──

それらがデジタルとリアルの境界を超えて結びつく時代に、

日本は「調和（WA）」の思想をもって、世界に新しいテクノロジー社会のモデルを示すことができます。

破壊ではなく共生、効率ではなく共感、競争ではなく共奏。

日本企業が培ってきたものづくりと現場力、

そして人を中心に据えた経営思想が、

人間とAIのハーモナイズされた未来を形づくる。

CDO Summit Tokyo 2025 Winter では、国内のDX先進企業のCAIO（最高AI責任者）・CDO（最高デジタル責任者）が一同に集結し、2025年で大きく動いたAIの技術への対応並びにDXの取り組みを総括するとともに、経営・産業・文化・社会のあらゆる領域で、人間とAIが共奏する社会・企業のビジネスモデル・業務プロセス・倫理、組織、ガバナンス・並びに人の役割の変化の方向性を議論します。

国内の主要企業のCDO/CAIOが一同に集まり議論する国内最大のカンファレンスとなります。

日本の先進企業がAI・DXで目指す方向性が理解できる唯一の機会となります。

【Day1：CAIO Summit Tokyo 2025 Winter：12月10日開催】

Human-AI Intelligence ─ AIエージェントの出現によって変化する組織と経営を考える

～AIは単なる道具から共奏するパートナーへ～

─ 急速に発達したAI技術の導入の現時点と今後の人・AIと組織のあり方を議論するー

生成AIからAIエージェント、RAG、そして自律型システムへ──

AIは今、単なる“支援ツール”から、意思決定と創造のために、人との共演者へと進化しています。

経営の現場では、AIが知識を集約し、文脈を理解し、意思を示す、この新しいインテリジェンスを人と共奏することで、いかに企業の力へと変えるかを設計するのが、CAIO（Chief AI Officer）の使命となりつつあります。

CAIO Summit 2025 Winter では、国内の主要企業のCAIO並びにCDOと今年急速に発達したAIエージェントやRAGを中心とした次世代AI実装技術と、人との共奏に関して、先進企業の取り組み状況を振り返りつつ、今後のAI技術の発達に伴って生じる、経営・ガバナンス・倫理・人材のアジェンダを体系的に議論し、人とAIの共奏活用がどの方向性に向かうべきかを議論します。

開催日 2025年12月10日 14：00～19：00

登壇者 AIを管掌するCDOならびにCAIOおよびAI関連有識者

【Day2：CDO Summit Tokyo 2025 Winter：12月11日開催】

共奏 Human-AI Symphony 人とAIが共奏する社会・組織の未来とは？

日本固有の発想Harmonizedを次の競争力へ

～人・AI・データ・技術・織りなす次世代の社会・経済・組織を考える～

AI、ロボティクス、IoT、ハードウェア、データ──

それらがデジタルとリアルの境界を超えて人と共奏する時代に、

日本は「調和」の思想をもって、世界に、新しい人とテクノロジーによる共奏社会のモデルを示すことができます。

世界がAIを“Disruption（破壊）”を競う時、日本は“Harmony（調和）”によって進化を選ぶ。

破壊ではなく共生、効率ではなく共感、競争ではなく共奏。

日本企業が培ってきたものづくりと現場力、そして人を中心に据えた経営思想が、

人間とAIのハーモナイズされた未来を形づくる。

CDO Summit Tokyo 2025 Winterは、日本が世界に提案する「境界なき共奏社会」──

人間と技術が調和して未来をデザインする、新たな共奏経営と社会の在り方を先進企業のCDOと議論します。

開催日 2025年12月11日 10：30～19：00

登壇者 国内のCDO Club Japanに参加する主要企業のCDO

～最も活躍したCDOに対して～

【Japan CDO of The Year 2025の発表】



2025年において、DXならびに日本のデジタル化に対して多大な貢献があったCDO（最高デジタル・データ責任者）に対して表彰する、「Japan CDO of The Year 2025」を同日発表し表彰式を実施する予定です。

CAIO/CDO Summit Tokyo とは？

CDO Summit Tokyo は国内のCDOにご協力をいただき国内の最先端のDXのリーダーが自己の取り組みや考えを公開型で提供するイベントです。

参加者・視聴者はCDO Club Japanに参加するCAIO（最高AI責任者）ならびにCDO（最高デジタル・データ責任者）に加えて、CDO Club Japanの会員企業のDX部門の責任者・担当者が参加する国内最大のDXリーダーのカンファレンスです。

上記のメンバー以外にも、DXに取り組む全てのデジタルリーダーがDXに対する理解と動機づけを行うことを目的としています。

- 国内主要企業でDXに取り組むビジネスパーソン全て- 企業変革を実現したい経営者・幹部- 企業におけるDX責任者・担当者- 企業における経営企画もしく事業企画責任者・担当者- 企業における人事責任者・担当者- 自治体・公共団体でCDOを目指すビジネスパーソソン- DXについて最先端の事例を理解したいビジネスパーソン



【プログラムの詳細】

詳しくは随時公開していきます

以下特設サイトよりご確認ください

【開催概要】

開催地 オンライン

参加申し込み（以下リンクより）

参加方法 ： 特設サイトより申し込み

特設サイト：https://www.cdoclub-japan-cdosummit.com/

主 催 ： 一般社団法人CDO Club Japan

詳細を見る :https://www.cdoclub-japan-cdosummit.com/

【CDO Club Japanとは？】

CDO Club Japanはグローバルで展開するCDO（最高デジタル・データ責任者）ならびにCAIO（最高AI責任者）のコミュニティの日本エンティティです。

国内の有数の企業のCDOが参加し定期的にDXに対する取り組みの検討と共有を実施しています。

DXの成功確率を高める国内唯一の団体です。



CDO Club Japanの概要はこちらから

https://cdoclub.jp/