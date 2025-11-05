【11/13開催】短期間で転職を繰り返してしまうあなたへ--“価値観”の理解から始める適職選び--支援のプロによるマンツーマン特別個別相談会付き【無料／オンライン】
イベント参加はこちら :
https://form.run/@W36M2
就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ（KBC）は、2025年11月13日（木）に、「自己理解」をテーマにした無料オンラインイベントを開催します。
ワークを通じて自分の強みなどを整理し、後日の特別相談会で専門家から個別フィードバックを受けられます。
仕事を長く続けるには、まず価値観が明確にすることが必要です
- なんで仕事が続かないんだろう
- 自分に向いている仕事がわからない
そんな悩みを抱える方は少なくありません。
自分の得意・不得意や、安心して働ける環境、なにより自分自身の価値観を理解せずに就職すると、思った以上にストレスを感じたり、休職、早期退職につながってしまうこともあります。
KBCには、「自分に合った仕事がわからない」「就職のことを考えると不安になる」「これ以上、休職・退職を繰り返したくない」といった相談が多く寄せられています。
こうした悩みを解消し、自分に合った働き方を見つけるために最も大切なのが、自分自身の価値観を明確にする「自己理解」です。
KBCは自分の強みや特性、価値観を解像度高く整理し、自分にとって最適な目標を実現するための支援を行うことで、圧倒的な就職実績を誇っています。そのKBCが、今回の無料セミナーのために特別な自己理解プログラムを用意しました。
自己理解を深めることで、自分の特性や強みを活かせる仕事や環境が見えてきます。これが、安心して長く働き続ける第一歩になります。
今回のイベントでは、KBCの支援のプロが、自己理解を仕事選びや働き方にどう活かすかをわかりやすく解説します。
さらに、自己理解ワークショップを通じて、自分の価値観を整理していきます。ワークで整理した内容は、後日の特別相談会（無料）で専門家から個別フィードバックを受けられます。
自分に合った仕事を見つけて、希望を実現するための第一歩として、ぜひご参加ください。
▼イベント参加はこちら▼
https://form.run/@W36M2
イベント参加者限定・辻との特別オンライン個別相談会
イベント参加者限定で、登壇した支援のプロとの個別の特別相談会（無料）を実施します。
イベントにお申し込みいただくと、個別面談の予約も同時に完了。イベントで不安を解消したうえで、後日スムーズに面談に進めます。
就労移行支援事業所で働く専門家が、ご家族や当事者の方の悩みに丁寧に寄り添い、より具体的に「自分に合う仕事」の方向性を固めるための相談に応じます。
特別相談会の特徴
- イベント申込時に、相談会の日時もあわせてご予約いただきます
- イベント終了後または後日、オンラインでの面談を実施
- ワーク内容をもとに専門スタッフが個別にフィードバック
- 就労移行支援の専門家が、不安や疑問に丁寧にお答えします
“イベントで安心を得て、特別相談会で一歩を踏み出す”--そんなサポートを提供します。
イベント詳細
日時：2025年11月13日（木）15:00～16:00
場所：オンライン（Youtube Live）※要申込
参加費： 無料（事前申込制）
主催： キズキビジネスカレッジ（KBC）
申込フォーム：https://form.run/@W36M2
こんな方におすすめ
以下のような悩みを感じている当事者の方やそのご家族は、ぜひご参加ください。
- 自分に合った仕事がわからない方
- 障害や体調と向き合いながら働く自信をつけたい方
- 支援機関との面談を検討しているが、まずは気軽に話を聞きたい方
- これから就職を目指すうえで、自分の特性を整理したい方
プログラム内容
オープニング：趣旨説明・登壇者紹介・KBCの紹介
講義：「価値観分析で適職が見えてくる！」
ワークショップ：自己理解ワーク（価値観分析）
クロージング：特別相談会の流れの案内
登壇者プロフィール
宮田 一生
就労支援事業部 キズキビジネスカレッジ 関東エリアマネージャー
社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士
新卒で個別指導塾の教室長業務、アパレル製品メーカーのECサイト運営・営業職を経て、地域密着多機能型施設にて生活相談員・支援（老人保健施設・デイケアなど）の管理業務に従事。
その後、東京都・神奈川県の多機能型福祉サービス事業所にて、就労移行支援・自立訓練（生活訓練）・就労継続支援B型の管理業務に従事した後、2023年にキズキへ入社。
岡村 雄一郎
就労支援事業部 キズキビジネスカレッジ 新宿校マネージャー兼サービス管理責任者
クリニックにて公認心理師としてカウンセラーとしても活動。ADHD当事者。
戸籍もなく貧しかったことから、新聞配達からキャリアをスタート。
飲食業界にてマネジメント業務、不動産業界、商社、ベンチャー企業にて営業職を経験後福祉業界に。
大手就労移行支援事業所にて7年勤務後、別の就労移行支援事業所に参画。2024年8月よりKBCに入社。
イベント参加の流れ
以下のフォームからお申し込みください。自動返信メールで、イベントのURLをお伝えします。
▼フォーム入力1分！イベント参加はこちら▼
https://form.run/@W36M2(https://form.run/@W36M2)
- 簡単な申込フォームに入力
- 送信後、自動返信メールで視聴URLを受け取り
- URLからイベントを視聴！
補足
※ご提供には簡単なフォーム入力が必要です。
※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。
※イベントの様子の無断転載などはお控えください。
※本件についてのお問い合わせは、メール（service@kizuki.or.jp）にてお願いします。
株式会社キズキについて
◆各種事業について
「何度でもやり直せる社会をつくる」というビジョンを持つキズキでは、その実現のために、様々な「困難」を経験した方向けに、様々な事業を展開中です。
本社所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-29-7 ドルミ御苑202号
会社設立日：2015年7月13日
代表：安田祐輔（代表取締役社長）
従業員数：役員3名、正社員：123名、契約社員・アルバイト：1,256名（2025年2月）
株式会社キズキウェブサイト：https://kizuki-corp.com/(https://kizuki-corp.com/)
○キズキビジネスカレッジ（KBC）（就労支援事業）
東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県にて、就労移行支援事業所「キズキビジネスカレッジ」を運営。
うつ病などの精神疾患や発達障害のために退職した方、また、それらの疾患や障がいのために就労できずにいる方などのために、「一人ひとりに適した就職」のための支援を実施。
ズキビジネスカレッジ（KBC）ウェブサイト：https://kizuki-corp.com/kbc/
○キズキ共育塾（学習支援事業）
一人ひとりの困りごとに寄り添い、自分に合った学び方を見つけていくことをコンセプトにした学習塾。不登校や中退をはじめ、人間関係の不安、体調の心配、学習への苦手意識など、お受けするご相談の種類は多岐に渡る。埼玉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県に、全16校舎（2025年3月）。オンライン授業は全国対応。
キズキ共育塾ウェブサイト：https://kizuki.or.jp/
○キズキ家学（学習支援事業）
「家庭教師キズキ家学」を運営。不登校やひきこもりの方々のために、関東・関西で、勉強のみならずカウンセリングや外出同行も含めた支援を実施。
キズキ家学ウェブサイト：https://tokyo-yagaku.jp/
○公民連携事業
全国各地の自治体から委託を受けて、低所得世帯の子どもたちの学習支援などを実施（東京都足立区・渋谷区・八王子市、大阪府吹田市、大阪市大正区・住吉区、兵庫県西宮市、愛知県名古屋市など。（2025年1月現在、累計で42自治体等から48案件を受託）。
○不登校オンライン（メディア事業）
不登校のお子さんがいる保護者の方向けのwebメディア。不登校にまつわる保護者さんの体験談、お子さんの気持ち、著名人のインタビュー、不登校からの勉強法などの記事を掲載。「地に足のついた確かな情報」でお悩みに寄り添い、 「次の一歩」に進むための方法を紹介しています。
不登校オンラインウェブサイト：https://futoko-online.jp/
○親コミュ（メディア事業）
不登校のお子さんがいる保護者さまのためのオンラインコミュニティ。
「不登校が特別ではない環境」で、チャットを通じて、不登校の親同士で、悩みを解決し合ったり、雑談したりできます。また、有識者を招いたオンライン講演会も提供しています。
親コミュウェブサイト：https://kizuki.or.jp/oya-community-lp/
今後もキズキは、創業から11年間での1万2千人を超える方々への相談・支援経験を活かし、既存事業の発展及び新規事業の積極的展開を通じ、様々な理由でつまづいた方々が「何度でもやり直せる社会」の実現に向けて邁進いたします。