【ロフト】渋谷ロフトのクリスマスは60年代にタイムスリップ！「60′s Good Old Days」開催

渋谷ロフトは、60年代のアメリカンダイナーを彷彿とさせる、アメリカンポップをテーマにしたクリスマス企画「60's Good Old Days」を開催中です。楽器や食べ物モチーフ、カラフルなオーナメントやデコレーションアイテム、贈っても飾っても楽しい賑やかなイラストの立体カードなど、クリスマスを楽しむアイテムを豊富に取りそろえています。また、ホリデーシーズン限定パッケージの紅茶やホットチョコレートなどカフェタイムにおすすめのアイテムも多数ラインナップ。

会場はポップな色合いのジュークボックスやダイナーテーブルなどの装飾を施し、アメリカンダイナーで家族や仲間と楽しむクリスマスの世界観を楽しめる空間となっています。

売場イメージ

＜渋谷ロフト【「60's Good Old Days」Christmas 2025 SHIBUYA LOFT】概要＞

■展開場所：渋谷ロフト 1階 間坂ショップ、ロフトマーケット

■会期：10月31日(金)～12月25日(木) ※最終日は午後5時閉場

■商品例： ※価格は全て税込み

【アメリカンポップを感じさせるユニークなデコレーションアイテムやオーナメント】

60年代に流行していた音楽を想起させるカラフルな楽器や、ハンバーガーやポップコーンといった食べ物モチーフなど、アメリカンポップな世界観のデコレーションアイテムやオーナメントを集積しました。

●アンプ型デコール(グッドウィル) 13,200円

●ギターのオーナメント(グッドウィル) 3,740円

商品組み合わせイメージ

●オーナメント ポップコーン(シルクロードバザール) 3,850円

●オーナメント チーズバーガー(シルクロードバザール) 3,520円

商品組み合わせイメージ

【贈っても飾っても楽しい賑やかなイラストの立体クリスマスカード】

サンタクロースが飛行機に乗ったりパーティーをしたりとクリスマスの賑やかな雰囲気が描かれた立体カードはプレゼントに添えるだけでなく、飾っても楽しめます。

●サンタクロース オン エアプレーン(オットートレーディング) 550円

サンタクロース オン エアプレーン

●クリスマス パーティーカー サンタ(グリーティングライフ）638円

クリスマス パーティーカー サンタ

●LEDレーザーカット 遊園地(日本ホールマーク) 1,980円

LEDレーザーカット 遊園地

【特別感のあるパッケージで、心も身体も温まる紅茶やホットチョコレート】

●トワイニング アドベント ティー カレンダー 2025(片岡物産）2,139円

24種類の紅茶の詰め合わせ。クリスマスまでの期間毎日異なる種類の紅茶やカフェインレスのお茶が味わえます。

●ミニチュアティーブック ヴィンテージ(BASILUR) 1,620円

ミニチュアティーブック ヴィンテージ

スリランカの紅茶ブランド「バシラーティー」。ブック型のユニークなデザイン缶に入った香り豊かな紅茶。

●ホットチョコレート 2025-2026 リミテッドデザイン缶(片岡物産) 1,080円

ホットチョコレート 2025-2026 リミテッドデザイン缶

「バンホーテン」のピュアココアをベースにチョコレートパウダーを配合し、ホットミルクに溶かすだけで濃厚なホットチョコレートが作れます。限定デザインの缶は、飲み終わったあと小物入れにしても。