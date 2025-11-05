「ゲゲゲの鬼太郎」とのタイアップキャンペーン「ゲゲゲのパルコ」好評につき本年も開催！
(C) 水木プロ ※画像はイメージです。
調布PARCO（東京都調布市小島町1-38-1）では、地元で長らく愛されている人気作品「ゲゲゲの鬼太郎」とのコラボレーションキャンペーン「ゲゲゲのパルコ」を開催いたします。昨年も大好評を博した本キャンペーンが、本年更にパワーアップ！
11月18日(火)～11月30日(日)に調布市が主催する「ゲゲゲ忌」のイベントの開催会期に合わせ、限定のコラボメニューやノベルティプレゼント企画の開催、POP UP SHOPなどのイベントを多数展開します。
キャンペーン概要
■タイトル ：ゲゲゲのパルコ
■期 間：2025年11月18日（火）～11月30日（日）
■特設サイト：https://chofu.parco.jp/page/gegege_no_parco/
■内 容：
１. キャンペーン期間は妖怪たちがPARCOをジャック！
２. 館内のお買い上げ・ご飲食で、キャンペーンオリジナルビジュアルを使った調布PARCO限定ノベルティを進呈
３. 館内レストラン・カフェと「ゲゲゲの鬼太郎」のコラボも。調布PARCO限定オリジナルメニューを展開！
４. 水木マンガと鬼太郎グッズのPOPUP STORE「鬼太郎商店」を今年も開催！調布PARCO限定・先行商品も発売！
５. 「ゲゲゲ忌2025 東映アニメーションPOP UP STORE」登場！ゲゲゲ忌2025オリジナルグッズを販売！
６. 「ヴィレッジヴァンガードポップアップショップ」出店！[11月21日（金）～11月30日（日）]
水木しげる先生の代表作グッズや書籍、通販サイト「Yokai Shop（妖怪ショップ）」のグッズ等が揃います
７. 館内ショップでもゲゲゲ忌コラボ企画を実施！詳細は特設サイトをご確認ください。
イベント詳細
＜キャンペーン期間中、妖怪たちが館内外をジャック！＞
調布PARCO外壁の懸垂幕ほか、調布駅構内、館内サイネージ・演出など、いろいろなところに妖怪たちが出現！
サイネージは調布駅３種・PARCO館内6種あるので、全種類のキャラクターを見つけてみてください！
調布駅改札横ポスター(設置イメージ）
(C) 水木プロ
サイネージ（設置イメージ） (C) 水木プロ
＜調布PARCOオリジナルノベルティ＞
１. 館内のお買い物でトートバッグ先着プレゼント
■お買上げ・引換期間：前半2025年11月18日（火）～11月20日（木）／後半 2025年11月28日（金）～11月30日（日）
■引換会場：1F・特設会場
■内 容：調布PARCO館内にて当日5,000円(税込・当日のみ合算可)以上お買い上げの各日先着200名様に、「ゲゲゲのパルコのオリジナルトートバッグ」をプレゼント！
前半・後半でトートバッグのデザインが異なります。
前半：ゲゲゲのパルコ キーデザイン。後半：ねこ娘
※各日プレゼント先着数達し次第引換終了。※お一人様1回限り。
※当日調布PARCOにてお買上げのレシートをご提示ください。
※一部対象外ショップ・商品がございます。特設サイトにてご確認下さい。
＜11/18～11/20＞
＜11/28～11/30＞ (C) 水木プロ ※画像はイメージです。
２. レストラン・カフェ ご飲食でステッカープレゼント
■配布期間：2025年11月18日（火）～11月30日（日）
■対象店舗：
1F アフタヌーンティー・ティールーム／料理とカフェ YOSHIMI／ゴンチャ／ミスタードーナツ／サブウェイ
2F ナナズグリーンティー／スターバックスコーヒー
3F ラ・メゾン アンソレイユターブル
7F 焼肉 牛兵衛／東方紅／五穀／チーズエッグガーデン／新宿さぼてん／ローカルインディア／バケット／天濱／京都 二条茶寮
■内 容：期間中、調布PARCO館内対象レストラン・カフェにて1,200円(税込・合算不可)以上ご飲食の方に先着で「ゲゲゲのパルコ限定ステッカー(非売品・全８種)」をランダムで1枚プレゼント！シークレット絵柄も！
※各店プレゼント先着数達し次第引換終了。
※全８種をランダムでお渡しいたします。絵柄はお選びいただけません。
※1,200円(税込・合算不可)以上のお会計1回につき1枚のお渡しとなります。
※テイクアウト利用も対象となります。
※7F ぼてぢゅう は対象外となります。
(C) 水木プロ ※画像はイメージです。
３. PARCOメンバーズ プレミアムステージ会員限定 プリントマシュマロ先着プレゼント
■引換期間：前半2025年11月18日（火）～11月20日（木）／後半 2025年11月28日（金）～11月30日（日）
■引換会場：1F・特設会場
■内 容：日頃よりPARCOをご愛顧いただいている、PARCOメンバーズランク「プレミアムステージ」会員様へのスペシャルプレゼント！パルコのアプリ「POCKET PARCO」にて対象会員様へお送りしているクーポンをご提示の各日先着100名様に、「プリントマシュマロ」をプレゼント！
※各日プレゼント先着数達し次第引換終了。※お一人様期間中1回限り。
※引換の際は、「よく行くPARCO」に「調布PARCO」をご登録のプレミアムステージ会員様(シルバー・ゴールド・プラチナ ランク)へお送りしているクーポン画面をご提示下さい。
※その他の注意事項は特設サイトをご確認下さい。
(C) 水木プロ ※画像はイメージです。
＜館内レストラン・カフェ×「ゲゲゲの鬼太郎」コラボメニュー＞
目玉おやじや鬼太郎など、人気キャラクターを表現した全７種のオリジナルメニューが登場！
※提供時間は各店により異なります。また、1日の提供数に限りがございます。特設サイトにてご確認下さい。
※本コラボメニューは事前予約を承っておりません。
＜水木マンガと鬼太郎グッズのPOPUP STORE「鬼太郎商店」＞
■期 間：2025年11月18日（火）～11月30日（日）
■場 所：１F・イベントスペース（インフォメーションカウンター横）
■入 場 料：無料
■今年も「鬼太郎商店」が調布PARCOに期間限定オープン。
水木しげる作品のグッズのほか、会場限定商品や新商品の先行販売、鬼太郎商店くじ（1回500円）も。
(C) 水木プロ
＜ゲゲゲ忌2025 東映アニメーションPOP UP STORE」＞
■期 間：2025年11月18日（火）～11月30日（日）
※最終入店は各日営業終了の30分前まで。
※最終日は19時終了 （最終入店は18時30分まで）
■場 所：５F・イベントスペース
■入 場 料：無料
■東映アニメーションより、今年は場所を調布PARCOに移して、ゲゲゲ忌2025オリジナルグッズを販売！
また、『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』のキャラクターデザインを担当した、谷田部透湖さん描き下ろしのオリジナルグッズも販売いたします。
(C)映画「鬼太郎誕生ゲゲゲの謎」製作委員会
(C)水木プロ (C)水木プロ・東映アニメーション
＜ヴィレッジヴァンガードポップアップショップ＞
■期 間：2025年11月21日（金）～11月30日（日） ※最終日は18時終了
■場 所：１Ｆ イベントスペース（コスメキッチン横）
■ヴィレッジヴァンガードがセレクトする水木しげる先生の代表作「ゲゲゲの鬼太郎」、「河童の三平」、「悪魔くん」を中心としたグッズ、書籍が大集合。
さらに通販サイト「Yokai Shop （妖怪ショップ）」のオリジナルのTシャツやバッグ、ステッカーなどのグッズが揃います。
その他に「水木しげるシールくじびき」もご用意。
＜#C-pla調布PARCO店限定カプセルトイ「ゲゲゲの鬼太郎 木札キーホルダー」＞
■期 間：2025年11月18日（火）～11月30日（日）
■場 所：５Ｆ #C-pla店内
■調布PARCO店限定カプセルトイが登場！
なんだかちょっとだけいいことがありそうな気がするキーホルダーをお見逃しなく！
※数量限定となります。 ※1回300円、絵柄は全8種となります。
(C) 水木プロ
＜ゲゲゲ忌「ゲゲゲのスタンプラリー」＞
■開 催 日：2025年11月18日（火）～11月30日（日）
■場 所：6F・特設会場
■ゲゲゲ忌「ゲゲゲのスタンプラリー」のスタンプスポットが今年も調布PARCOに登場！
※調布PARCO館内での、スタンプラリー台紙の配布はございません。配布場所等は、調布観光ナビをご確認ください。
＜館内各ショップでも「ゲゲゲ忌」コラボ企画を開催！＞
■参加ショップ：北野エース（地下1F）、ノーリーズ（1F）、マーノ・クレアール（2F）、ラ・メゾン アンソレイユターブル（3F）、H.I.S（5F）、JTB（5F）、天濱（7F）、とんかつ 新宿さぼてん（7F）、京都 二条茶寮（7F）
■一部ショップでは調布市「ゲゲゲ忌」と連動した企画も実施します。
スタンプラリー台紙のご提示でサービスなど、嬉しい企画がもりだくさん！併せてお楽しみください。
※各店のサービス詳細は調布観光ナビをご確認ください。
北野エース「ゲゲゲの鬼太郎関連商品コーナー」
ABOUT
■デザイナープロフィール
木住野 彰悟（きしのしょうご）
東京都出身。2007年にグラフィックデザイン事務所6D設立。
企業や商品のビジュアルアイデンティティを中心に、ロゴやパッケージデザイン、空間のサインデザインなどを手掛ける。近年は多様な領域でのデザインシステム構築にも取り組んでいる。
最近の主な仕事に、EXPO2025「大阪ヘルスケアパビリオン」や「旭川市デザインシステム」のアートディレクション、「不二家洋菓子店」リブランディング、「コクヨ」リブランディング監修など。
「前橋国際芸術祭」のデザインディレクターに就任。2025年に初の著書『「らしさ」の設計』を刊行。
詳しくはこちら：https://www.6d-k.com/
■ビジュアルコンセプト
今回も「夜の墓場の運動会」をテーマに、鬼太郎たちの目がパチリと光るような、どこか不気味で楽しげな世界を表現しています。
前回のデザインをベースにしながら、今年は配色やトーンを一新し、より印象的で深みのあるビジュアルへとアップデートしました。
昨年来場された方にも、また新しい発見や楽しさを感じてもらえるビジュアルを目指しています。
(C) 水木プロ
■「ゲゲゲ忌」
「水木マンガの生まれた街 調布」では、調布市名誉市民・水木しげるさんの功績をたたえ、命日の11月30日を「ゲゲゲ忌」とし、水木しげるさんゆかりの地を巡るイベントなどを毎年開催しています。
2025年も、11月18日(火)～11月30日(日)の期間「ゲゲゲ忌2025」が開催されます。
調布観光ナビ・ゲゲゲ忌ページはこちら：https://csa.gr.jp/contents/24944