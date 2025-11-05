バッテリィズ出演！エースさんの天然発言が炸裂!? 物件探しの“あるある”を二人ならではの掛け合いでコミカルに表現　Facilo新CM「情報がバラバラ」篇を11月5日（水）より公開

株式会社Facilo

株式会社Facilo（本社：東京都中央区、代表取締役 CEO：市川 紘）が展開する不動産コミュニケーションクラウド『Facilo』の新CM「情報がバラバラ」篇を、2025年11月5日（水）より公開いたします。本CMでは、バッテリィズのエースさん・寺家さんが、“図面の山”に埋もれながら物件探しをする様子をコミカルに描写。物件探しにおけるストレスや煩雑さを、『Facilo』の導入によっていかに解消できるかを描いています。

また、長尺Web動画では、物件選びをする際のお悩みをエースさんらしいキャラクターとともに描いており、それに対して寺家さんが鋭くツッコミをいれるなど思わずクスッと笑ってしまう、お二人ならではの掛け合いにぜひご注目ください。

さらに公式X(旧Twitter)上では、一般参加型の「バッテリィズ不動産キャンペーン」を開催します。Faciloのキャンペーンサイトからアクセスし、バッテリィズからの質問に答えていくと、2人からあなたにぴったりな物件が提案されます。気に入った物件を指定の#(ハッシュタグ)をつけてXに投稿すると、豪華賞品が当たるキャンペーンです。

CM概要

CMタイトル ：Facilo「情報がバラバラ」篇（30秒・15秒）

放映開始日 ：2025年11月5日（水）よりWebにて公開

URL ：＜15秒＞https://youtu.be/F5dFY1cbsXw

＜30秒＞https://youtu.be/V_WVFlTQiNs

制作意図

物件探しにおいて多くの人が感じる“紙資料の煩雑さ”や“情報の見づらさ”といったストレスを、資料に埋もれるバッテリィズさんの姿で直感的に表現しました。エースさんの真っ直ぐすぎるが故に芯を食ったコメントや、それに圧倒される寺家さんの表情など、お二人のキャラクターを活かしながら、『Facilo』の利便性を伝えています。

『Facilo』は物件探しに苦労するお客さま、対応する不動産会社の方々、双方にとって大変便利なツールです。このCMをきっかけに１人でも多くのお客さまが『Facilo』を活用し、納得のいく物件探しを実現していただけますと幸いです。

長尺Web動画

Web用のスペシャルムービーでは、物件探しへの不満を吐露するエースさんと、それにツッコミを入れる寺家さんの構造で、漫才のようなやり取りとテンポ感を目指しました。物件探しに疲れて、紙飛行機で遊ぶエースさんから始まり、クラウドを「地上にある雲」と解釈して寺家さんを困らせるなど、エースさんならではのやり取りで、長尺と感じさせず、楽しみながら『Facilo』について知っていただける内容となっています。

希望条件の入力から物件情報の確認、周辺施設や通勤時間までを簡単に把握できる機能など、１度見ていただければ『Facilo』を使ってみたくなること、間違いなしです。

バッテリィズがスペシャル物件を提案！「バッテリィズ不動産キャンペーン」を実施！

公式Xをフォローし、キャンペーンサイトから希望物件を伝えることで、バッテリィズがスペシャル物件を提案してくれます。気に入った物件がでてきたら、Xで #バッテリィズ不動産キャンペーン 付きでシェアしていただくことで、抽選で豪華賞品が当たるキャンペーンを実施中。バッテリィズからの物件提案は何度でもチャレンジ可能です。

キャンペーン名 ：「バッテリィズ不動産キャンペーン」

キャンペーンURL：https://campaign.facilo.jp/batteries_fudosan/

Facilo公式X ：@facilo_jp https://x.com/facilo_jp

応募方法：- XにてFacilo公式アカウント（@facilo_jp）をフォロー- キャンペーンサイトへアクセスし、バッテリィズ不動産からの物件提案を受ける- #バッテリィズ不動産キャンペーン をつけて、提案物件を投稿して応募完了応募期間：

第1弾 2025年11月5日（水）10：00 ～ 2025年12月21日（日）23：59

第2弾 2025年12月26日（金）0：00 ～ 2026年1月31日（土）23：59

賞品内容：- A賞（5名）：Panasonic 加湿空気清浄機F-VXW55＋バッテリィズ直筆サイン入りオリジナル卓上カレンダー- B賞（100名）：オリジナル卓上カレンダー

第2弾プレゼントは近日公開予定

当選通知時期 ：

第1弾 2025年12月22日（月）～ 2026年1月19日（月）

第2弾 2026年2月2日（月） ～ 2026年2月27日（金）

出演者プロフィール

バッテリィズ

NSC大阪校36期出身のコンビ。

芸人の草野球チームでピッチャー・キャッチャーとしてバッテリーを組んでいたことがコンビ名の由来。2024年M-1グランプリでは、決勝へ初進出した。

不動産コミュニケーションクラウド『Facilo』について

- エースさん：担当 ツッコミ出身地：大阪府大阪市／特技：野球、ONE PIECE- 寺家さん ：担当 ボケ出身地：三重県津市／特技：キャッチャー、流し打ち

株式会社Faciloが提供する不動産コミュニケーションクラウド『Facilo（ファシロ）(https://facilo.jp/)』は、不動産仲介業務の効率化と顧客体験の向上を実現するSaaSプラットフォームです。物件提案プロセスを大幅に効率化し、売買仲介における成約率向上をサポートします。

『Facilo』の主な特長

- 全国1,597店舗（2025年10月時点）の不動産仲介会社に導入- 自動帯替え機能により物件提案時間を約80%削減- 顧客用マイページで物件情報を一元管理し、比較検討を容易に

2023年2月に最初のプロダクト『Facilo物件購入クラウド(https://facilo.jp/buyer_agent/lp/001)』をリリースして以来、2024年12月からは『Facilo物件売却クラウド(https://facilo.jp/seller_agent/lp/001)』を提供開始。売主に対して「媒介契約の決め手」を提供し、競合物件レポートや活動報告書自動生成など、よりよい売却体験の実現を支援します。2025年9月からは法人・投資領域を対象とした『Facilo事業用クラウド(https://facilo.jp/buyer_biz_agent/lp/001)』、10月からは賃貸仲介業務に特化し『Facilo賃貸クラウド(https://facilo.jp/renter_agent/lp/001)』を開始。不動産取引をよりスムーズに、住み替えをより身近にする取り組みを進めています。

CONTACT

『Facilo』を導入して貴社の仲介ビジネスを次のステージに進めてみませんか？

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

・Faciloに関するお問い合わせ：https://facilo.jp/contact

・Email：info@facilo.jp

・TEL：03-4588-4251（平日10:00～17:00）

株式会社Faciloについて

「住みかえを軽やかに、人生を鮮やかに。」をビジョンに掲げ、日本の不動産取引をよりスムーズに、住みかえをより身近な選択肢へと進化させることを目指す、2021年設立のスタートアップ企業です。不動産取引のプロセスをクラウドで一元化・可視化し、営業の価値を最大化するとともに顧客体験の質を向上させる不動産コミュニケーションクラウド『Facilo』を開発・提供。家に暮らしを合わせていた時代から、暮らしに合った家を選べる時代へと支援をしてまいります。

社名：株式会社Facilo

本社：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー7F

代表：代表取締役 CEO 市川 紘

事業：不動産コミュニケーションクラウド『Facilo』の企画・開発

設立：2021年10月18日

URL：https://corp.facilo.jp/