『夢色パティシエール』の松本夏実最新作コミックス『晴明様のＪＫ花嫁』第1巻発売！

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、電子コミック雑誌「ホラーシルキー」（毎月13日配信）で大人気連載中の『晴明様のＪＫ花嫁』（松本夏実 著）の単行本第１巻が、11月５日に発売（電子版コミックは11月13日に配信）します。

(C)松本夏実／白泉社

これを記念して、松本夏実直筆サイン色紙プレゼント（抽選で５枚：詳しくはコミックス帯などを参照）を実施します。また原画展なども開催予定。（詳しくはホラーシルキー公式Ｘなどで告知）

松本夏実の描く平安転生ファンタジーを、是非お読みください！

「晴明様のＪＫ花嫁 1」（松本夏実／著 白泉社）書影

【『晴明様のＪＫ花嫁』（松本夏実）あらすじ】

ちょっと怖がりな女子高生・星乃楓（ほしのかえで）はいわゆる「視える人」。修学旅行先の京都で池に落ちてしまい、安倍晴明の妻・かえでに転生してしまった！

伝説の陰陽師はイケメンでスパダリだけど、女好きでイケズで…！？令和のJK楓の平安転生ファンタジー開幕！！

【コミックス情報】

■著者名： 松本夏実

■ISBNコード：9784592230960

■シリーズ名：花とゆめコミックススペシャル

■定価：660円（本体600円＋税10%）

■発売日：2025.11.5

https://www.hakusensha.co.jp/comicslist/76437/

■白泉社e-net！

https://www.hakusensha-e.net/store/group/s-simeism

大分と千葉の２会場で「松本夏実原画展」が開催予定！

コミックスの発売を記念して、松本夏実のコミックス原画が展示されます。２会場ともに松本先生は毎日在廊、来場予定！「晴明様とJK花嫁」1巻の単行本をお持ちの方にはサインをして頂けます（当日販売もあり）。各会場先着１００名様には作品のクリアファイルをプレゼントします。詳しくはホラーシルキーや松本先生のＸアカウントまで。

●大分会場

会期：１１/１２（水）～１１/１6（日）１０：００～１７：００

場所：ギャラリー嶋屋（大分県別府市松原町７-４）

Instagram： ＠gallery_shimaya(https://www.instagram.com/gallery_shimaya/?hl=ja)

https://www.gallery-shimaya.com/

●千葉会場

会期：１１/２１（金）～１１/２５（火）１０：００～１８：００

場所：茂原ショッピングプラザアスモ（千葉県茂原市高師１７３５）

https://asmo-sc.com/

■ホラーシルキー 公式X ：@horrorsilky(https://x.com/horrorsilky)

■松本夏実先生 X：@723pine(https://x.com/723pine)

