農業用補助剤の世界市場2025年、グローバル市場規模（アルコキシレート、スルホン酸塩、有機シリコーン）・分析レポートを発表
2025年11月5日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「農業用補助剤の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、農業用補助剤のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
概要
本レポートは、世界の農業用補助剤市場の動向、産業構造、技術革新、主要企業戦略および将来予測を包括的に分析したものです。2023年の市場規模は数億ドル規模であり、2030年までに一定の年平均成長率（CAGR）で拡大が見込まれています。環境配慮型農業の推進、農薬・肥料の効率化、そして作物収量向上のための新技術導入が市場拡大を支えています。特に、環境負荷の低い製剤への転換と持続可能な農業への移行がグローバルな潮流となっています。
________________________________________
産業構造と市場特性
農業用補助剤は、農薬や肥料の性能を高め、散布効率や吸収率を改善するために用いられる添加剤です。本レポートでは、アルコキシレート、スルホン酸塩、有機シリコーンなど主要な成分系統を中心に、製品タイプごとの市場動向を詳細に分析しています。これらは農薬の展着剤、肥料の浸透促進剤などとして幅広く使用され、農業生産の最適化に寄与しています。特に、環境規制強化により生分解性・低毒性を持つ補助剤の需要が急速に高まっています。
________________________________________
地域別市場分析
地域別では、アジア太平洋地域が世界市場を牽引しています。特に中国では、国内需要の拡大と政府による持続可能な農業推進政策により市場が急成長しています。日本、韓国、インドなどでも高品質農業への移行に伴い補助剤の利用が進んでいます。
北米およびヨーロッパでは、環境意識の高まりと政府の農業支援政策が安定的な市場成長を支えています。北米ではプレシジョン農業技術との融合が進み、効率的な薬剤散布を実現しています。ヨーロッパでは有機農業や低残留農薬の推進に伴い、環境対応型製品が市場拡大の中心となっています。南米および中東・アフリカでは農業基盤整備と輸出作物増産を背景に、今後の潜在的成長が期待されています。
________________________________________
市場セグメンテーション
市場は製品タイプと用途の二軸で構成されています。
製品タイプ別では、アルコキシレート、スルホン酸塩、有機シリコーン、その他のカテゴリに分類されます。アルコキシレートは汎用性とコスト面で優位性があり、世界的に広く利用されています。スルホン酸塩は分散性と安定性に優れ、特に液剤タイプでの採用が増加しています。有機シリコーンは高い展着性を持ち、少量でも効果を発揮するため高機能製品として注目されています。
用途別では農薬と肥料（肥料）の二分野が中心です。農薬分野では殺虫剤や除草剤の付着効率を高め、使用量削減と効果持続性向上に貢献しています。肥料分野では栄養素の吸収促進や流出防止を目的に使用され、持続的施肥管理に役立っています。
________________________________________
主要企業の分析
市場の主要プレイヤーには Evonik Industries, Solvay, BASF, Huntsman Corporation, Clariant, Nouryon, Ashland, Jiangxi Hito Chemical, Qingdao Fenghong, RUNHE, BeijingGrand AgroChem, GPRO GROUP JIANGSU ZHONGSHAN, Shanghai Wanjin Adjuvant, Xingtai Lanxing, Nanjing Keyi New Materials, Pilar などが含まれます。
