【新刊発売記念！】『ULTRAMAN』最終章開幕直前！1～10巻11円セールを各電子書店にて開催！最新22巻の発売も。
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：白井勝也）は、同社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載している『ULTRAMAN』 （著：清水栄一×下口智裕）22巻を2025年11月5日（水）に発売いたします。これを記念して、2025年11月5日（水）から11月18日（火）まで、「『ULTRAMAN』最終章開幕直前！ 今からでも追いつける1～10巻11円（税込）セール！」を各電子書店で開催いたします。
【開催概要】
■施策名
『ULTRAMAN』最終章開幕直前！ 今からでも追いつける1～10巻11円（税込）セール！
■対象巻
1～10巻 ⇒ 11円（税込）
11～16巻 ⇒ 半額
■実施期間
2025年11月5日（水）～2025年11月18日（火）
■参加書店一覧
Kindle、ピッコマ、LINEマンガ、ebookjapan、マンガBANG！、dブック、DMM.com、紀伊國屋kinoppy、GooglePlayブックス、dアニメストア、BOOK☆WALKER、ブッコミ、ブックライブ、マンガボックス、まんがセゾン、モビぶっく、U-NEXT、DLsite/comipo、COCORO BOOKS、Amebaマンガ、よむるん、honto、auブックパス、Reader Store、コミックフェスタ、yodobashi.com（敬称略）
【新刊情報】
（C）円谷プロ （C）Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi / HERO'S
『ULTRAMAN』22巻
著｜清水栄一×下口智裕
出版年月日｜2025年11月5日（水）
ISBN｜978-4-86805-129-9
版型｜B6
定価｜700円（税込770円）
【あらすじ】
「運命に抗う者たちよ」
星団評議会の裏で暗躍していたゼットンコア。その代表であるダムドが表舞台に上がった。そしてその圧倒的な力を示し、地球側への降伏を迫る。「秩序」のための「混沌」。地球人、異星人、そして科特隊――それぞれがそれぞれの立場で動き出す。「侵略」まで許された時間は後わずか！
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
