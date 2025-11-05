【速報】「毛穴撫子　お米のマスク」が5億枚を突破しました！

株式会社石澤研究所

株式会社石澤研究所（所在地：東京都渋谷区）の大人気シートマスク「毛穴撫子 お米のマスク」が本品単体でのメーカー累計出荷枚数5億枚※を突破しました。

「⽑⽳撫子 お米のマスク」は、100％国産米由来成分【ライスセラム】を配合したシートマスク。

2015年の発売以来、こだわりの使用感と手に取りやすい価格でSNSなどでも話題となり、これまで多くの方にご愛用いただいてきました。

さらに、クチコミが徐々に広がったことで、国内のみならず海外でも知られる存在となり、今では日本の定番お土産のひとつに。訪日外国人観光客の増加に伴い、海外のお客様にもたくさん手に取っていただいています。

発売から今日まで、国内外で多くの方にご愛用いただき、2025年10月におかげさまでメーカー累計出荷枚数5億枚※を突破しました！

※ メーカー累計出荷ベース（2015/11/1～2025/10/31）

全国1,000人の女性に大調査！あなたにとって「お米のマスク」はどんな存在？

「毛穴撫子 お米のマスク」を使ったことがある全国10代～40代の女性1,000人にアンケート調査を実施しました。

調査サマリー

・支持されている理由は『お米のスキンケア』だから。

・リピート率は７割越え！10回以上購入の根強いファンも。

・あなたにとって「お米のマスク」はどんな存在？ご愛用者の声をご紹介。

調査方法：インターネット調査 調査期間：2025年10月9日～10月10日

有効回答：1,000件 対象：全国の10代～40代女性

お気に入りポイント第1位は『お米のスキンケア』

堂々の第1位は『お米のスキンケア』。日本人にとって馴染みのあるお米。そんなお米を使ったアイテムだから選ばれているということがわかりました。

自由記述でも『日本を感じられて良い』『お米だから安心感がある』など、国産米由来成分への信頼感などを評価いただいております。

第2位は『毛穴ケア』、第3位は『保湿力』と仕上がりや効果に対するポイントが続きました。

リピート率は7割越え！中には10回以上購入しているファンも

「お米のマスク」を2回以上購入していると回答した人が70.1％。全体の約7割がリピート購入していることがわかり、多くの方にご支持いただけていることが伺えます。

そのうち、10.3%の方が10回以上購入していると回答。根強いファンもいることがわかりました。

あなたにとって「お米のマスク」はどんな存在？

2回以上購入していると回答した701人に「お米のマスク」はどんな存在か質問しました。

特に多かった回答は『殿堂入りコスメ』『プチプラコスメ』『リピ買いコスメ』となりました。

回答者へ、そう感じる理由もお伺いしました。

＼ご愛用者のコメントの一部をご紹介／

『殿堂入りコスメ』と回答した方

・使った翌日の肌のハリ、化粧ノリのよさは殿堂入りといっても過言ではないくらい信頼している。おこめ由来だから何といっても安心感があるし肌に良い成分がたっぷり含まれているというのが実感できるのが本当に魅力的だと思っています。（40代女性）

・これ使うと肌の調子が最高だから！！（20代女性）

・何度使っても良い。口コミの評価も良いから。（20代女性）

・使用したあとの肌のふんわり感は、他ではなかなか味わえない。（20代女性）

『プチプラコスメ』と回答した方

・ドラッグストアやバラエティショップなど売ってる場所が多く買いやすくてコスパがいいシートマスク。（40代女性）

・ドラッグストアで売っていて買いやすいのと、値段も手頃で毎日使いにいいから。（30代女性）

・お手ごろな値段で簡単にケアできるから。（20代女性）

『リピ買いコスメ』と回答した方

・他のシートマスク使うこともあるが、安心して使えるので結局これに戻る（40代女性）

・成分や毛穴ケアの満足度と買いやすい価格なのでリピ買いコスメだと感じる。（30代女性）

・コスパ良し、品質良し、使いやすさ満点、短時間で使える最高なアイテムだからです。（20代女性）

肌への効果を実感できることや、コスパの良さを評価いただいております。

さらに、ドラッグストアなどで気軽に購入出来ることや、ケア時間も５分だから続けやすいという声も多く、総合的な理由からリピ買いに繋がっていることがわかりました。

2025年11月で発売10周年の「毛穴撫子 お米のマスク」。

これからも世界中のみなさまのお肌に寄り添い続けます。

「毛穴撫子 お米のマスク」について

毛穴撫子 お米のマスク 10枚入り 715円（税抜650円）

100％国産米由来成分【ライスセラム(R)】配合の厚手でうれしい日本製シートマスク。美容液をたっぷり含んだ肌あたりのやさしいシートが、お肌にぴたっと密着。キメをふっくら整えて、指が吸いつくほどもっちりした肌に。毛穴の目立たない「毛穴無子（けあななしこ）」ちゃん肌の出来上がり。

ライスセラム(R)とは？

4種の100%国産米由来成分。乾燥によりぽっかり開いた⽑⽳肌を、ふっくらもっちりさせる自然の恵みです。気になる⽑⽳肌もお米パワーでふっくら・もっちり・すべすべに！

・うるおいを整える…米発酵液（コメ発酵液）

・肌弾力を整える…米ぬか油（コメヌカ油）

・肌の調子を整える…米セラミド（コメヌカスフィンゴ糖脂質）

・キメを整える…米ぬかエキス（加水分解コメヌカエキス）

「ライスセラム(R)」は株式会社石澤研究所の登録商標です。

お肌に触れるものだから、シートにもこだわりました。

「毛穴撫子 お米のマスク」は、美容液だけでなくシートにもとてもこだわっています。

天然パルプを主原料とした国産のシートは、ふわふわでやわらかな肌あたり。

ふっくらと厚みがあるシートが美容液をたっぷり含んでいるから、お肌につける時に空気が入りにくくしっかりと密着します。

うるおって “しっとりキュッ！”「毛穴撫子」お米シリーズについて

「毛穴撫子」お米シリーズは、100％国産米由来成分配合のスキンケアシリーズ。

大人気のシートマスクやパックをはじめ、クレンジング、洗顔、化粧水、クリームを展開。

悩める乾燥毛穴は、お米のパワーでうるおいを閉じ込めて毛穴の目立たないすっぴん美人へ！

＜クレンジング＞

製品名：毛穴撫子 お米のクレンジングオイル

容量：145ｍL 価格：2,420円（税抜2,200円）

メイク・ザラつき瞬時に包んで落とす！洗い上がり突っ張らず、つるつるしっとり肌へ。

＜洗顔＞

製品名：⽑⽳撫子 お米の洗顔

容量：50g 価格：1,650円（税抜1,500円）

米粉*1と泥*2を配合した粉洗顔。乾燥⽑⽳をすっきり洗い上げふっくらつるん肌へ。



*1 コメ粉（スクラブ） *2 カオリン（吸着成分）

＜化粧水＞

製品名：⽑⽳撫子 お米の化粧水N

容量：300mL 価格：1,760円（税抜1,600円）

水のようにさらっとしているのに、しっとりうるおう化粧水。キメを整えふっくら弾力肌に。

＜フェイスクリーム＞

製品名：⽑⽳撫子 お米のクリーム

容量：30g 価格：1,650円（税抜1,500円）

とっても伸びが良いクリーム。うるおいを閉じ込めてもっちり肌に。

＜シートマスク＞

製品名：⽑⽳撫子 お米のマスク

容量：10枚入り 価格：715円（税抜650円）

美容液たっぷりの厚手のシートマスク。指が吸いつくほどしっとりもちもち肌に。

＜洗い流すパック＞

製品名：⽑⽳撫子 お米のパック

容量：170g 価格：1,375円（税抜1,250円）

まるで炊きたてご飯みたいなパック。洗い流せばふっくらキメの整った透明肌へ！

毛穴撫子について

カワイイ撫子ちゃんが目印！

「⽑⽳撫子」は、おかげさまで18周年を迎えました！2007年に「重曹スクラブ洗顔」が発売されて以来、スキンケア、ボディケア、メイクライン、雑貨までさまざまなアイテムが誕生。

今後もみなさまに喜んでいただけるアイテムをお届けします♪

