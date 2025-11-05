アニメイト通販「くじメイト」からオリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』のオンラインくじが登場！新規描き下ろしイラストを使用したアイテムは必見です♪
アニメイト通販の「くじメイト」に、オリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』のオンラインくじが登場！
今回の「くじメイト」のために描き下ろした、《チェック×スイーツ》がテーマとなっているかわいい3人のイラストは必見です！
作品の魅力がたくさん詰まった【オリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』くじメイト】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332980&id=bodyimage1】
【景品ラインナップ】
《A賞》 ラバーマット（全1種）/2%
《B賞》 アクリルスタンド（全3種からランダム）/8%
《C賞》 ミニキャラアクリルスタンド（全3種からランダム）/12%
《D賞》 缶バッジ（全9種からランダム）/34%
《E賞》 クリアカード（全9種からランダム）/44%
＼オリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』くじメイト発売記念キャンぺーン／
1度のお会計で合計10回ご購入毎に、【特製ミニカード（全3種）】をランダムで1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332980&id=bodyimage2】
【各景品詳細】
----------------------------------------------------------------------------
《A賞》 ラバーマット（全1種）
描き下ろしイラストを使用した“ラバーマット”です。
ここだけのかわいい3人をご自宅でじっくり堪能できます！
・素材：ポリエステル、PVC
・サイズ：約W600mm×H350mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《B賞》 アクリルスタンド（全3種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“アクリルスタンド”です。
3人を連れてお出かけしちゃいましょう♪
・素材： アクリル
・サイズ：本体 約W62mm×H149mm以内、台座 約W40mm×H40mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《C賞》 ミニキャラアクリルスタンド（全3種からランダム）
描き起こしデフォルメイラストを使用した“ミニキャラアクリルスタンド”です。
お部屋に飾ったり、写真を撮ったりしてお楽しみいただけます！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W46mm×H75mm以内、台座 約W25mm×H25mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《D賞》 缶バッジ（全9種からランダム）
描き下ろしイラストやデフォルメイラストを使用した“缶バッジ”です。
ポップで可愛い缶バッジはたくさん集めたくなっちゃいますね♪
素材：紙、金属、PP
サイズ：直径約57mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《E賞》 クリアカード（全9種からランダム）
描き下ろしイラストやデフォルメイラストなどを使用した“クリアカード”です。
コレクションとしてはもちろん、スマホケースなどに挟んでもとっても可愛いです！
・素材： PP
・サイズ：約W45mm×H90mm以内
----------------------------------------------------------------------------
【オリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』くじメイト実施概要】
開催期間：2025年11月5日（水）12：00～2025年12月7日（日）23：59まで
販売価格：1回 770円（税込）
お届け目安：2026年2月中予定
送料：8,800円（税込）以上のご購入で送料無料
販売サイトURL：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3285625/
メーカー：株式会社NEO GATE
〈注意事項〉
※ご注文時にお支払いが発生します。
※ご注文確定後のキャンセルはできません。
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
＜株式会社NEO GATE公式Xアカウント＞ https://x.com/neogate0
＜会社概要＞
名 称 ：株式会社 NEO GATE
設立年月 ：2014年（平成26年）5月21日
代表者 ：影近 征也（かげちか まさや）
所在地 ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-15-103
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037
事業内容 ：ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL ：https://www.neogate.jp
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社NEO GATE
企画営業部 小野川 彩
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037 E-mail:info@neo-gate.co.jp
@Project PRINCESS-SESSION
配信元企業：株式会社ネオゲート
今回の「くじメイト」のために描き下ろした、《チェック×スイーツ》がテーマとなっているかわいい3人のイラストは必見です！
作品の魅力がたくさん詰まった【オリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』くじメイト】をお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332980&id=bodyimage1】
【景品ラインナップ】
《A賞》 ラバーマット（全1種）/2%
《B賞》 アクリルスタンド（全3種からランダム）/8%
《C賞》 ミニキャラアクリルスタンド（全3種からランダム）/12%
《D賞》 缶バッジ（全9種からランダム）/34%
《E賞》 クリアカード（全9種からランダム）/44%
＼オリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』くじメイト発売記念キャンぺーン／
1度のお会計で合計10回ご購入毎に、【特製ミニカード（全3種）】をランダムで1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332980&id=bodyimage2】
【各景品詳細】
----------------------------------------------------------------------------
《A賞》 ラバーマット（全1種）
描き下ろしイラストを使用した“ラバーマット”です。
ここだけのかわいい3人をご自宅でじっくり堪能できます！
・素材：ポリエステル、PVC
・サイズ：約W600mm×H350mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《B賞》 アクリルスタンド（全3種からランダム）
描き下ろしイラストを使用した“アクリルスタンド”です。
3人を連れてお出かけしちゃいましょう♪
・素材： アクリル
・サイズ：本体 約W62mm×H149mm以内、台座 約W40mm×H40mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《C賞》 ミニキャラアクリルスタンド（全3種からランダム）
描き起こしデフォルメイラストを使用した“ミニキャラアクリルスタンド”です。
お部屋に飾ったり、写真を撮ったりしてお楽しみいただけます！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W46mm×H75mm以内、台座 約W25mm×H25mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《D賞》 缶バッジ（全9種からランダム）
描き下ろしイラストやデフォルメイラストを使用した“缶バッジ”です。
ポップで可愛い缶バッジはたくさん集めたくなっちゃいますね♪
素材：紙、金属、PP
サイズ：直径約57mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《E賞》 クリアカード（全9種からランダム）
描き下ろしイラストやデフォルメイラストなどを使用した“クリアカード”です。
コレクションとしてはもちろん、スマホケースなどに挟んでもとっても可愛いです！
・素材： PP
・サイズ：約W45mm×H90mm以内
----------------------------------------------------------------------------
【オリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』くじメイト実施概要】
開催期間：2025年11月5日（水）12：00～2025年12月7日（日）23：59まで
販売価格：1回 770円（税込）
お届け目安：2026年2月中予定
送料：8,800円（税込）以上のご購入で送料無料
販売サイトURL：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3285625/
メーカー：株式会社NEO GATE
〈注意事項〉
※ご注文時にお支払いが発生します。
※ご注文確定後のキャンセルはできません。
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
＜株式会社NEO GATE公式Xアカウント＞ https://x.com/neogate0
＜会社概要＞
名 称 ：株式会社 NEO GATE
設立年月 ：2014年（平成26年）5月21日
代表者 ：影近 征也（かげちか まさや）
所在地 ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-15-103
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037
事業内容 ：ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL ：https://www.neogate.jp
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社NEO GATE
企画営業部 小野川 彩
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037 E-mail:info@neo-gate.co.jp
@Project PRINCESS-SESSION
配信元企業：株式会社ネオゲート
プレスリリース詳細へ