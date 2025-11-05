AI時代に“人の言葉”で伝えるフィードバックを！大学教員の負担を軽減し、学びの質を高める添削スタンプセット「文章ゼミ」がAmazonで販売開始

株式会社岡田商会

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する株式会社岡田商会（所在地：大阪府大阪市、店長：岡山耕二郎）は、大学教員の添削業務を効率化するインク内蔵型スタンプセット「文章ゼミ（INKY STAMP）」を、Amazonにて新たに販売開始しました。

■背景：AIが広がる今だからこそ、“人のフィードバック”が大切に

最近では、レポートや論文の作成に生成AIを使う学生も増え、大学での指導のあり方も少しずつ変わってきています。しかし、学生が「自分の言葉で考え、書く力」を育てるためには、教員が直接伝える丁寧なフィードバックが欠かせません。

一方で、大学教員の働く環境はとても厳しい状況が続いています。

文部科学省の調査（2019年）では、大学教員の平均労働時間が週60時間を超えると報告されています。さらに2023年の実態調査（日本科学者会議）でも、月あたりの残業相当時間は平均58時間にのぼり、授業の準備や採点・添削に多くの時間が割かれていることが分かっています。

レポート1枚の添削に5～10分かかるとすると、100人分で最大16時間。「もっと丁寧に見てあげたいけれど、時間が足りない」という声も多く聞かれます。

そうした現場の課題に応えるために生まれたのが、ポンと押すだけで伝わるフィードバックを実現するスタンプセット『文章ゼミ（INKY STAMP）』。

短い時間でも学生にしっかり伝わるコメントができ、教員の負担を減らしながら、学びの質を高めることを目指しています。

■「文章ゼミ（INKY STAMP）」とは

添削現場で頻繁に使われる14種類のコメントを厳選し、「説明不足」「論理の飛躍」「出典を示す」「一文が長い」など、文章を改善するヒントを“見える化”したスタンプセットです。プリントしたレポートに押すだけで、学生は自分の課題を直感的に理解できます。さらに横書き・縦書きの両方に対応し、使う場面を選びません。

プリントした原稿に押すだけで、添削を受けた学生が自分の課題を直感的に理解できます。

今回Amazonで販売開始されたINKY STAMPタイプは、印面にインクを内蔵したスタンプ台不要タイプ。ポンポン押すだけでスムーズに添削でき、約3,000回の捺印が可能です。インクの補充も簡単で、長く使い続けることができます。

■「叱る」から「認める」へ。教育の風土を変える“褒めスタンプ”

「説明不足」などの指摘系スタンプに加え、「イイネ！」などポジティブなフィードバックができるスタンプもセット。学生のモチベーションを下げずに「良い点を見つけて褒める」教育を後押しします。

添削スタンプは大学だけでなく、高校や専門学校、日本語学校など、さまざまな教育機関での利用が広がっています。

■教育現場に“ゆとり”と“対話”を生むツールとして

「もっと丁寧に見てあげたいのに時間がない」――教育の現場では、そんな声を多く聞きます。

『文章ゼミ』は、定型文スタンプというアナログなツールでありながら、教員と学生のコミュニケーションを効率よく、かつ豊かにするために生まれました。教育のDXが進む今だからこそ、人の温かさを残した働き方改革の一助になれれば嬉しいです。

ポンと押すだけで、添削の“質”と“効率”を両立するまったく新しいハンコ『文章ゼミ』。私たちはこれからも、ハンコの価値を高めるさまざまなアイテムを企画してまいります。

＜参考URL＞

文章ゼミ（INKY STAMP）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTSW96M1

ハンコズ Amazon店

https://www.amazon.co.jp/s?i=merchant-items&me=A1ZFSASE7E364V(https://www.amazon.co.jp/s?i=merchant-items&me=A1ZFSASE7E364V)