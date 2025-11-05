Jicoo（ジクー）、「ITreview Grid Award 2025 Fall」にて2部門で最高位「Leader」を連続受賞

ジクー株式会社

チームを効率化する予約プラットフォーム「Jicoo」を運営するジクー株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：鈴木真一郎、以下「Jicoo」）は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：黒野源太）が主催する「ITreview Grid Award 2025 Fall」において、「ビジネス向け日程調整ツール」部門と「予約管理システム」部門の2部門で、最高位の「Leader」を受賞したことをお知らせします。

受賞概要

「ビジネス向け日程調整ツール」部門では4期連続、「予約管理システム」部門では3期連続の受賞となります。また、Jicooは両部門において、レビュープラットフォーム上で多くのユーザー様からご支持をいただいています。

ITreview Grid Award 2025 Fallとは

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

10月に発表された「ITreview Grid Award 2025 Fall」では、ITreviewに集まった約14.6万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。 詳細は下記専用ページもご参照ください。

高い顧客満足度と多くのユーザー様からの評価

Jicooは、ITreviewにおいて総合評価4.4（5段階評価）、64件のレビューを獲得しています（2025年10月時点）。「ビジネス向け日程調整ツール」「予約管理システム」の両部門で多くのユーザー様からご支持頂く形となっており、特に「導入しやすさ」「使いやすさ」の点で高い評価をいただいております。

今回の受賞に際し、ITreviewのユーザーレビューで特に高く評価されたJicooの効果と機能は以下の通りです。

圧倒的な日程調整工数の削減： メールやチャットでの「何往復もの」やり取りを撤廃し、URLを送るだけで日程調整が完了。レビューでは「工数9割削減」「コミュニケーションコスト6割削減」といった具体的な成果が報告されています。

ゲスト（顧客）が迷わず使えるUI/UX： 予約者側が「空いている日時をカードでわかりやすく選べる」リスト形式の表示など、直感的で使いやすいデザイン性が顧客体験（CX）の向上にも貢献しています。

ダブルブッキングや連携漏れの防止： GoogleカレンダーやOutlookカレンダーとのリアルタイム連携で、ブッキングを自動で防止。ZoomやGoogle MeetのURLも自動発行され、抜け漏れを防ぎます。

チーム・法人利用に最適化された柔軟な設定： 「二人以上の参加者の日程空き時間を提示する」機能や、用途ごとに予約ページをカスタマイズできる柔軟性が、面接、商談、コンサルティングなど多様なビジネスシーンで評価されています。

複数ツールの確認・管理コストを削減： 「今まで複数の調整ツールを使っていた問題をこれによって解消できた」という声に代表されるように、Jicoo一つで調整業務を完結できる点が支持されています。

ITreview「Jicoo」レビューページ

Jicooの受賞カテゴリ-

ビジネス向け日程調整ツール（4期連続Leader）

予約管理システム（3期連続Leader）

今後の展開

Jicooは「時空を超えて人と仕事がなめらかにつながる世界を創る」をミッションに掲げ、日程調整や予約管理の自動化を通じて、企業のDX推進と生産性向上を支援してまいります。今回いただいた多くのユーザー様からの評価を励みに、今後もさらなる機能改善とサービス向上に努めてまいります。

Jicooについて

日程調整ツール、予約システム、サービス（知識・スキル・経験）・決済までワンストップで実現するミーティングプラットフォームを運営しています。

ジクー株式会社（Jicoo, Inc.）について

会社名：Jicoo, Inc.（ジクー株式会社）

所在地：東京都台東区浅草橋5丁目2-3鈴和ビル2F

代表者：代表取締役社長 鈴木真一郎

設立日：2020年4月

事業内容：予約プラットフォーム「Jicoo」の運営

