キャバクラで働いてみたい8割超が「給料の高さ」が魅力！華やかなドレスへの憧れの声も

株式会社NEXER

■キラキラの世界に憧れたこと、ありますか？

華やかなドレス、美しい照明、きらびやかな会話──キャバクラの世界には、誰もが一度は「ちょっと気になる」と感じたことがあるかもしれません。

最近では、SNSなどを通じてキャバ嬢の働き方やライフスタイルを知る機会も増えていますよね。

ということで今回は高級キャバドレスの通販『AngelR（エンジェルアール）』と共同で、事前調査で「キャバクラで働いてみたいと思ったことがある」と回答した女性50名を対象に「キャバクラで働くこと」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとAngel R（エンジェルアール）による調査」である旨の記載

・Angel R（エンジェルアール）（https://angelr.co.jp/）へのリンク設置

「キャバクラで働くことに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2025年10月20日 ～ 10月29日

調査対象者：事前調査で「キャバクラで働いてみたいと思ったことがある」と回答した女性

有効回答：50サンプル

質問内容：

質問1：キャバクラで働いてみたいと思った理由やきっかけを教えてください。（複数回答可）

質問2：キャバクラの仕事に対して、どんなイメージを持っていますか？（複数選択可）

質問3：キャバクラで働く上で不安に感じることはありますか？

質問4：どんな点がもっとも不安ですか？

質問5：キャバクラで働いたら、もっともやってみたいことは何ですか？

質問6：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■キャバクラで働いてみたい理由、86％が「給与が高いから」

まずは、キャバクラで働いてみたいと思った理由やきっかけを聞いてみました。

キャバクラで働いてみたいと思った理由として最も多かったのは「給与が高いから」で、収入面での魅力が大きな動機となっていることがわかりました。

次いで「夜の仕事に興味があった」や「華やかな世界に憧れがある」といった回答も多く、非日常的な環境への関心も高いようです。

さらに「接客が得意」「人脈を広げたい」といったスキル志向・自己成長型の動機も見られました。

続いて、キャバクラの仕事に対する印象も聞いてみました。

キャバクラの仕事に対する印象として最も多かったのは、「精神的に疲れそう」や「トーク力や気配りが求められる」といった、大変さや高度な接客スキルが必要な仕事というイメージでした。

次いで「体力的に大変そう」、「人間関係が難しそう」と答える人も多く、華やかさの裏にある苦労を感じているようです。

一方で、「華やかで楽しそう」と答える人も一定数おり、華やかさと厳しさが共存する職業という印象が強いことがうかがえます。

■84％がキャバクラで働く上で不安に感じることが「ある」

次に、キャバクラで働く上で不安に感じることはあるか聞いてみました。

84％と8割以上の方が、キャバクラで働く上で不安に感じることが「ある」と回答しています。

どんな点がもっとも不安か聞いてみたので、一部を紹介します。

キャバクラで働く上で、どんな点がもっとも不安？

・お酒があまり強くないので、そこが心配だった。（20代）

・周りのキャストと上手くやって行けるか。（30代）

・昼夜逆転しそう。（30代）

・着飾る衣服等が金銭的に用意できない。（40代）

・人間関係が大変そう。（40代）

キャバクラで働く上での不安として挙がったのは「お酒に弱い」「昼夜逆転しそう」といった生活リズムや体力面の不安が多くありました。

さらに、「人間関係が大変そう」「衣装代など金銭的な負担が心配」といった現実的な声も多く、華やかな印象の裏で、精神的・経済的なハードルを感じている人が多いことがうかがえます。

■キャバクラで働いたらもっともやってみたいこと「メイクやファッションを磨きたい」が最多

最後に、キャバクラで働いたらもっともやってみたいことを聞いてみました。

もっとも多かったのは「メイクやファッションを磨きたい」で、26％の方が回答しました。

それぞれ理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

「メイクやファッションを磨きたい」回答理由

・華やかなドレスを着る機会なんてないから。（20代）

・稼ぐためには綺麗にならないといけないから。（20代）

・華やかな世界に入れば自分の容姿も変わるのではと思ったから。（20代）

・周りに刺激されて色々とスキルが上がりそう。（30代）

・せっかくなので普段出来ないメイクをしてみたいから。（40代）

「裏方（サポート・ホールスタッフ）で関わりたい」回答理由

・裏方とかの方が向いてそう。（20代）

・過去に裏方の経験があるので。（30代）

・いろいろな人を見ることが出来るので。（50代）

「自分の接客スキルを試してみたい」回答理由

・自分では気配りできるほうだと思っているけど、人間として足りてないところがわかりそう。（30代）

・出来る方だと思ってても、キャバクラの世界だと通用しなさそう。（30代）

■まとめ

今回は「キャバクラで働くこと」に関する調査を行い、その結果について紹介しました。

キャバクラで働いてみたい方の8割以上が「給料の高さ」が魅力と回答しています。

また、実際にキャバクラで働くことを想像した際、「メイクやファッションを磨きたい」と答えた人が最も多く、外見や自分磨きへの意識の高さがうかがえました。

華やかな世界で輝くためには、見た目の印象やスタイルアップが欠かせません。

特に、ドレス選びはキャバ嬢にとって大切な自己表現のひとつ。

最近では、自宅からでも気軽に選べる高級キャバドレスの通販サイトもあります。

プロのような美しさを目指すなら、ドレスから自分をアップデートしてみるのもおすすめです。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとAngel R（エンジェルアール）による調査」である旨の記載

・Angel R（エンジェルアール）（https://angelr.co.jp/）へのリンク設置

【Angel R（エンジェルアール）について】

社名：株式会社 Angel R

所在地：103-0005 東京都 中央区 日本橋久松町 5-6 イマス久松町ビル5F

代表取締役：高橋 麗華

URL：https://angelr.co.jp/



【株式会社NEXERについて】

本社：〒171-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

Tel：03-6890-4757

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作