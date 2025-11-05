【“走ったら、そのまま香取でととのう”新定番】農園リゾートが提供する”スポーツ×ウェルネス” 香取小江戸マラソン応援宿泊プラン

株式会社ザファーム

株式会社ザファーム（本社：千葉県香取市、代表取締役：武田 泰明 以下、ザファーム）の運営する農園リゾートTHE FARMは、2025年12月14日（日）に開催予定の「第17回 香取小江戸マラソン」に合わせ、ランナーとそのご家族・応援の方向けの特別宿泊プラン「香取小江戸マラソン 記念プラン」を、12月13日（土）・14日（日）の2日間限定で提供します。

このプランは、「朝のエネルギーチャージ」「走ったあとのリカバリー」「がんばった自分へのごほうび時間」までを1つの滞在の中でサポートし、レース当日を“香取に泊まる日”として楽しんでもらうことを目指しています。

１. 【12月13日(土)～ご宿泊の方】レース当日は朝6時～特別な朝食ブッフェを

レース当日の朝は、農園野菜と地元食材をふんだんに使ったTHE FARMカフェの朝食ビュッフェに、バナナ・パン・スポーツドリンクなどのエネルギー補給メニューをご用意。

ご希望の方にはテイクアウト対応も可能です。

移動中や車内でも手軽に摂れて、スタート前の時間にゆとりが生まれます。

２. 走る前も、走った後も“ととのう” 天然温泉＆サウナ入り放題

天然温泉で筋肉をじんわりほぐし、レース前後のコンディションをしっかり調整。

タオルや館内着もセットになっているので、手ぶらでも安心してご利用いただけます。

滞在中は天然温泉と各種サウナが入り放題。心も体も思いきりリフレッシュできます。

さらにチェックアウト後も120分無料で温泉利用が可能。

THE FARM敷地内の温浴施設「おふろcafe かりんの湯」には、地下1,500mから汲み上げたあたたかい塩化物強塩泉の天然温泉や、屋外型のサウナエリア（セルフロウリュ式・水風呂など）と食事スペースがそろっており、“走った体をほぐす場所”としても人気です。

３.【有料オプション】夕食はコンディションに合わせて選択可能

ランナーの体にやさしい高タンパク・低脂肪・消化にやさしいメニューをご用意。

体調や気分に合わせて、最適な夕食スタイルをお選びいただけます。

〈人気No.1〉THE FARM BBQ

外のテラスで、自然に包まれながら自由に楽しむTHE FARMならではのBBQスタイル。

食材には農園野菜や高タンパク・低脂肪の食材をふんだんに取り入れているので、ランナーの体にやさしい“ご褒美”補給としてもぴったり。

THE FARM BBQ詳細はこちら(https://www.thefarm.jp/eat/bbq/)

土地の恵みを堪能する「Farmer`s Harvest Dinner」

落ち着いた空間でゆったりと味わう、THE FARMならではのコースディナー。

自社農園で大切に育てた旬の野菜を中心に、香取の土地が育んだ新鮮な食材をふんだんに使用しています。

地元農家から届く野菜やお米、季節ごとに表情を変える自然の恵みを一皿一皿に込め、食材本来の滋味深さを引き出しました。

土地の恵みをじっくりと堪能できる特別なディナータイムは、走る前のコンディションづくりにも、走り終えた後の癒しにもぴったりです。

「Farmer`s Harvest Dinner」特設サイト(https://creative.thefarm.jp/2024cafedinner-1?_gl=1*arnqbw*_gcl_au*MTgzMzE4Njc2LjE3NTk0NjAzNDc.*_ga*MTU4OTExMjQ0Mi4xNzU5ODkzODE1*_ga_VNLHSBXRED*czE3NjE3MDU3OTckbzI0JGcxJHQxNzYxNzA2ODU0JGo2JGwwJGgw)

THE FARM食堂（おふろcafe かりんの湯内）

予約不要で気軽に立ち寄れるかりんの湯館内の食堂。

体調やその日の気分に合わせて選べる、高タンパク・低脂肪・消化にやさしいメニューを中心にご用意しています。

ランナーはもちろん、ご家族や同行の方にも安心して楽しんでいただける食堂です。

THE FARM食堂の詳細はこちら(https://www.thefarm.jp/karinnoyu/about/restaurant/)



４.季節野菜の収穫体験で心身をリフレッシュ

※画像の野菜はイメージです。

THE FARM農園では、年間を通じて約60品目の野菜をJGAP基準で安心・安全に栽培しています。

ご滞在中は、その中から季節野菜3種を収穫体験いただけます。

土に触れる・朝の空気を吸う・引き抜いたばかりの野菜の重みを手で感じる。

レース前に気持ちを落ち着けるひとときとして、またゴール後に体と心を切り替えるリカバリーの時間としてもおすすめです。

５. 【12月14日(日)～ご宿泊の方】マラソン当日の宿泊は10%OFF

12月14日（日）チェックインの宿泊には、特別に10％OFFを設定しました。

「走って→温泉→サウナ→ごはん→すぐ寝る」という流れを、無理なく、移動なく。

参加証などのご提示で本プランが適用になります。

香取小江戸マラソンの余韻を、そのままTHE FARMで。

走った後は、敷地内「おふろcafeかりんの湯」の天然温泉・サウナでクールダウンし、心身をやさしくリカバリー。

翌朝は、畑の恵みをふんだんに使った“からだ想い”の朝食で、内側から整えて。

※12/15（月）の朝食は通常通りのご案内です。

キャンペーン概要

名称：【12/13～14限定】香取小江戸マラソン 記念プラン〈1泊朝食付〉

販売日：2025年12月13日（土）・14日（日）

対象：香取小江戸マラソン参加ランナー、および応援・同行の方

内容：

・レース当日朝6時スタートの特別朝食（テイクアウトOK）※12月13日限定

・天然温泉・サウナ入り放題（チェックアウト後120分延長つき／タオル・館内着込み）

・夕食はBBQ、コースディナー「Farmer’s Harvest Dinner」、温浴施設内ダイニングから選択可（有料オプション）

・自家農園での季節野菜3種の収穫体験

特典：

・12月13日（土）～ご宿泊の方：12月14日朝6時スタートの特別朝食ブッフェ

・12月14日（日）～ご宿泊の方：12月14日から1泊分の宿泊料金が10％OFF



ご利用条件：大会参加がわかるもの（参加証など）のご提示で適用

・他のクーポンとの併用は不可。

注意事項（必ずお読みください）

※天候等により一部内容は変更となる場合があります。

※本プランは夕食は含まれておりません。ご希望の方はオプションからお選びください。 夕食オプションは同室の皆さま同一でのご選択をお願いいたします。

キャンペーン詳細

【12/13～14限定】香取小江戸マラソン 記念プラン〈1泊朝食付〉

https://x.gd/VaDEW

■おふろcafeかりんの湯

千葉県香取市の農園リゾートTHE FARM内にある”おふろcafeかりんの湯”は、天然温泉とサウナ、食事が楽しめる癒しの複合施設です。セルフロウリュ式バレルサウナやアウフグースイベントも人気で、家族連れや友人同士でも一日中ゆったり過ごせます。館内には1万冊の漫画・雑誌、ハンモックなどもあり、裸足でくつろげる心地よい空間が広がっています。

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/ (https://www.thefarm.jp/)

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営

