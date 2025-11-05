京セラと京セラみらいエンビジョンが建設・土木業界向けウェビナーを11月19日（水）に開催

京 セラ株式会社（以下、京セラ）は、京セラみらいエンビジョン株式会社（以下、京セラみらいエンビジョン）と共に、建設・土木業界の現場業務DXの推進に貢献するウェビナーを開催しますのでお知らせします。

建設・土木業界の現場では、いまだに紙の報告書作成や写真整理、データ共有などを手作業で行うケースが多く、情報共有の遅れや業務の非効率化が課題とされています。

本ウェビナーでは、このような現場の悩みを解決するため、点検業務クラウドサービス「SmartBee※」による業務効率化の事例をご紹介します。さらに、屋外の過酷な環境でも使用でき、手袋を着用したまま操作可能な京セラ製高耐久スマホ「DuraForce EX※」の特長を解説します。ソフトウェアとハードウェアの連携によって、報告書作成業務などを大幅に省略化し、生産性を向上させる仕組みをわかりやすくお伝えします。より安全で効率的な現場業務の実現を目指す建設・土木業界の方は、ぜひご参加ください。

※「SmartBee」は、京セラみらいエンビジョン株式会社の登録商標です。

※「DURA FORCE」は、京セラ株式会社の登録商標です。

■お申し込み概要

■点検業務クラウドサービス「SmartBee」の詳細はこちら：

https://www.kcme.jp/product/smartbee/

■高耐久スマートフォン「DuraForce EX」の詳細はこちら：

https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/phone/lineup/toughness/kc-s703/?press