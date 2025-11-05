【和食さと】対象商品220円OFFでお得な『北海道祭り』 11/7からスタート!

SRSホールディングス株式会社

キャンペーン実施期間：11月7日（金）～11月17日（月）

■北海道産の帆立貝柱、豚肩ロース、秋鮭などを使用した大好評の北海道フェア、期間限定でおトクに味わえるチャンス♪

国内199店舗を展開する「和食さと」では、北海道の美味しさを満喫できる特別キャンペーン『北海道祭り』を11月7日(金)～11月17日(月)の11日間期間限定で開催いたします! 今回の北海道祭りでは、対象メニューを税込220円引きの特別価格でご提供いたします。

【北海道祭りその1】食べ放題北海道各種コースを税込220円引きに。「帆立のお造り」や「ミニ帆立丼」以外に、「ミニ豚丼」、「にしんのきりこみ」など北海道産の食材を存分にお楽しみいただけます。【北海道祭りその2】「帆立といくらの二色丼セット」、「選べる北海ミニ丼セット」 「さとの石狩鍋」 、「北海づくし御膳」、「道産豚の豚丼セット」、「味噌ラーメンとミニ豚丼セット」の北海道フェアメニュー6品を各税込220円引きに。

北海道ならではの美味しさをお得に味わえるキャンペーン期間中、ぜひご家族やご友人と和食さとをご利用ください。

■キャンペーン概要

【北海道祭りその1】食べ放題北海道各種コースが大人・シニア税込220円OFF!!

・さとしゃぶ・さとすき北海道＆牛＆豚食べ放題コース

大人一人様4,790円（税込5,269円）→4,590円（税込5,049円）

・さと式焼肉北海道＆牛＆豚食べ放題コース

大人一人様5,090円（税込5,599円）→4,890円（税込5,379円）

・小学生…大人価格の半額

・小学生未満…658円

・3歳以下…無料

【北海道祭りその2】北海道フェア6品が税込220円OFF!!・「帆立といくらの二色丼」2,699円（税込2,968円）→2,499円（税込2,748円）・「選べる北海ミニ丼セット」1,999円（税込2,198円）→1,799円（税込1,978円）・「さとの石狩鍋」1,999円（税込2,198円）→1,799円（税込1,978円）・「北海づくし御膳」2,299円（税込2,528円）→2,099円（税込2,308円）・「道産豚の豚丼セット」1,599円（税込1,758円）→1,399円（税込1,538円）・「味噌ラーメンとミニ豚丼セット」1,699円（税込1,868円）→1,499円（税込1,648円）

【キャンペーン概要】

■対象店舗 和食さと 199店舗

■販売期間 2025年11月7日(金) ～ 11月17日（月）予定

■販売時間帯 全時間帯

※一部北海道産以外の食材を使用しております。

※一部店舗では改装などにより休業している場合があります。

※一部店舗では食材の状況等により商品内容、食器等が異なる場合があります。

※売り切れの際はご容赦ください。

※倉敷北店は11月10日オープンに合わせてキャンペーンを実施。

■「和食さと」について

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

SRSホールディングスHP https://srs-holdings.co.jp/(https://srs-holdings.co.jp/)

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/