レディースアパレルECサイト、「イーザッカマニアストアーズ」が約半年ぶりに復活！新体制・株式会社ズーティーのもとで営業を再開

株式会社ズーティー

株式会社ズーティー（本社：東京都中央区、代表取締役：藤井 尊徳、林 純司）は、アパレルECサイト「イーザッカマニアストアーズ」の事業を譲受し、2025年10月2９日より運営を再開いたしました。

営業再開後、お待ちいただいていたお客様からのたくさんの「おかえり、待ってたよ！」というお声を、お問い合わせやレビュー、そしてSNSへのコメントでいただきました。

ご心配やご不便をおかけしてしまったのにも関わらず、たくさんのお言葉に心より感謝いたします。

「株式会社ズーティー」がイーザッカマニアストアーズの事業を継承

神戸発のレディースアパレルECサイト「イーザッカマニアストアーズ」は、2025年4月15日の運営会社の破産を経て、フジスター株式会社を親会社とする新会社「株式会社ズーティー」のもとで事業を継承し、2025年10月2９日に営業を再開いたしました。

創業昭和7年の老舗アパレルメーカーであるフジスター株式会社の背景と、数々の受賞歴があるイーザッカマニアストアーズのサービスや運営のノウハウを融合した新体制のもと、より充実したサービスやコンテンツ、より魅力的な商品をご提案してまいります。

イーザッカマニアストアーズについて

ジャンルレス・エイジレスにオシャレを楽しめるお店でありたい。

「着ることが難しくない」と証明したい。

日々の生活の中の「なんとかしたい」ことを洋服の力で解決したい。

そんな想いの詰まったアイテムたちをラインナップしていきます。

好きなテイストが変わっても、年齢を重ねても、その時の自分にちょうどいいお洋服が見つかる、何歳でも通える。

イーザッカマニアストアーズは〈ずっと卒業しないで大丈夫なお店〉です。

また、試着ができないオンラインショッピングでも安心してお買い物をしていただけるよう、これまでと同様にお客さまのためのスタイリストがいます。

「洋服のことを相談できるお友達」として、店内に設置しているオンライン窓口から相談してください。

新体制でのスタートですが、イーザッカマニアストアーズの『核』となる部分に変わりはありません。

これまでの世界観をそのままに、より一層「毎日の着ること」に寄り添ったものづくりや発信を行いながら、「やっぱりイーザッカマニアじゃないと」と感じていただけるお店を目指してまいります。

20代から60代のお客さまをモデルに迎えた【カモン3世代】プロジェクト詳細を見る :https://www.rakuten.ne.jp/gold/e-zakkamania/contents/cmn3-top/

イーザッカマニアストアーズの運営店舗について

イーザッカマニアストアーズは、楽天市場店をメインに営業を再開いたしました。

楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/e-zakkamania/

株式会社ズーティー

会社名： 株式会社ズーティー

本社： 東京都中央区日本橋大伝馬町11-8 フジスタービル 2F

代表者： 代表取締役 藤井 尊徳、林 純司

事業内容： ECサイト「イーザッカマニアストアーズ」の運営/商品の企画製造

コーポレートサイト： https://www.zootie.co.jp/

フジスター株式会社

会社名： フジスター株式会社

本社： 東京都中央区日本橋大伝馬町11-8 フジスタービル 2F

代表者： 代表取締役 藤井 尊徳

事業内容： 婦人服、インテリアの企画製造卸販売/OEM・ODM事業/

コーポレートサイト： https://fujistar.info/