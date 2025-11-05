Scene Live、「データが導くコールマネジメント」をテーマにウェビナーを開催

株式会社Scene Live

コールシステムの開発・提供をおこなう株式会社Scene Live（本社：大阪府大阪市、代表取締役：磯村 亮典 以下、Scene Live）は、「データが導くコールマネジメント」をテーマに、ウェビナーを開催いたします。

概要

お申し込みはこちら :https://scene-live.com/media/seminar/sales-tech/seminar43/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20251105

営業代行の現場では、架電数やアポ率など一部の数値のみを追う運用になりがちで、その他必要なデータの収集や活用方法が明確でないことが少なくありません。また、架電リストの絞り込みや分析が十分でないため、効率的な運用や成果の再現性が損なわれるケースも多く見られます。さらに、定量的なデータ分析に時間がかかることで、スピーディーな改善が難しいという課題もあります。

本ウェビナーでは、「データが導くコールマネジメント」をテーマに、営業代行企業が直面するマネジメント課題を整理し、データに基づいた分析・改善の実践方法を具体的にご紹介します。経験や勘だけに頼らず、データを活用して案件ごとの成果を最大化するための理想的な業務サイクルをお伝えいたします。

こんな方におすすめ

アジェンダ

開催概要

株式会社Scene Live 会社概要

- 活動プロセスを可視化し、成果につなげるマネジメントをしたい方- 経験に加えてデータを活用し、より戦略的にPDCAを回したい方- 案件ごとの課題を整理し、再現性のある改善策で成果を最大化したい方- 営業代行で成果をあげるために必要な要素とは？- 管理者が抱える5つの課題- 成果を最大化するための管理者の「あるべき姿」- 理想的なマネジメント環境を実現するソリューション[表: https://prtimes.jp/data/corp/90268/table/91_1_6793c6120536a999835273cb40a600e8.jpg?v=202511051157 ]

会社名：株式会社Scene Live

設立：2011年4月1日

代表取締役：磯村 亮典

所在地：〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-4-1 EDGE備後町9階

事業内容：セールステック領域 SaaS事業

アウトバウンドコールシステム「lisnavi」の開発・運営

インバウンドコールシステム「OSORA」の開発・運営

詳細はこちら :https://scene-live.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20251105