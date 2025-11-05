AI MQL、ジェネレーティブAIと説明可能AIを武器に、国内プロップファーム市場へ本格参入 ―「ブラックボックス問題」を解決し、取引戦略の自律的探索でアルファ創出を加速。

AI MQL合同会社AI MQL合同会社 コーポレートロゴ

フィンテック分野における高度なAI開発を専門とするAI MQL合同会社（本社：東京都港区、代表：上村十勝、以下AIMQL）は、本日、ジェネレーティブAI（生成AI）と説明可能AI（XAI）を搭載した新サービス群の提供を開始し、日本国内で黎明期にあるプロプライエタリ・トレーディング・ファーム（以下、プロップファーム）市場へ本格参入することを発表します。

本サービスは、金融AIにおける最大の障壁である「ブラックボックス問題」を解消し、AIが自律的に新たな取引戦略を探索することで、プロップファームの持続的なアルファ（超過収益）創出を支援します。

AI MQL合同会社 公式HP

市場機会：国内プロップファーム市場が直面する「三重の圧力」

日本のプロップファーム市場は、一部の海外企業が先行する「ブルーオーシャン」であり、国内の専門プレイヤーにとっては大きな成長機会が存在します 。しかし、その一方でプロップファームは、持続的成長を阻む深刻な「三重の圧力」に直面しています。

戦略の陳腐化（Strategic Decay）

激化する競争により、既存の取引戦略は急速に有効性を失います。

インフラの不安定性（Infrastructure Instability）

システムの遅延や停止は、致命的な収益損失に直結します。

専門人材の不足（Talent Scarcity）

金融工学と最先端AI技術を融合できる人材は極めて希少です。

AIMQLは、これらの複合的な課題に対し、技術的優位性と信頼性を両立するソリューションを提供します。

解決策：GenAIの「矛」とXAIの「盾」

AIMQLの新サービスは、アルファ創出を担う攻撃的な「矛」と、投資を保護し信頼を担保する防御的な「盾」の哲学に基づいています。

【矛】ジェネレーティブAIによるアルファ創出機会の能動的創造

「矛」は、GenAIの創造力を活用し、これまで人間には不可能だったスケールと速度で、新たなアルファを能動的に創造・探索する新次元の攻撃兵器群です 。

自律型戦略探索エージェント: 投資目標に基づき、AIが自律的に市場を分析し、新たな取引戦略の仮説生成・検証・最適化までを実行。人間のクオンツが行う研究開発プロセスをAIが加速させます。

高度市場シナリオ生成: 過去にはない極端な市場シナリオ（テールリスク）をAIが生成し、ポートフォリオの頑健性をテストします。

自然言語からのMQL5コード生成: 自然言語で記述した取引ロジックを高品質なソースコードに変換し、開発工数を大幅に削減します。

【盾】説明可能AIによる「透明なAI」の提供

「盾」は、GenAIという強力な矛への投資を保護し、その利用を正当化する「信頼性の基盤」です。AIMQLは、金融機関がAI導入を躊躇する最大の要因である「ブラックボックス問題」に対し、説明可能AI（XAI）を標準搭載することで正面から向き合います 。

判断根拠の透明化: 「なぜAIがその取引を判断したのか」を人間が理解できる形で提示。顧客はブラックボックスに意思決定を委ねるリスクから解放されます。

リスク管理の高度化: モデルの挙動を客観的に監視し、予期せぬ振る舞いを早期に検知します。

規制コンプライアンス支援: 規制当局への説明責任を果たすための、客観的で強力な証跡を提供します。

AIMQLは「我々はブラックボックスを作りません。

我々が提供するのは、お客様が理解し、信頼し、管理できる『透明なAI』です」という約束を全ての顧客に提供します。

■ 継続的イノベーションを実現する、安全なパートナーシップ

プロップファームにとって、取引戦略という知的財産の保護は最重要事項です。

AIMQLは、弁護士と構築する堅牢な知的財産フレームワークにより、顧客の核心的資産を保護しつつ、安全な共同イノベーションを実現します。

顧客プロジェクトから得られる汎用化・匿名化された「派生的知見」のみをAIMQLのR&Dに活用。

この好循環（フライホイール効果）により、AIMQLの技術力は継続的に進化し、その成果は全てのパートナーに還元されます。

■ 日本の国家AI戦略との整合性

本取り組みは、イノベーション促進を掲げる日本の「AI促進法」の理念とも合致するものです 。

AIMQLは、顧客との共同開発を通じて「研究開発と社会実装の好循環」を民間レベルで実践し、日本の金融業界におけるAI活用の未来をリードして参ります。

■ AI MQL合同会社 代表のコメント

「金融の世界では、AIはもはや単なる効率化ツールではありません。ジェネレーティブAIは新たな価値を『創造』し、説明可能AIは『信頼』を構築します。我々の使命は、この二つの力を融合させ、日本のプロップファームが世界レベルで競争するための最強の武器を提供することです。我々は単なる開発ベンダーではなく、お客様のアルファ創出にコミットし、その未来を共に定義する戦略的パートナーとなることを目指します。」

■ 対象企業と導入プロセス

本サービスは、技術投資を通じて明確な競争優位性の確立を目指す、以下の企業を対象としています。

- プロップトレーディングファーム- 先進的なFXブローカー- 専門フィンテック企業

ご関心をお持ちの企業様は、最初のステップとして「戦略的スコープ定義セッション」（無料）にお申し込みください。

AI MQLへのお問い合わせ