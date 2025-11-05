Microchip社、宇宙アプリケーション向けRT（耐放射線）高信頼性通信インターフェイス ソリューションを発表
2025年11月5日[NASDAQ: MCHP] - 通信インターフェイスは、信頼性が高く効率的なデータ送信を担い、リアルタイム制御、システム統合、高度なエラー検出を実現する宇宙アプリケーションに不可欠な技術です。また、スケーラブルな設計を支え、宇宙ミッションの成功に必須の冗長性と耐障害性にも貢献します。Microchip Technology Incorporated（日本法人: 東京都港区浜松町、代表: 櫟晴彦 以下Microchip社）は本日、宇宙アプリケーション専用に設計された高信頼性通信ソリューションであるRT（耐放射線） ATA6571RT CAN FDトランシーバ（https://www.microchip.com/en-us/product/ATA6571RT?utm_source=pressrelease&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=ata6571rt&utm_bu=adg）を発表しました。この高度なトランシーバは最大5 Mbpsの柔軟なデータレートをサポートしており、堅牢かつ効率的なデータ送信が求められる衛星や宇宙船等の宇宙システムに最適です。
ATA6571RTトランシーバは、通信帯域が通常1 Mbpsに制限される従来のCANソリューションと比べて大きな優位性を持っています。最大5 Mbpsのビットレートに対応し、1フレームあたりのペイロードは最大64バイトで、効率を向上させると同時にバス負荷を低減できます。従来のCANとの下位互換性も備えているため、既存のシステムからスムーズに移行できます。
さらに、CRC（巡回冗長検査）メカニズムによって強化されたエラー検出能力により、セーフティ クリティカルなアプリケーションに求められる高い信頼性を実現します。ATA6571RTは、プラットフォーム データ処理、推進システム制御、センサバス制御、ロボット工学、ナノサテライトのオンボード コンピュータ等の宇宙アプリケーション向けに設計されています。PCBレベルで容易に組み込めるよう、本RTデバイスは、既存のCOTS（民生品）であるプラスチックまたはセラミック パッケージ版とピン配置の互換性が維持されています。
Microchip社航空宇宙および防衛部門担当副社長のLeon Grossは次のように述べています。「ATA6571RTトランシーバは、厳しい宇宙環境の要求に応えるためにコスト、サイズ、電力効率を最適化したデバイスです。航空宇宙/防衛市場のトップサプライヤとして、Microchip社の製品はこれまで数々のニュースペースおよび深宇宙探査ミッションに採用されており、宇宙分野で確固たる実績があります」
ATA6571RTトランシーバは、過酷な宇宙条件に耐えるよう設計されており、SEE（シングルイベント効果）とTID（耐電離放射線総量）への耐性を備えています。また、ローカルおよびリモートからの復帰をサポートする低消費電力管理機能の他、短絡保護機能や過熱保護機能も備えています。
ATA6571RT CAN FDトランシーバが製品ラインナップに加わる事で、要求の厳しい環境に対して信頼性と安全性に優れた高性能ソリューションを提供するMicrochip社の取り組みは、一層強固なものとなります。Microchip社は航空宇宙/防衛分野向けに、Ethernet、MIL-STD-1553、SpaceWire等のRT（耐放射線）およびRH（耐放射線強化）通信インターフェイス ソリューションの包括的なポートフォリオを提供しています。
ATA6571RTトランシーバとMicrochip社の各種通信インターフェイス ソリューションの詳細はウェブページ（https://www.microchip.com/en-us/product/ata6571RT）を参照してください。
ATA6571RTトランシーバは、通信帯域が通常1 Mbpsに制限される従来のCANソリューションと比べて大きな優位性を持っています。最大5 Mbpsのビットレートに対応し、1フレームあたりのペイロードは最大64バイトで、効率を向上させると同時にバス負荷を低減できます。従来のCANとの下位互換性も備えているため、既存のシステムからスムーズに移行できます。
さらに、CRC（巡回冗長検査）メカニズムによって強化されたエラー検出能力により、セーフティ クリティカルなアプリケーションに求められる高い信頼性を実現します。ATA6571RTは、プラットフォーム データ処理、推進システム制御、センサバス制御、ロボット工学、ナノサテライトのオンボード コンピュータ等の宇宙アプリケーション向けに設計されています。PCBレベルで容易に組み込めるよう、本RTデバイスは、既存のCOTS（民生品）であるプラスチックまたはセラミック パッケージ版とピン配置の互換性が維持されています。
Microchip社航空宇宙および防衛部門担当副社長のLeon Grossは次のように述べています。「ATA6571RTトランシーバは、厳しい宇宙環境の要求に応えるためにコスト、サイズ、電力効率を最適化したデバイスです。航空宇宙/防衛市場のトップサプライヤとして、Microchip社の製品はこれまで数々のニュースペースおよび深宇宙探査ミッションに採用されており、宇宙分野で確固たる実績があります」
ATA6571RTトランシーバは、過酷な宇宙条件に耐えるよう設計されており、SEE（シングルイベント効果）とTID（耐電離放射線総量）への耐性を備えています。また、ローカルおよびリモートからの復帰をサポートする低消費電力管理機能の他、短絡保護機能や過熱保護機能も備えています。
ATA6571RT CAN FDトランシーバが製品ラインナップに加わる事で、要求の厳しい環境に対して信頼性と安全性に優れた高性能ソリューションを提供するMicrochip社の取り組みは、一層強固なものとなります。Microchip社は航空宇宙/防衛分野向けに、Ethernet、MIL-STD-1553、SpaceWire等のRT（耐放射線）およびRH（耐放射線強化）通信インターフェイス ソリューションの包括的なポートフォリオを提供しています。
ATA6571RTトランシーバとMicrochip社の各種通信インターフェイス ソリューションの詳細はウェブページ（https://www.microchip.com/en-us/product/ata6571RT）を参照してください。