CoWoS 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026ー2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月30に「CoWoS市場調査レポート：2026ー2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。CoWoSに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
CoWoS市場の概要
CoWoS 市場に関する当社の調査レポートによると、CoWoS 市場規模は 2035 年に約 566 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の CoWoS 市場規模は約 151 億米ドルとなっています。CoWoS に関する市場調査レポートでは、市場は 2026―2035 年の予測期間中に約 12.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、CoWoS市場シェアの拡大は、世界中で消費者向け電子機器の需要が高まっていることによるものです。現代のデジタル化されたライフスタイルにおいて、高性能電子機器は日常生活に不可欠な位置を占めており、スマートフォン、ウェアラブルデバイス、AR/VRガジェット、その他の関連家電製品が市場を席巻しています。そのため、構造化され電力効率の高いチップへの需要が高まり、CoWoSのような高度なパッケージングソリューションの実装が不可欠となり、市場の成長を後押ししています。
CoWoSに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/cowos-market/590641772
CoWoSに関する市場調査では、5Gネットワークの世界的な発展とIoTエコシステムの普及により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。近年の先端半導体製造の進歩を背景に、CoWoSのようなパッケージングソリューションの需要はかつてないほど伸びており、5Gアプリケーション向けの専用チップセットへの統合が加速しています。さらに、このような技術は次世代通信デバイスやその他のオールパーベイシブセンシングソリューションにとって不可欠であり、市場の発展をさらに後押ししています。
しかしながら、今後数年間は、設備投資と実装コストの高さが市場の成長を制約すると予想されています。
CoWoS市場セグメンテーションの傾向分析
CoWoS 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、CoWoS の市場調査は、技術別、アプリケーション別、エンドユーザー別と地域に分割されています。
CoWoS市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590641772
アプリケーション別に基づいて、CoWoS市場は、グラフィックス・プロセッシング・ユニット （GPU）、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ、アプリケーション・プロセッサセグメントに分割されています。これらのうち、グラフィックス・プロセッシング・ユニット（GPU）サブセグメントは、予測期間中に市場を牽引し、2035年末までに47.8%の収益シェアを獲得すると予想されています。これは、データセンターやIoTエコシステムにおける高性能コンピューティングと人工知能（AI）トレーニングの需要拡大が、超並列処理機能を実現するCoWoSソリューションの活用を必須としていることに起因しています。これにより、市場の成長が加速すると考えられます。
