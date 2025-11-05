山野楽器 イオンモール鶴見緑地店 4Fから3Fへ移転し、11月13日(木)にリニューアルオープン！

株式会社山野楽器（本社：東京都中央区銀座、代表取締役社長 山野政彦）は、「イオンモール鶴見緑地店」を4Fから3Fへ移転し、2025年11月13日(木)にリニューアルオープンいたします。





今回のリニューアルで、音楽教室はレッスンルームを増設し、より多くの方に音楽を楽しんでいただける場を提供します。さらに教室とは別に、バンド練習やライブリハーサルに最適なレンタルスタジオも新設。充実した音響設備を備えたスタジオで、バンド演奏が楽しめます。

また、ギターコーナーを大幅に拡大し、エレキギターやベース、アコースティックギター、エフェクターなどの展示数をこれまで以上に充実させました。エントリーモデルからプロ仕様のハイエンドモデルまで、幅広いニーズにお応えできるラインアップを取りそろえています。専門スタッフが常駐しているので、購入相談やメンテナンスのアドバイスも受けられます。

新しく生まれ変わるイオンモール鶴見緑地店では、音楽のある毎日をもっと楽しく、もっと豊かにするための空間とサービスをご用意しております。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

■ギターコーナー大幅拡大！今だけの購入特典が満載

Fender、Martin、Ibanezをはじめとするハイエンドブランドのギター/ベースをずらりと展示、また特価品も多数ご用意。さらに、これからギターを始めたい方にぴったりなお買い得ビギナーズセットや、弦/チューナー/ストラップなどのギター関連アクセサリーも特別価格で多数ご用意しています。



リニューアルオープンを記念して、人気ブランド製品をご購入の方に特典をご用意しました！

期間：11月13日(木)～11月30日(日)

※いずれの特典も先着順となります。数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。

・Fender、Martinブランドギターをご購入 → 同ブランドの「ギターストラップ」

・エフェクター（全機種対象）ご購入 → 「パッチケーブル」

・ドラムスティックを2ペア以上ご購入 → 「TAMA STH10 スティックホルダー」

・電子ピアノご購入 → 「エナメルトートバック」

・BOSSコンパクトエフェクターご購入 → 「オリジナルキーホルダーが当たるガチャ」にチャレンジ ※本キャンペーンのみ、期間終了後も引き続き実施いたします。

■レンタルスタジオ新設記念！

新設されるレンタルスタジオが、12月31日(水)までの期間限定で、どなたさまでも通常価格よりお得な「音楽教室の生徒さま料金」でご利用いただけます。

※料金の詳細は、特設ページをご覧ください。

■音楽をはじめたいあなたを全力で応援！音楽教室のお得なキャンペーン

レッスンルームを増設し、新しく生まれ変わった空間で、これまで以上に快適なレッスンのひとときをお届けいたします。

・今なら入会金が半額！秋の入会キャンペーン実施中

・入会特典として、「楽器購入割引クーポン券」をプレゼント

■演奏会＆楽器体験会を開催

鶴見緑地店の音楽教室講師によるヴァイオリン、ピアノ、アコースティックギターの演奏会＆楽器体験会を開催します。

日頃は触れることのできない楽器に体験できるチャンスです。小さなお子さまもスタッフが付き添うので安心してご参加いただけます。

日時：11月14日(金) 14:00～16:00

会場：イオンモール鶴見緑地 3F サンシャインコート

講師：ヴァイオリン 松下咲恵講師、アコースティックギター 中野一輝講師、ピアノ 嘉本純子講師

■大阪初登場！「SEIKOメトロノームウオッチ」の限定販売スタート

話題の「SEIKOメトロノームウオッチ」が、鶴見緑地店に登場！いつでもどこでもテンポチェックや基準音の発音ができる、音楽好きにうれしい機能が詰まったアイテムです。大阪では初のリアル店舗販売となるこの商品は、音楽を愛するすべての人におすすめしたい、ここでしか手に入らない特別な腕時計です。

そのほかキャンペーンの詳細は、特設ページをご覧ください。

特設ページ：https://www.yamano-music.co.jp/page-45260/

【イオンモール鶴見緑地店 店舗概要】





住所：〒538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1-338 イオンモール鶴見緑地 3F

アクセス：地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 ３号出口より 徒歩8分

リニューアルオープン日：2025年11月13日(木)

営業時間：10:00～21:00（売場）、10:30～21:00（音楽教室）

※移転準備のため、11月1日(土)～12日(水)一時休業いたします

電話番号：06-4257-9390（楽器・楽譜・ソフト）、06-4257-9393（音楽教室・バンドスタジオ）

FAX番号：06-4257-9391

取扱商品：エレキギター/ベース、アコースティックギター、ウクレレ、電子ピアノ、管楽器、教育楽器、楽譜、楽器小物、音楽雑貨、CD/DVD

店舗ページ：https://www.yamano-music.co.jp/shops/tsurumiryokuchi/

【株式会社山野楽器 (YAMANO MUSIC CO.,LTD) 】

銀座4丁目に本社を構える、1892年創業の総合音楽専門店。2025年に創業133年を迎えた。

ピアノやギター、管弦楽器などの楽器全般、楽譜や CD の小売・販売店のほか、Warwick、Rickenbackerなどの国内輸入代理店を務める。首都圏を中心に、全国で約40拠点の音楽教室の運営も行っている。



代表取締役社長：山野政彦

本社：〒104-0061 東京都中央区銀座4-5-6

創業：1892年（明治25年）4月21日

設立：1915年（大正4年）3月20日

主な事業内容：音楽教室の運営

楽器、楽譜、付属品、輸入楽器などの小売、および卸売

音楽・映像ソフト（CD/DVD/ブルーレイなど）の小売

音楽に関するイベント事業（ヤマノ・ビッグバンド・ジャズ・コンテストなど）、レストラン事業

Wisdom Guitar ほか、自社オリジナルの企画開発商品の販売および卸売

主な海外取り扱いブランド：Warwick、Sadowsky、Rickenbacker、Sireほか





ホームページ：https://www.yamano-music.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/yamanomusic

Instagram：https://www.instagram.com/yamano_music/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/yamanomusic

山野楽器公式キャラクター「Hooちゃん」 X（旧Twitter）：https://twitter.com/Hoo_yamano

山野楽器公式キャラクター「Hooちゃん」 TikTok：https://www.tiktok.com/@hoo_yamano



■山野楽器への取材などのお問い合わせ：https://www.yamano-music.co.jp/info/public_inquiry/

■過去のプレスリリース：https://www.yamano-music.co.jp/press-release/