ブラックストーン・クレジット ＆インシュアランス、ローラ・コーディをグローバルCLO部門責任者兼欧州リキッド・クレジット戦略部門責任者に任命

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ブラックストーン（NYSE：BX）は、ローラ・コーディをブラックストーン・クレジット&インシュアランス（以下「BXCI」）のグローバルCLO部門責任者および欧州リキッド・クレジット戦略（LCS）部門責任者に任命したことを発表しました。コーディはこれまで、ジェフリーズで国際証券化市場部門責任者兼グローバルCLO部門責任者を務めていました。

コーディはロンドンを拠点に、CLO組成や投資を含むBXCIのCLO事業をグローバルで統括するとともに、欧州のリキッド・クレジット事業を率います。BXCIのLCS部門は、社債、レバレッジド・ローン、CLO、マルチアセット・クレジットなどにわたり、総額1,200億ドルを運用しています。ブラックストーンは世界最大のCLOおよびローン運用会社であり、最も活発なローントレーダーでもあります。同社は2024年に過去最高の年間CLO発行額を記録し、2021年に同社が樹立した記録を上回りました。

BXCIのインターナショナル部門責任者兼グローバルLCS部門責任者であるダン・ライター氏は次のように述べています。「ローラの就任により、当社のグローバルCLO事業をさらに強化し、欧州全域でリキッドクレジット事業を拡大できることを大変嬉しく思います。クライアントが変化するクレジット市場全体におけるBXCIの規模と知見の優位性をますます認識する中で、これらの分野における当社の成長は今後も続くと確信しています。」

ジェフリーズ在任中、コーディは欧州においてトップクラスのストラクチャード・ファイナンス・プラットフォームを構築するためのインフラとチームをゼロから立ち上げました。コーディが主導した欧州CLOフランチャイズは市場ランキング1位を獲得し、2024年には米国CLO事業の統括も務めました。それ以前はシティで14年間勤務し、欧州CLOストラクチャリング、オリジネーション&ディストリビューション部門の責任者を務めました。2023年には、CLO市場における10年以上のリーダーシップを評価され、GlobalCapital誌の「Outstanding Contribution（特別功労）」賞を受賞しました。

ローラ・コーディは次のようにコメントしています。「ダン氏およびBXCIのチームに加わることをとても楽しみにしています。CLO分野におけるブラックストーンのリーダーシップと、より広範なクレジット分野における規模の大きさは、欧州およびその他の地域でクライアントに貢献するための大きな機会をもたらします。」

ブラックストーン・クレジット&インシュアランスについて

ブラックストーン・クレジット&インシュアランス（BXCI）は、世界有数のクレジット投資会社の一つです。当社の投資は、プライベート投資適格債、資産担保型融資、パブリック投資適格およびハイイールド債、サステナブル資源、インフラ債、CLO、ダイレクト・レンディング、オポチュニスティック・クレジットなど、クレジット市場全体に及びます。BXCIは、企業が事業を強化・成長させるために必要な資金を提供することで、機関投資家および個人投資家に対し、魅力的なリスク調整後リターンの創出を目指しています。また、保険会社向けの投資運用サービスの主要プロバイダーとして、世界トップクラスのプライベート投資適格クレジット運用能力を通じて、保険契約者への価値向上を支援しています。

