【2025年11月開業】新潟・越後湯沢のオールインクルーシブホテルが一律30％OFF開業記念プラン販売｜～2026年3月31日
ラウンジ
会員制リゾート事業、ホテル・旅館運営再生事業を担う株式会社リロバケーションズ(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田村佳克)は、2025年11月オープンのオールインクルーシブホテル「ゆとりろ越後湯沢」（所在地：〒949-6103 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽414）に一律30％OFFで宿泊できるお得な開業記念プランを2026年3月31日まで販売いたします。
ゆとりろ越後湯沢：https://yutorelo-echigoyuzawa.com(https://yutorelo-echigoyuzawa.com)
開業記念プラン：https://x.gd/cZ63K(https://x.gd/cZ63K)
2025年11月オープンの「ゆとりろ越後湯沢」は“新潟を遊びつくす、オールインクルーシブリゾート”をコンセプトとしたリゾートホテルです。
冬はゲレンデ、夏はプールでアクティブに過ごしつつ、ロビーラウンジの「しゅわしゅわSTAND」でオリジナルアレンジのぽんしゅやソーダを愉しんだり、「かきのたねSTAND」では柿の種を食べ比べしたりと、当館での滞在を通して新潟ならではの魅力を堪能いただけます。
開業記念プランでは、旬の味覚や郷土料理をお愉しみいただける基本ビュッフェプランを一律30％OFFにてご利用いただけます。
また、お食事をアップグレードされたい方は「国産牛しゃぶしゃぶ」「新潟ブランド豚しゃぶしゃぶ」「佐渡産紅ずわい蟹」「お造り盛り合わせ」の中から1グループにつき2種類をお選びいただけるプランも今後販売予定ですので、ぜひ旅のニーズに合わせてご利用ください。（※選べる1品・2品は大人のみのご用意。同グループには同じ内容のお食事のご提供となります。）
ご夕食
選べる一品一例（佐渡産紅ずわい蟹）
ラウンジサービス（しゅわしゅわSTAND／柿の種STAND）
客室
シアター付き客室
キッズスペース
開業記念プラン
プラン名：【開業記念】一律30％OFF／新潟の恵みと温泉満喫！ゆとりろ越後湯沢をまるっと堪能＜基本ビュッフェ★＞
価格：14,630円～（2名様一室ご利用時の1名様料金）
予約・詳細：https://x.gd/cZ63K
ゆとりろ越後湯沢
＜客室＞ 越後の雄大な自然を心ゆくまでご堪能いただける全7タイプのお部屋。
＜温泉＞ やわらかな湯ざわりと四季折々の自然美に包まれる時間。
＜食事＞ 地元食材を取り入れたお食事を夕朝食ともにビュッフェスタイルで。
＜ラウンジ＞ 田園を望むラウンジでは、ぽんしゅや新潟発祥の柿の種をお愉しみいただけます。
＜貸切温泉＞ 自家源泉を使用した貸切温泉を2箇所ご用意。
＜プール（夏季限定）＞ 天候を気にせず楽しめる屋内プールを完備。
オールインクルーシブサービス・まるまるゆとりろ
※全てのプランに下記サービスが含まれます。
1.しゅわしゅわSTAND＆柿の種STAND
2.ご夕食時のドリンク飲み放題／セルフサービス
3.貸切風呂
4.レンタサイクル ※夏季期間のみ
5.乾燥室無料 ※冬季期間のみ
ゆとりろ越後湯沢 概要
所在地：〒949-6103 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽414
アクセス：JR上越新幹線・上越線・信越本線「越後湯沢」駅よりお車にて約10分
客室数： 全21室
館内施設：大浴場、貸切温泉、ラウンジ、レストラン、プール（夏季限定）
HP： https://yutorelo-echigoyuzawa.com
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/yutorelo_echigoyuzawa/
Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）
“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/
公式X：https://x.com/Relo_hotels
公式サイト: https://relohotels.com/
株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！
□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9
TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971
□公式サイト：https://relovacations.com/
□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円
□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/
ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業
□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克
運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/
