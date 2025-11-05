美食が彩る、記憶に残るイタリアンクリスマスディナーを。マキャベリ「クリスマス特別ディナーコース 2025」ご予約受付スタート

ジローレストランシステム株式会社

池袋のランドマークのひとつである東武百貨店 池袋本店のレストラン街スパイス15階にある「リストランテ マキャベリ 池袋東武店」では、12月1日（月）から12月25日（木）の期間限定で、聖夜を華やかに彩るクリスマスコース「クリスマス特別ディナーコース 2025」をご用意いたします。

ご予約はこちらより承ります :https://reserve.toretaasia.com/ikebukuro-machiavelli#/

暖かな灯りと落ち着いたインテリアに包まれた店内は、特別な夜をゆったりと過ごすのにふさわしい上質な空間。シェフが厳選した旬の食材を使い、クリスマスの趣を添えた華やかな盛り付けでお届けする全9品のフルコースは、記憶に残るひと皿ひと皿です。

食後には、人気のドルチェワゴンをクリスマススペシャル仕様でご用意。お好みのデザートをその場でお選びいただき、お料理の余韻を贅沢にお楽しみください。

トスカーナの伝統を大切にしつつも、遊び心を加えたマキャベリならではのイタリアンで、今年の締めくくりにふさわしい特別なひとときをお過ごしください。

毎年ご好評をいただいておりますため、今年もお早めのご予約をお待ちしております。

■クリスマス特別ディナーコース 2025

期間：2025年12月1日（月）～12月25日（木）

ディナー17：00～

おひとり様16,500円～（税込、サ別）

★Mini Appetizer 小さな前菜

海の宝石をフィノッキオのクレマに浮かべて ペコリーノチーズのクレマ カタラーナ

Caviar, Sea Urchin and Scallops on the Fennel Cream, and Pecorino Cheese Crema Catalana

★Bread パン

★Cold Appetizer 冷前菜

赤ムツのカルパッチョ ラズベリーのサルサ アッチーダ

Rosy Seabass Carpaccio with Acidic Raspberry Sauce

★Hot Appetizer 温前菜

クラヴァンツィーナとシルクスイートのクレープ包み

Cravanzina Cheese & Sweet Potato Crepe Wrap

★Pasta パスタ料理

タリオリーニ 千葉県産 蛤とポロ葱のカラスミ風味

Tagliolini with Hardshell Clams and Leeks , Bottarga flavor

★Fish 魚料理

生ハムを纏った 天然ヒラメのサルティンボッカ

Sauteed Japanese Flounder and Prosciutto, Saltimbocca Style

★Meat 肉料理 ※どちらかをお選びいただけます

黒毛和牛フィレ肉のグリッリア カカオのサルサ

Grilled "Wagyu" Beef Fillet with Cacao Sauce

黒毛和牛フィレ肉のロッシーニ風 +\2500

Sauteed Foie Gras on the Grilled "Wagyu" Beef Fillet, Rossini Style

★Risotto リゾット

シチリア風 オマール海老とピスタチオのリゾット

Risotto with Lobster and Pistachio, Sicilian Style

★Granite デザート前の一皿

★Dessert デザート

Xmas特製 デザートワゴンサービス

Special Dessert

■店舗情報

店舗名：リストランテ マキャベリ 池袋東武店

住所：〒171-8512 東京都豊島区西池袋1-1-25 東武百貨店 池袋本店レストラン街スパイス15階

営業時間：11：00～22：00（L.O.21：00）

電話番号：03-6709-1188

座席数：54席（個室あり）

Web：https://www.giraud.co.jp/machiavelli/