世界中で大人気のスマーフたちが、歌って踊って映画の中で大冒険！『劇場版スマーフ／おどるキノコ村の時空大冒険（パラレルアドベンチャー）』ブルーレイ＆DVD 2026年1月21日(水)発売決定！

株式会社ハピネット公式サイト :https://smurfs-movie.jp/

身長はリンゴ３つ分！

世界中で大人気のスマーフたちが、時空を越えた大冒険へ！

■世界中で半世紀以上にわたり愛されてきた「スマーフ」の映画最新作！

スマーフの中で唯一個性がないことに悩むノーネームと、ダンスが得意な村で唯一の女の子スマーフェットを筆頭に、個性豊かなスマーフたちのかわいさが大爆発！何者かにさらわれたパパスマーフを救うため、時空を越えた大冒険へと飛び出す。

■世界的スター・リアーナが主題歌を担当

監督を務めるのは『シュレック3』(2007)や『長ぐつをはいたネコ』(2011)のクリス・ミラー。オリジナル版では世界の歌姫リアーナがスマーフェット役で声優に挑戦。さらに主題歌「Friend Of Mine」の歌唱のほか、プロデューサーとして製作チームにも加わっている。

■超豪華吹替キャストが集結！

日本語吹替版ではノーネームを宮野真守、スマーフェットを早見沙織、邪悪な魔法使い兄弟・ガーガメルとラーザメルを山寺宏一が一人二役で務め、パパスマーフ役の茶風林、ケン役の山路和弘、ロン役の大塚芳忠など実力派声優陣が脇を固める。宮野真守が歌う挿入歌「なにもない僕」など圧巻の歌唱シーンも必聴！

『劇場版スマーフ／おどるキノコ村の時空大冒険（パラレルアドベンチャー）』商品情報

【発売日】

2026年1月21日(水)

【価格】

ブルーレイ＋DVD セット 5,390円（税込）

【ブルーレイ映像特典】

・スマーフ in ブース：声優紹介

・君はどれ？：老いも若きもスマーフだよ

・見たことない世界：動けスマーフ

・スマーフな音楽

・ＤＪスネイクと踊ろう

・"Higher Love" DESI TRILL feat. ＤＪキャレド、カーディ・Ｂ、Natania、Subhi（ミュージックビデオ）

・"Friend of Mine" リアーナ （ミュージックビデオ）

『劇場版スマーフ／おどるキノコ村の時空大冒険（パラレルアドベンチャー）』作品情報

【キャスト（声の出演）】

ノーネーム：ジェームズ・コーデン（宮野真守）

スマーフェット：リアーナ（早見沙織）

ガーガメル／ラーザメル：JP・カーリアック（山寺宏一）

パパスマーフ：ジョン・グッドマン（茶風林）

ケン：ニック・オファーマン（山路和弘）

ロン：カート・ラッセル（大塚芳忠）

ジョンティ：エイミー・セダリス（雨蘭 咲木子）

ママ・プート：ナターシャ・リオン（高乃 麗）

【スタッフ】

監督：クリス・ミラー

脚本：パム・ブラディ

原作：ペヨ

【ストーリー】

すべてがうまくいくキノコ村（むら）で、毎日（まいにち）踊（おど）って楽（たの）しく過（す）ごすスマーフたち。

しかしある日（ひ）、村（むら）のリーダー・パパスマーフが何者（なにもの）かにさらわれてしまう！

ノーネーム、スマーフェットらはパパスマーフを救（すく）うべく、時空（じくう）を越こえる大冒険（だいぼうけん）へ！

無事（ぶじ）パパスマーフを救（すく）い、またみんなで踊（おど）れる平和（へいわ）な日々（ひび）を取（と）り戻（もど）すことができるのか？

※商品の仕様は変更となる可能性がございます。

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

Smurfs(TM) & (C)Peyo - 2025 - Licensed through Lafig Belgium/IMPS. Smurfs, the Movie (C)2025 Paramount Pictures.