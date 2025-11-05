「シダマツ －Last Shot－ メモリアル・フレーム切手セット」 発売決定！
© 2001-2025 Saishunkan Pharmaceutical co.,ltd. All Rights Reserved.
© Nippon Badminton Association All Rights Reserved.
株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市）は、バドミントン女子ダブルス世界ランキング2位の実績をもつ「シダマツペア」こと志田千陽選手と松山奈未選手の輝かしい軌跡をたたえ「シダマツ－Last Shot－メモリアル・フレーム切手セット」の予約販売を開始します。
2025年8月に開催された世界バドミントン選手権で初の銅メダルを獲得し惜しまれながらもペア解消となったシダマツペア。この商品はペア結成から最後の世界選手権までの試合写真を厳選しフレーム切手セットに収めたメモリアル商品です。
ファンへの感謝を伝える自筆サイン（印刷）とメッセージを載せた「メッセージ＆サイン入りB5ポストカード」や4大会を振り返る「箔押し大型ポストカード」、日本代表ユニフォームを身にまとった二人がデザインされた「メモリアル・フェイスタオル」をセット。メモリアルホルダーにはプライベートでの笑顔あふれるツーショットやこれまでの名場面、戦績を掲載。
更に二人からのサプライズギフトとして30セットに【直筆サイン入りフォトカード】がランダムに封入されます。
国内外で多くのファンを惹きつけてきた二人の魅力を詰め込んだ完全受注生産・永久保存版のコレクションとなっています。
※商品デザイン及び写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標です。
商品イメージ
【 フレーム切手シート 】
110円切手（シールタイプ・5枚）× １シート サイズ：B5サイズ
【 メモリアル・ホルダー 表4・表紙 】
サイズ（約）：タテ29.7×ヨコ21cm
【 メモリアル・ホルダー 表2・表3 】
輝かしい戦績とプライベートショットを掲載
（ジャバラ中面）
（ジャバラ外面）オフショットや試合の名場面を掲載
【 メッセージ＆サイン入りB5ポストカード 自筆（印刷）】×2枚
サイズ（約）：タテ25.7×ヨコ18.2cm
【 箔押し大型ポストカード 】×4枚
サイズ（約）：タテ10×ヨコ16.3cm
【 メモリアル・フェイスタオル 】
サイズ（約）：タテ40×ヨコ110cm／重さ（約）：115g
マイクロファイバー素材 中国製
お申込みについて
●商品名 「 シダマツ－Last Shot－メモリアル・フレーム切手セット 」
●商品代金 1個 7,700円(消費税込)＋送料
●商品内容
・フレーム切手〔110円切手（シールタイプ）5枚〕 ×1シート
・メモリアル・ホルダー ×1個
・メッセージ＆サイン入りB5ポストカード ×2枚
・箔押し大型ポストカード ×4枚
・メモリアル・フェイスタオル ×1個
※お申込み方法、お申込み期間、商品代金、送料、その他手数料等につきましては各販売サイトをご確認ください。
お申し込み期間・商品のお届け
●お申込み期間：2025年11月7日（金）正午～2025年12月15日（月）まで
●商品のお届け：2026年2月21日（土）から3週間以内にお届け
お申し込み方法
● 再春館製薬所バドショップでのお申込みについて
販売者：株式会社再春館製薬所
「オンラインショップ」でお申込みいただけます。
https://www.saishunkan-badminton.jp/
● エンスカイショップでのお申込みについて
販売者：株式会社エンスカイ
「エンスカイショップ」でお申込みいただけます。
https://sports.ensky.co.jp/shidamatsu/
● 郵便局のネットショップでのお申込みについて
販売者：株式会社エンスカイ
「郵便局のネットショップ」
https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251105-02/
● ローソン HMVでのお申込みについて
販売者：株式会社ローソンエンタテインメント
「HMV&BOOKS online」
https://www.hmv.co.jp/news/article/251031147/
● J SPORTS オンラインショップでのお申込みについて
販売者：株式会社ジェイ・スポーツ
「オンラインショップ」
https://store.jsports.co.jp/shop/g/gD251031001/