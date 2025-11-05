【社労士必見！】勉強会＆交流会イベント『社労士クロストーク』株式会社日本企業型確定拠出年金センターを含めた協賛8社で開催！

株式会社日本企業型確定拠出年金センターを含む協賛8社で「社労士クロストーク」を開催

社会保険労務士法人とうかい

社労士クロストークは、社労士の皆様と馴染み深いベンダー8社が協賛し「社労士の皆様の更なる成長に向けて何かできることはないか？」をテーマに新たな勉強会&交流会の場として立ち上げました。

「経営者の退職金コンサル」の勉強会と、開業社労士による「事務所経営のリアル」に迫るトークセッション＆交流会の2部構成でお届けします。

『社労士クロストーク』の主な内容

【第一部 勉強会】テーマ：社労士に知ってもらいたい「経営者の退職金」

- 経営者や役員への長期的な資産形成やリスク管理のコンサルティングは、顧問先との信頼関係強化に直結します。その継続的な関係性を築くためのノウハウを本セミナーでお伝えします。- 対談： 小島信一先生（社会保険労務士法人舟木事務所 代表）

【第二部 トークセッション＆交流会】社労士に聞く、事務所経営のあるあるトーク

イベント概要

登壇者紹介：山口晃弘氏について

- 開業社労士によるリアルなエピソードを通じて、日々の業務、顧客対応、開業時の苦労や工夫など、現場ならではの「あるある話」をざっくばらんに語り合います。- 登壇者： 山口晃弘氏（朝日生命保険相互会社 本社営業本部 担当部長） 他[表1: https://prtimes.jp/data/corp/55757/table/11_1_7e2d5688164863d0785be3b724bcfd2c.jpg?v=202511051127 ]

1999年、朝日生命保険相互会社に入社。

営業所長（社長賞4回受賞）・業務部長（2年連続販売業績全国1位）。営業推進部にて、主に個人向け商品の販売促進ツール（パンフレットなど）の開発に携わる。

商品開発部にて、主に法人向け商品の開発に携わる。2021年、新規事業の社内コンテストにて優勝。コンテスト企画をもとに 2022年より社会保険労務士専属の担当部署を設立。首都圏を中心に代理店網の構築を推進している。

株式会社日本企業型確定拠出年金センターについて

役員一人から導入することのできる企業型確定拠出年金「SBIぷらす年金」代表事業主・共同運営管理機関。企業型確定拠出年金を4,500社以上導入支援しており、日本一の実績※。

導入支援の多くは社労士様からの紹介・協業であり、社労士事務所様の顧問先への付加価値向上を支援しています。

※2023年度2024年度SBIベネフィット・システムズが関与する総合型プラン中、地方厚生局申請件数において

