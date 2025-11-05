サラダ専門店「サラダカフェ」×老舗イタリアン「イルキャンティ」の初コラボ！看板ドレッシングで楽しむサラダメニュー2品新発売

ケンコーマヨネーズ株式会社（左）海老と彩り野菜のスパゲティサラダ～イルキャンティドレッシング仕立て～／（右）かぼちゃ・れんこん・きのこの季節のグリーンサラダ

ケンコーマヨネーズ株式会社（所在地：東京都杉並区、代表取締役社長：島本 国一）の100％子会社であるサラダカフェ株式会社（所在地：大阪府吹田市、代表取締役社長：石井 健夫、以下「サラダカフェ」）は、百貨店やショッピングモールを中心にサラダショップを展開しています。この度、イタリアンの名店「イルキャンティ」とコラボし、関東のSalad Cafe店舗にてイルキャンティの看板ドレッシングを使ったサラダを2品新発売します。

イルキャンティ秘伝のドレッシング

「イルキャンティ」は、1972年、渋谷区笹塚の水道通り沿いにある本店から誕生したイタリアンベースのオリジナル料理とワインのお店です。現在は全国に店舗を展開し、現地で仕入れた“本場の味”やマニュアルのない接客による“心地よい時間”の提供で、多くのお客様から支持を集めています。中でも、すりおろした国産のたまねぎとにんじんに、にんにくのコクと風味を合わせたイルキャンティ秘伝のドレッシングはファンが多い看板商品です。

サラダカフェでは、サラダをもっと美味しくたくさん食べてほしいという思いのもと、そんなイルキャンティの看板ドレッシングを使った新商品を開発。老舗イタリアンとのコラボを通じて、食材・調味料・食文化をかけ合わせた“サラダ料理(R)”として、その魅力を広く伝えていきます。

『海老と彩り野菜のスパゲティサラダ～イルキャンティドレッシング仕立て～』は、大きめの海老、トマトや紫キャベツなどの彩り野菜とスパゲティをイルキャンティのオリジナルドレッシングで味付けし、フライドガーリックをトッピングしました。野菜の旨味を存分に楽しめる冷製パスタです。『かぼちゃ・れんこん・きのこの季節のグリーンサラダ』は、サラダカフェでは定番の季節の野菜を使ったサラダに、イルキャンティのドレッシングを添えました。旬の秋野菜と4種のきのこを中心に12品目の食材を使用。秋の味覚に素材の旨味をいかしたドレッシングがよく合うグリーンサラダです。どちらも、サラダカフェの持つ、野菜本来の力を引き立たせるサラダづくりのノウハウと、イルキャンティのドレッシングの魅力がかけ合い、野菜の可能性を広げるメニューに仕上がりました。また、商品の販売期間中、サラダカフェの店舗でもイルキャンティのドレッシングの販売を行います。

サラダカフェは、今後もバラエティに富んだサラダを通じてお客様の笑顔と健康をサポートしてまいります。

＜商品詳細：いずれも11月5日（水）～12月2日（火）販売＞

販売店舗： Salad Cafe 東武百貨店池袋店・京王百貨店新宿店・小田急百貨店町田店・青葉台東急フードショー店

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/115470/table/237_1_522ee57946eab843c99cdfffe099fcb9.jpg?v=202511051127 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/115470/table/237_2_920711533d0e4dc3c4ae7a2b0ffeb004.jpg?v=202511051127 ]

『イルキャンティ ドレッシングタイプ』（180g）

価格：700円（税込）／1本 ※要冷蔵

青森県産福地ホワイトにんにくと数種類の国産野菜を独自の配合でブレンドした、「イルキャンティ」秘伝のドレッシングです。創業前からのアイデアをベースに試行錯誤を重ね、なめらかでマイルドな味わいに仕上げました。野菜だけでなく、パンや豆腐、お肉、魚介にもよく合います。

■Salad Cafe（サラダカフェ）とはSalad Cafe 京王百貨店新宿店

サラダカフェは、ケンコーマヨネーズが展開するサラダのトータルブランドです。

「サラダのある毎日でお客様の笑顔と健康をサポートする」ことをテーマにショップやWebを通じ、“こころ”も“からだ”も満たされるサラダと役立つ情報をお届けします。

＜店舗一覧＞https://www.salad-cafe.com/shops/

＜公式SNS＞X（＠Salad_Cafe_plus(https://x.com/Salad_Cafe_plus)） ／ Instagram（＠salad.cafe_official(https://www.instagram.com/salad.cafe_official/)）

■会社概要

社名 ： サラダカフェ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 石井 健夫

所在地 ： 大阪府吹田市広芝町10-35

創立年月 ： 2005年8月

資本金 ： 1,000万円

主な事業内容： 加工食品及び総菜類の販売（調理）

URL : https://www.salad-cafe.com/

■イルキャンティとは

1972年、渋谷区笹塚の水道通り沿いにある本店から誕生したイタリアンベースのオリジナル料理とワインのお店。現在、全国に50店舗以上（グループ内店舗）構え、「多くの人にワインを飲みながら、ゆっくり食事を楽しんでいただきたい」という思いから、店舗ごとにインテリアを変え、お客様に居心地のいい空間を提供しています。

＜公式HP＞https://www.saas-1972.co.jp/

＜店舗一覧＞https://www.saas-1972.co.jp/restaurant/index.php

ケンコーマヨネーズ株式会社

社名 ：ケンコーマヨネーズ株式会社

代表者 ：代表取締役社長 島本国一

所在地 ：東京都杉並区高井戸東3-8-13（東京本社）

創立年月 ：1958年3月

資本金 ：54億2,403万円（2025年3月末時点）

主な事業内容：サラダ・総菜類、マヨネーズ・ドレッシング類、タマゴ加工品等の食品製造販売

URL ：https://www.kenkomayo.co.jp/