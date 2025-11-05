【新発売!】愛犬とのお散歩がもっと楽しくなる伸縮リードが予約販売開始!甘すぎない″大人のパステルカラー5色”今だけ30％OFFクーポン配布中!機能性とデザイン性を兼ね備えた新しいお散歩スタイルをご提案
予約販売開始「伸縮リード」
この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するペット用品ブランドPetFun（ペットファン）楽天市場店は、新商品「伸縮リード」の予約販売を開始いたしました。
やわらかな色合いと豊富なカラーバリエーションで、女性の使いやすさと毎日のお散歩をおしゃれに彩ります。現在、発売を記念して期間限定で30％OFFクーポンを配布中です。
この機会をぜひご活用ください。
【新発売記念!】今だけ30％OFFクーポン配布中
新発売「伸縮リード」
- クーポン使用可能期間：11月4日(火)20：00～11日(火)1：59
- 配布枚数：先着50枚
- クーポン内容：利用で30％OFF
- 対象商品：新商品「伸縮リード」
- 対象店舗：PetFun（ペットファン）楽天市場店
伸縮リード 商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0196snlea/
30％OFFクーポンはこちら :
https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VlJITi1DQVJGLVRJTVktUDQ3UQ--&rt=
■気分が上がる、やさしいパステルカラー5色
日常を彩る5colors
柔らかい印象のスモーキーブルー・ミントグリーン・ラベンダーに、定番のホワイト・ブラックを加えた全5色。
様々なファッションになじみやすいカラー展開で、おしゃれにお散歩を楽しみたい飼い主様におすすめです。
■手にフィットする人間工学デザイン
長時間のお散歩でも疲れにくい設計
丸みのあるフォルムで手にしっかりフィットし、長時間の使用による負担を軽減します。
持ちやすさと快適さを両立したデザインです。
■シンプル操作で快適に使える
片手でラクラク操作可能
伸縮やロックなどの基本操作がスムーズで、初めての方でも安心してお使いいただけます。
■【特許取得】ねじれないリード構造
【特許取得】Wシェイプ構造
特許取得「Wシェイプ構造」で快適なお散歩をサポート。
ねじれを防ぎ、スムーズな動きを実現します。
■スムーズに巻き取れる快適設計
スムーズにリードを巻き取り
引っかかりにくい内部構造でストレス軽減。
リードの伸縮がスムーズで、毎日のお散歩を快適にサポートします。
■長く使える安心設計
高耐久の内部バネを採用
国際規格ISO9001・BSCI認証取得工場で生産
50,000回の伸縮テストをクリアした高品質バネを使用。
国際規格ISO9001・BSCI認証取得工場で生産し、安定した品質をお届けします。
■愛犬に合わせて選べる3サイズ
選べる3サイズ
推奨サイズ
小型犬から中型犬まで対応し、愛犬にぴったりのサイズをお選びいただけます。
■商品詳細
伸縮リード商品詳細
商品名：伸縮リード
販売価格：1980円（税込）～ ※30％OFFクーポン配布中（PetFun楽天市場店限定）
サイズ・重量：
XSサイズ (約)15×10×3cm リードの長さ3m 重量：(約)約160g
Sサイズ (約)17×12×4cm リードの長さ5m 重量：(約)約230g
Mサイズ (約)19×13×4cm リードの長さ5m 重量：(約)約300g
【今後の展開】
ペットとの毎日に、やすらぎと笑顔を
PetFun（ペットファン）は、ペットの暮らしをより快適にする製品を中心に、愛犬・愛猫との暮らしを豊かにするペット用品ブランドです。
今後も生活シーンに寄り添ったアイテムを順次展開し、より多くのペットと飼い主様の暮らしをサポートしてまいります。今後の新製品にもぜひご注目ください。
楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/petfun/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/Chummy%C3%97Chummy/page/17D86AAE-21DA-47DC-A6B4-511B037B9B12?lp_asin=B0F23BX82K&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto(https://www.amazon.co.jp/stores/Chummy%C3%97Chummy/page/17D86AAE-21DA-47DC-A6B4-511B037B9B12?lp_asin=B0F23BX82K&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto)
■ 企業情報
【会社概要】
会社名：Fun Standard株式会社
代表者：
代表取締役 大屋 良介
代表取締役 笹森 広貴
本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001
事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等
HP：https://www.funstandard.jp/