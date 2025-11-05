いなばペットフード　全国ご当地素材を猫ちゃんに！「CIAO 旅するディナー」を新発売

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は、全国ご当地素材を使用した猫ちゃん向けフード「CIAO 旅するディナー」を新発売いたしました。全国各地の本格的なご当地の味を体験できるとご好評の「CIAO 旅するディナー」に、新たにお食事として楽しめるディナータイプが登場です。まぐろととりささみを風味豊かな魚介や鶏の素材で仕上げたゼリータイプの一品です。

北海道産ほたてだし入り・宮城県産たら入り徳島県産阿波尾鶏だし入り・秋田県産比内地鶏だし入り焼津産かつおだし入り・宇和海産鯛だし入り長崎県産煮干しだし入り・北海道産ほたてだし入り■商品特徴- 「北海道産ほたてだし」「宮城県産たら入り」「徳島県産阿波尾鶏だし入り」「秋田県産比内地鶏だし入り」「焼津産かつおだし入り」「宇和海産鯛だし入り」「長崎県産煮干しだし入り」の7つの味のラインナップ- 8袋入りのバラエティパック。- 1袋20gと小分けサイズで食べきりやすい。- 1パックで2種類の味を楽しめる！- 猫ちゃんが大好きな素材で、ドライフードのトッピングにもお使いいただけます。- ゼリーが素材のうまみを閉じ込め、猫ちゃんが喜ぶ香りとうまみをキープ。- まぐろととりささみが食べやすい形状で、猫ちゃんの食いつきを高める。

「CIAO旅するディナー」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/cat/search?keyword=%E6%97%85%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%BC)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)