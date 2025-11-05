【The Model型の“成果が出ない”理由】分業が成果を止める“構造的ジレンマ”を解き明かす

株式会社プロメディアラボ

株式会社プロメディアラボ（本社：東京都中央区、代表取締役：廣瀬義憲）は、

インサイドセールスの構造的課題をテーマにした最新資料『The Model型インサイドセールスの落とし穴 ～分業が成果を止める構造的ジレンマ～』 を公開しました。

本資料では、「The Model型を導入したのに成果が伸びない」という企業が直面する課題を、“人”ではなく“構造”の問題として整理。

部門間の分断・責任の曖昧化・改善の空白といった「構造的ジレンマ」を可視化し、分業の本来の目的を取り戻すために必要な“構造の見直しポイント”を整理しています。

無料資料ダウンロードはこちら：https://forms.gle/zD7xVeN947f9hZ3p6

公開の背景

The Model型を導入する企業は増加していますが、現場では以下のような声が多く上がっています。

- 架電・アポイント数を増やしても商談化率が伸びない- 部門ごとに目的や指標が異なり、成果がチームで再現できない- 情報が断絶し、顧客体験が分断されている- 改善が属人化し、ノウハウが共有されない

こうした課題の本質は、分業構造の設計不全にあります。

本資料では、「量を増やす努力」ではなく「構造を整える仕組み化」に焦点を当て、

成果を止める“構造的ジレンマ”の正体と、“構造の見直しポイント”を整理しています。

資料の主な内容

こんな方におすすめ

ダウンロード方法

- The Model型が抱える“構造的ジレンマ”とは何か- 分業が「効率化」から「分断」に変わる瞬間- マーケ・インサイドセールス・フィールドセールス間で生まれる分断構造- 分業を活かしながら成果を再現するための構造再設計のポイント- The Model型を導入したが成果が伸び悩んでいる経営・営業責任者- 部門間の連携・目的統一に課題を感じている営業マネージャー- 属人化を解消し、チームで成果を再現したいインサイドセールス担当者

以下URLより、どなたでも無料でダウンロードいただけます。

無料ダウンロードはこちら：https://forms.gle/zD7xVeN947f9hZ3p6

無料相談について

プロメディアラボでは、インサイドセールスの課題整理・仕組み化支援に関する無料相談を実施しています。

課題を客観的に整理し、最適な戦略設計をご提案します。

お気軽にご利用ください。

無料相談のご予約はこちら：https://timerex.net/s/pml/5f569dc4/

担当者コメント

「The Model型は優れた枠組みですが、分業が目的化すると成果が止まります。

今求められているのは“やり方”の改善ではなく“仕組み”の再設計です。

本資料が、チーム全体で成果を再現するきっかけになれば幸いです。」

会社概要

会 社 名：株式会社プロメディアラボ

代 表 者：廣瀬義憲

所 在 地：東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階

事業内容：メディアマーケティング・インバウンドマーケティング・インサイドセールス

会社HP：https://promedia-lab.co.jp/