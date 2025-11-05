【好評につき無料再放送】商品開発セミナー｜未来商品カタログ 徹底解剖- これまでのヒット企画の裏側、ぜんぶ話します「SEEDER式アイデア発想法」
▶オンラインセミナー参加申し込みはこちら(https://share-na2.hsforms.com/1IC0pOAY8TBiSXJtL0LSfEAcf4rc)
未来商品カタログ 徹底解剖！
-これまでのヒット企画の裏側、ぜんぶ話します◎
-「義憤」から始まる、生活者発想の企画会議
Vol.4の再放送が決定！
SEEDERが公開する「未来商品カタログ」から未来の注目アイデアを紹介したセミナーVol.1～Vol.3では、“義憤”を起点にした生活者インサイトの読み解きから、商品企画やプロモーションのヒントを掘り下げてきました。Vol.4となる今回は、その"集大成"。
これまで登場した3-5年先の未来を示唆する先進的な生活者（＝トライブ）や企画のアイデアを振り返りながら、その裏にある「なぜそう考えたのか」「どうやって導き出したのか」を、企画の舞台裏まで含めてお届けします。
登壇者2名による“掛け合いトーク”で、企画の構造、考え方、現場でのリアルな反応まで赤裸々に公開！
「いつも何となくアイデアを出している…」
「生活者視点って、どうやって鍛えればいいの？」
そんな悩みを抱える企画・マーケティング担当者にこそ、届けたいセミナーです。
お昼休みに、ラジオ感覚でのぞける、“ヒット企画のアイデア・発想法”トーク・セッション。
ぜひ、お気軽にご参加ください！
▼ 開催情報- セミナー名：未来商品カタログ 徹底解剖 - SEEDER式アイデア発想法に迫るトーク・セッション（再放送）
- 日時：2025年11月14日（金曜日） 12:15～12:45
- 形式：オンライン（Zoomウェビナー／参加無料・事前申込制）
お申し込みはこちら :
https://share-na2.hsforms.com/1IC0pOAY8TBiSXJtL0LSfEAcf4rc
▼「未来商品カタログ」について
▶未来商品カタログVol.4について(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000104743.html)
5年後のライフスタイルを形づくる商品アイデアを厳選収録。
SEEDERでは、自社が実施する定性調査を通じて導いた生活者トレンドをベースに、AIの技術を組み合わせることで未来の商品アイデアを創出。
その知見をもとに構成したのが、「未来商品カタログ」です。
▼こんな方におすすめ- 商品企画や販促の“ネタ出し”に悩んでいる
- 生活者ベースでの発想やインサイトの活用に興味がある
- 他社とは違う切り口の企画を考えたい
- 過去セミナーに参加できなかったが気になっていた
▼本セミナーで得られる学び- 生活者データから見える、5年後の市場トレンドの兆し
- 定量データを活かした商品企画のヒント
- ニーズが移り変わる時代における「売れ続ける商品」の条件
- 未来の生活者像から逆算したアイデア発想法
セミナー後には、参加者が自社の調査や商品企画プロセスを見直すきっかけとなり、さらに1～3か月後にはFuture Storeを活用した社内ワークショップの試行や、新企画提案へとつながることを目指しています。
お申し込みはこちら :
https://share-na2.hsforms.com/1IC0pOAY8TBiSXJtL0LSfEAcf4rc
▼ 主催者・お問い合わせ
SEEDER株式会社
生活者のリアルな行動から未来の兆しを捉える「N=1定性データ」に基づいたリサーチ・企画支援を行うマーケティングリサーチ会社。独自の生活者群＜トライブ＞を軸に、企業の商品開発やブランド戦略を支援しています。
TEL：03-4572-0697
Email：info@sd-g.jp
会社概要：https://lp.seeder.inc/