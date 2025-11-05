熊本に特化した双方向な求人マッチングサービス「ジョブアンテナ熊本」、11月27日に「くまもと企業人事担当者交流会2025」を開催

インタラクティブ株式会社

インタラクティブ株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：臼井 隆秀、以下「インタラクティブ」）が運営する熊本に特化した双方向な求人マッチングサービス「ジョブアンテナ熊本」は、2025年11月27日（木）に「くまもと企業人事担当者交流会2025」を開催します。

くまもと企業人事担当者交流会2025：http://bit.ly/4oPF1Pr(http://bit.ly/4oPF1Pr)

■人事交流会について

熊本の求人・転職メディア市場において、優秀人材獲得の秘訣や採用成功の実例・改善方法など共有するとともに、県内企業の人事担当者が集まる貴重な交流の場を提供するために、「くまもと企業人事担当者交流会2025」を2025年11月27日（木）に開催します。交流会では、株式会社城野印刷所 経営企画部長の万江 輝氏および株式会社中小企業のお医者さん 代表取締役の野瀬田 隆氏をゲストに招くとともに、ジョブアンテナの九州エリア統括である柴戸 健太郎が登壇し、中小企業の人事課題解決と情報共有を目的に実践的なイベントを二部構成で行います。

交流会は、熊本に本社／支社を持つ企業の代表・採用責任者で、既存の採用手法の継続に不安を感じている方を対象としていますが、その他の方も参加可能です。交流会後には、ゲスト登壇者や社外の人事・採用部門関係者と懇談できる会も用意していますので、ぜひご参加ください。

http://bit.ly/4oPF1Pr

■交流会概要

名 称：くまもと企業人事担当者交流会2025

主 催：インタラクティブ株式会社、就活応縁くまもと、株式会社中小企業のお医者さん

日 時：2025年11月27日（木）16：00～18：30

会 場：株式会社ハイコム本社（熊本市中央区新屋敷1-14-35クロススクエア熊本九品寺4F）

費 用：無料

定 員：40～50名程度

対 象：熊本県内の企業・自治体の人事ご担当者・経営者

申 込：http://bit.ly/4oPF1Pr

■「ジョブアンテナ熊本」について

ジョブアンテナ福岡は、豊富な求人数と使いやすい検索機能を併せ持つ「福岡に特化した求人マッチングサービス」として2023年よりサービスを開始しました。単に企業側から求人情報を発信するのではなく、企業と求職者がお互いに「いいかも！」というサインを送り合う機能が特徴的で、双方向かつ最適な採用・求職活動を実現しています。サイト上には、熊本に拠点を持つスタートアップやベンチャー企業から熊本の地元企業人まで、本日時点で80社以上の企業情報・500 件の求人情報が掲載されており、登録会員数は11,400人を超えています。

https://kumamoto.jobantenna.jp/

■インタラクティブについて

インタラクティブは、沖縄発のインターネットベンチャー企業です。2022年からは「地域の可能性を解放する」をパーパスに定め、デジタルマーケティング事業とジョブアンテナ事業を中核に地域に最適化した事業を生み出し、北海道および福岡をはじめ、新たな地域へとエリアを広げ着実に全国展開を進めています。

代表取締役社長 臼井 隆秀

所在地 沖縄県宜野湾市大山3丁目11-32

設立年月日 2009年2月5日

URL https://www.inta.co.jp/