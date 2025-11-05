「Segreta」が贈る、輝き続ける女性のためのリミテッドコレクション登場「Glow Collection」イルミネーションデザインボトル 2025年11月29日より数量限定発売

花王株式会社

花王株式会社の髪のエイジングケア*1 ブランド「Segreta（セグレタ）」は、輝き続ける女性のためのリミテッドコレクション「Glow Collection」として、イルミネーションデザインの「セグレタ シャンプー・コンディショナー 根元からふんわり 本体ペアセット」と「セグレタ シャンプー・コンディショナー うねる髪もまとまる 本体ペアセット」を、2025年11月29日より数量限定発売いたします。さらに、この「Glow Collection」や「Segreta」ヘアケアシリーズを体験いただけるPOPUPイベント「Segreta GLOW GARDEN 2025」を2025年11月20日～30日に期間限定開催いたします。

*1 年齢に応じたお手入れ

「Segreta」は、“髪のコアから美しく”をコンセプトに、髪の年齢に応じた本質ケアを提案し、洗練された大人の髪の美しさを引き出すヘアケアブランドです。上質感がありながら、日常使いができる「Segreta」ベーシックシリーズと、“髪に贅を尽くす”というシリーズコンセプトのもと、美の自信をさらなる高みへ引き上げる「Segreta PREMIER」シリーズを展開しています。

「Glow Collection」は、“尽きることない美への欲望と生きるEternal Beauty”をコンセプトに、輝き続ける女性のために贈るリミテッドコレクションです。今回、「Segreta」ベーシックシリーズから発売するイルミネーションデザインは、街を照らすイルミネーションのまばゆい光をイメージし、手に取るだけでホリデー気分が高まる華やかなデザインに仕上げました。根元から立ち上げるように乾かすだけでトップもサイドもふんわり仕上がる「根元からふんわり」タイプと、扱いづらいうねり髪もドライヤーで乾かすだけでするんとなめらかにまとまる「うねる髪もまとまる」タイプのシャンプー＆コンディショナー限定セットをご用意。冬の澄んだ空気の中でも、輝く髪に導きます。1年頑張った自分へのご褒美として手に取っていただけるような心が躍るデザインです。

また、この「Glow Collection」をいち早く手に取っていただける場として、POPUPイベント「Segreta GLOW GARDEN 2025」を日比谷ゴジラスクエアにて、11月20日から10日間の期間限定で開催いたします。 洗練された大人の髪の美しさを引き出す「Segreta」の世界観に浸っていただけるよう、紫のイメージカラーで彩られた会場で、「Segreta PREMIER」シリーズの香りとともにお出迎えします。

会場では、凝縮美容液シャンプーのテクスチャーと極上の泡を体験いただけるタッチ＆トライや、こだわりが詰まった香り体験ブース、商品プレゼント企画などをご用意。ホリデーシーズンに、自分を慈しむ特別な時間をお楽しみいただけます。

■POPUPイベント「Segreta GLOW GARDEN 2025」

＜体験内容＞

- 香り体験ブース- タッチ＆トライブース- ガチャブース

＜開催概要＞

- 開催場所：日比谷ゴジラスクエア（東京都千代田区有楽町１丁目2－２）- 開催期間：2025年11月20日（木）～11月30日（日）- 開催時間：11:00～21:00

※運営の都合上、11月20日（木）18:00～19:00はご入場いただけません

■限定セット

Glow Collection

“尽きることない美への欲望と生きるEternal Beauty”をコンセプトに、輝き続ける女性のために贈るリミテッドコレクションです。

＜内容＞

セグレタ シャンプー・コンディショナー本体ペア 根元からふんわり 25年冬イルミネーションデザイン

この冬、つやめく大人の髪へ ふわり軽やか

根元から立ち上げるように乾かすだけで、トップもサイドもふんわり仕上がる

☑ボリューム感のある仕上がり

☑ハリ・コシ

☑まとまり

☑つや

☑うねり目立たない

- 地肌のうるおいを保つ- シャンプーはノンシリコーン処方- コンディショナーは根元からつけてふんわり仕上がる処方- 内部密度ケア*2- 補修成分セラミドS*3 配合- 髪と地肌の美容液成分*4 配合（つや付与・保湿）- 気分華やぐアロマティックローズの香り

*2 年齢やダメージとともに髪の内部脂質が減少することで空洞化し、内部密度が低下した髪を補修

*3 ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン（補修）

*4 6種のエキス（ローズヒップ、ザクロ、バラ、ローヤルゼリー、ダイズ、ユーカリ）、リンゴ酸、乳酸

セグレタ シャンプー・コンディショナー本体ペア うねる髪もまとまる 25年冬イルミネーションデザイン

この冬、つやめく大人の髪へ さらりまとまり

扱いづらいうねり髪もドライヤーで乾かすだけで、するんとなめらかにまとまる

☑うねり抑えて広がらない

☑ハリ・コシ

☑まとまり

☑つや

☑トップふんわり

- うねる髪を表面と内部からダブルケア- 地肌のうるおいを保つ- シャンプーはノンシリコーン処方- 内部密度ケア*2- 補修成分セラミドS*3 配合- 髪と地肌の美容液成分*5 配合（つや付与・保湿）- 気分やすらぐハーバルブーケの香り

*2 年齢やダメージとともに髪の内部脂質が減少することで空洞化し、内部密度が低下した髪を補修

*3 ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン（補修）

*５ 6種のエキス（ローズヒップ、ザクロ、バラ、ローヤルゼリー、ダイズ、ユーカリ）、リンゴ酸、乳酸（コンディショナーのみ配合）

■発売日／地域

2025年11月29日（土）／全国

※一部お取り扱いのない店舗もございます。予めご了承ください

